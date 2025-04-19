У русских с какими фамилиями предки были сибиряками

По состоянию на 2010 год на территории России проживало более 2 миллионов представителей финно-угорских народов. В их числе мордва, удмурты, марийцы, коми-зыряне, коми-пермяки, ханты, манси, эстонцы, вепсы, карелы, саамы, ижорцы. Представители перечисленных этнических групп на протяжении долгого времени проживали бок о бок с русскими, а поэтому и имеют с ними много общего. Финно-угорские корни, а именно сибирские, «выдают» фамилии.

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Многие сибирские фамилии произошли от имён или даже от прозвищ атаманов-первопроходцев, покорителей ранее неосвоенных земель. Например, среди войска, собранного атаманом Ермаком Тимофеевичем, были атаманы Мещеряк, Иван Кольцо, Богдан Брязга, Никита Пан. От их прозвищ позднее образовались фамилии Мещеряков, Кольцов, Брязгин, Панов и так далее. В «сибирское» происхождение этих фамилий довольно трудно поверить, ведь они распространены и в Центральной России, и в Поволжье, и на Юге.

Но открыть земли — полдела. Сибирские территории ещё требовалось отстоять. Коренное население едва ли горело желанием уходить с освоенной местности или подчиняться правилам чужаков. Главным аргументом покорителей Сибири было оружие. Однако, оружие без людей, которые могли бы виртуозно с ним обращаться, представляет собой лишь гору металла. Так в Сибирь отправлялись и войска.

Вскоре регион населили люди с фамилиями Пушкарёв, Стрельцoв, Брoнников, Годoвиков. Все они были так или иначе связаны с военным делом. Если с первыми тремя фамилиями всё ясно, то происхождение четвёртой, скорее всего, стоит объяснить. Годовиком как правило именовали казака, посланного на год служить в дальний острог или собирать ясак в самых опасных местах.

Ещё один яркий пример — фамилия Толмачёв. Толмачи — военные переводчики, которые могли спокойно изъясняться с коренным населением, с торговцами, купцами. Очевидно, что без их помощи освоение сибирских земель существенно затянулось.

Следующая «исконно» русская фамилия — Воротников (ничего общего с воротником на одежде). Так называли человека, стоявшего на воротах острога. Он отвечал за их своевременное открытие и закрытие.

А так как Сибирь всегда была местом, куда отправляли заключённых, то особое место среди фамилий занимают так называемые «каторжные», которые присваивались в связи с полученными увечьями: Клейменых, Безносов, Беспалов.