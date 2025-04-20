Что нельзя делать в Пасху

В этом году Пасху в один день отмечают и западные, и восточные христиане. Такое совпадение дат случается нечасто из-за разницы между календарями.

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Пасха, или Светлое Христово Воскресение – это один из самых значимых праздников для верующих людей. Он символизирует обновление и надежду, победу жизни над смертью. Своей жертвой Иисус искупил грехи всех живущих людей и тех, кто будет жить после него.

В преддверии главного праздника христиане собираются в храмах для освящения пасхальных корзин с куличами, крашеными яйцами, другими угощениями. В ночь с 19 на 20 апреля в церквях проходят особые пасхальные богослужения.

В день Светлой Пасхи многие поздравляют друг друга таким приветствием: «Христос воскресе!». Отвечать следует: «Воистину воскресе!». В праздник также принято есть куличи, яйца и творожные пасхи. При этом у каждого продукта есть свое символическое значение. К примеру, красное яйцо означает чудо Воскресения, кулич – это хлеб, который для Христа оставляли апостолы, а творожная пасха символизирует образ Гроба Господня.

В церковный праздник запрещается злоупотреблять алкоголем, сквернословить, сплетничать и ссорится с близкими людьми. Не стоит 20 апреля также заниматься стиркой и другими делами по дому. В праздничный день желательно не посещать кладбища, поскольку для поминовения усопших есть специальный день – Радоница.

Воскресный день лучше всего провести в молитве и общении с близкими людьми. Можно дарить друг другу приятные подарки, добавляя к ним окрашенное пасхальное яйцо.