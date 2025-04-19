За какой тайный шифр арестовали Солженицына

В конце 1943 года военная цензура Первого Белорусского фронта обратила внимание на странные письма, написанные простеньким шифром с применением условных обозначений «Вовка», «Рок», «Пахан». Материалы были отправлены в отдел контрразведки «Смерш», который и занялся выяснением обстоятельств.

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Образцовый офицер

Установить автора писем оказалось несложно — им был командир батареи артиллерийской разведки капитан Красной Армии Александр Солженицын, к слову, считавшийся образцовым офицером. Вскоре были установлены и те, с кем капитан вел переписку — в основном его друзья по Ростовскому университету.

Как позже на допросе рассказал сам Солженицын, в письмах они использовали своеобразный шифр, называя Маркса и Энгельса «Стариками», Ленина — «Вовкой». Рокоссовского — «Роком». а Сталина — «Паханом». На самом деле, ничего особо сложного. Чтобы чуть больше запутать неосведомленных, эти клички писались с маленькой буквы. Впрочем, спецов из «Смерша» на подобном было не провести.

Кто такой Пахан?

Когда была поднята и изучена более ранняя переписка Солженицына, выяснилось, что своеобразный «шифр» он придумал уже довольно давно и использовал его как минимум с 1939 года. Во всяком случае в его письмах к другу детства и единомышленнику Николаю Виткевичу, а также к будущей жене Наталье Решетовской слово «Пахан» используется уже тогда.

Вот что пишет Солженицын летом 1939 году из Ульяновска возлюбленной:

«...И потянулись долгие дни ожидания! Первые два дня мы особенно умирали — городская читальная ремонтировалась. Я впервые познал ужас ничегонеделанья. Пахан, спаси меня от него впредь. Кто такой Пахан — секрет нашего похода. Догадайся. Пахану мы обязаны тем, что пошли в поход, что учимся в МИФЛИ и вообще всем на свете».

Круг единомышленников

В феврале 1945 года Солженицын был отозван с фронта, арестован и лишен офицерского звания. Летом того же года он был приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения. Ему вменяли контрреволюционную деятельность и шпионаж. Хотя последний едва ли имел место. Но отправить человека на восемь лет лагерей только за использование слова «Пахан» по отношению к главе страны было как-то неправильно что ли.

А вот что действительно было, и о чем Солженицын сознался на допросах, — это желание собрать круг единомышленников, недовольных политикой Сталина, и «создать организацию, посредством которой распространить свое влияние в творческих союзах, среди думающей молодежи и критически настроенной интеллигенции».

Впрочем, есть и другое мнение: открыто критикуя Сталина в переписке, Солженицын всего лишь хотел совершить своеобразный «самострел», чтобы его «списали» в тыл. Ведь на фонт он не рвался и умирать на войне не хотел.