Как сержант Шувалов стал первым российским маньяком-милиционером

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных — и среди них есть осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о рецидивисте из Воронежа Романе Алтухове, который стал первым в стране пожизненно осужденным за расправу над судьей. Так он отомстил за то, что она трижды выносила ему приговоры. Сегодня наш рассказ — о первом российском маньяке-милиционере Павле Шувалове. Дежуря на станциях петербургского метро, он ловил школьниц-безбилетниц и угрозами заставлял их прийти в Невский лесопарк на встречу с ним. Испуганные девочки шли туда, не зная, что вернуться обратно им уже не суждено...

3 октября 1991 года. Во время обхода Невского лесопарка разнорабочий делает страшную находку: в мелководной Черной речке лежит тело 12-летней девочки. Судмедэксперты не находят на теле погибшей следов борьбы и приходят к выводу, что ее не стало еще в сентябре — она утонула.

«Не было никаких следов насилия, к тому же труп был достаточно сильно разложившимся. Все говорило о том, что это — несчастный случай», — позже будет вспоминать полковник милиции в отставке Андрей Кубарев. В январе 1992 года уголовное дело прекращают за отсутствием состава преступления.

Петербургские милиционеры успевают забыть его, но год спустя, 26 декабря 1992 года, в том же Невском лесопарке находят тело 13-летней воспитанницы детдома. На теле подростка видны страшные травмы, и оперативники понимают — в Санкт-Петербурге появился жестокий маньяк.

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Воспитанницу детского дома Ольгу Васильеву изнасиловали, несколько раз ударили ножом, а затем перерезали ей горло — таким было заключение судмедэкспертов. Жестокая расправа потрясла Санкт-Петербург, а уже 1 марта 1993 года в Невском лесопарке было найдено еще одно тело, молодой девушки, личность которой так и не удалось установить.

На то, что за преступлениями стоял один и тот же преступник, указывала характерная деталь: он надевал на потерпевших разрезанные в области промежности капроновые колготки. Следователи начали проверку работников лесопарка, студентов расположенного рядом ПТУ, а также судимых и состоявших на учете в психдиспансерах петербуржцев.

Однако эта работа не принесла результатов, как и усиленное патрулирование Невского лесопарка. В сентябре 1993 года там нашли останки 13-летней Татьяны Иртышовой. По заключению судмедэкспертов, невский маньяк (именно так его окрестили следователи) расправился с ней еще в мае.

Опознать Иртышову удалось лишь благодаря зубам и кости руки, которая в свое время срослась неправильно. При этом у следствия появилась маленькая зацепка: незадолго до своего исчезновения Татьяна рассказала друзьям, что собирается на встречу с неким милиционером, но подробностей раскрывать не стала.

Речка Черная в Невском лесопарке

Выйти на след маньяка удалось лишь после его пятого преступления — в сентябре 1995 года он изнасиловал и отправил на тот свет 15-летнюю Светлану Каримову.

Мы обратили внимание на ссадины, которые были на запястьях. И при проведении гистологических исследований там нашли частицы металла. Это ни о чем не говорило, но косвенно у многих промелькнуло — [маньяк] сотрудник [правоохранительных органов] Полковник милиции в отставке Андрей Кубарев документальный фильм «Охота на оборотня» (цикл «Милицейские истории»)

Догадки оперативников вскоре нашли подтверждение — выяснилось, что незадолго до ухода из жизни Светлана Каримова заняла у подруги пять тысяч рублей. Девушка пояснила, что деньги ей нужны для оплаты штрафа некоему милиционеру за попытку проскочить «зайцем» через турникет метро.

Сопоставив все имевшиеся у них данные, следователи вышли на двух сотрудников УВД на метрополитене Санкт-Петербурга. Вскоре подозрения с одного из них сняли: как оказалось, в день расправы над Светланой Каримовой мужчины не было в городе. В итоге у следствия остался всего один подозреваемый — старший сержант милиции Павел Шувалов.

Обычно он дежурил на станциях «Пролетарская», «Площадь Ленина», «Обухово», «Ломоносовская» и «Елизаровская».

«Он шел по жизни сломанным внутри»

Павел Шувалов родился в семье ленинградских рабочих 1 марта 1968 года. Поскольку мальчик был поздним и болезненным ребенком, мать и бабушка буквально душили его своей гиперопекой.

Отец с нами не жил, но бабушка с мамой меня всегда учили только хорошему Павел Шувалов «Комсомольская правда» в Петербурге

Были у матери Шувалова, Нины, и другие странности: женщина мечтала о дочке, поэтому покупала сыну кукол и одевала его в платья. В таком виде мальчика нередко водили в детский сад, что делало его объектом насмешек сверстников. При этом сам Павел мечтал стать знаменитым мореплавателем или прославиться в другой области — но в какой, так и не придумал.

В школе Шувалов отличался замкнутостью, друзей у него почти не было, улице он предпочитал дом, а живому общению — песни из магнитофона, полученного на 13-й день рождения.

Вот он так и шел по жизни, только уже без платья и без куклы. Но уже сломанным внутри Полковник милиции в отставке Андрей Кубарев документальный фильм «Охота на оборотня» (цикл «Милицейские истории»)

По воспоминаниям Шувалова, именно музыка помогла ему пережить болезненный разрыв с первой женой Натальей. Он был знаком с ней с 15 лет, но отношения между супругами разрушила измена — по словам Натальи, Павел увлекся ее лучшей подругой. Однако мать Шувалова все валила на невестку — мол, именно она была гулящей.

Я долго переживал, мне казалось, что это конец, даже чуть с ума не сошел, но музыка и записи взяли верх Павел Шувалов «Комсомольская правда» в Петербурге

Впрочем, некоторое время спустя Шувалов повторно связал себя узами брака с Галиной, в браке родились двое детей.

«Это не нормально для милиционера»

К идее о службе в милиции Павел Шувалов пришел не сразу. Поработав после армии в Балтийском морском пароходстве, он решил сменить профессию и устроился в УВД на ленинградском метрополитене.

При этом итоги психофизиологической экспертизы, которую Шувалов проходил при поступлении в милицию, прямо говорили о том, что он не годен к службе.

По всем показаниям Шувалова не то что на работу принимать — его там и близко не должно было быть. Резюме было таким: во-первых, в командной должности отказать сразу — он никогда не найдет общий язык с личным составом, в команде работать не может. Зол, целенаправлен, своего добьется любыми путями. Для дворника это нормально, но для милиционера — нет Полковник милиции в отставке Андрей Кубарев документальный фильм «Охота на оборотня» (цикл «Милицейские истории»)

Тем не менее на службу Шувалова все-таки приняли, и статус милиционера ему нравился, что, впрочем, было неудивительно: еще в третьем классе школы он с радостью принимал участие в работе дружинников и дежурил при проведении Олимпиады-80.

Павел Шувалов // Фото из материалов уголовного дела

Причастность к правоохранительным органам давала Шувалову чувство собственной значимости, обладания властью и укрепляла его уверенность в себе. При этом у начальства он оказался на хорошем счету, быстро став первым в полку по числу задержанных правонарушителей, и нередко получал премии.

Но сослуживцы Павла не любили из-за его тяжелого характера и злоупотребления спиртным в свободное от службы время.

Человеком он был крайне неуравновешенным. Сильно пил. В пьяном виде был очень агрессивен и подозрителен — ему мерещились преследователи, которые подслушивали его разговоры и следили за каждым его шагом. Однажды в баре «Адмирал» стрелял из боевого оружия в потолок, но дело удалось замять Один из сослуживцев Павла Шувалова «Комсомольская правда» в Петербурге

«Он задумал двойное убийство»

Осенью 1995 года Павел Шувалов стал главным подозреваемым по делу о расправах в Невском лесопарке, и следователи решили пойти на оперативный эксперимент. Они подобрали девушку, схожую по типажу с потерпевшими от рук невского маньяка, но ей было 18 лет, и тогда ее загримировали на «Ленфильме», чтобы сделать моложе.

Уловка удалась: агент познакомилась с милиционером под видом заблудившейся в Санкт-Петербурге иногородней школьницы. Тот быстро клюнул на наживку и пригласил новую знакомую на следующий день прогуляться по городу. Но эксперимент провалился: позже Шувалов объяснит, что потерял интерес к девушке, поскольку та надела на свидание штаны, а не юбку.

Тогда следователи выбили санкцию на обыск в квартире подозреваемого. К Шувалову, который отсыпался после ночной смены, оперативники нагрянули 18 декабря 1995 года. Там нашли ножи — орудия преступлений, милицейскую одежду с едва заметными замытыми пятнами крови, а в мусорном ведре — наручники, которые ранее были на Светлане Каримовой.

Важной уликой стал список телефонов несовершеннолетних девушек-безбилетниц — как выяснилось позже, Шувалов под предлогом служебной необходимости брал эти номера у коллег

Шувалов на первом же допросе не стал отрицать свою причастность к преступлениям. Он признался, что действовал по одной схеме: ловил школьниц, которые пытались проскочить в метро без билета, запугивал их, а после принуждал встретиться в нерабочее время. Милиционер вел их в Невский лесопарк, откуда ни одна из девушек не вернулась живой.

Он был очень откровенен. Например, поведал нам о том, что убивать по одной ему стало уже скучно. Поэтому Паша задумал двойное убийство. И все уже спланировал: кого куда привязать, каким образом убить, где что разбросать и развесить Андрей Кобырев в 1995 году — старший оперуполномоченный по особо важным делам

«Шувалов — классический маньяк»

На следующих допросах Павел Шувалов решил отказаться от показаний и стал настаивать на своей невиновности. При этом сам факт знакомства с потерпевшими он не отрицал. К примеру, Шувалов утверждал, что вторую потерпевшую — Ольгу Васильеву — он поймал в тот момент, когда она пыталась зайцем проскочить на станцию «Площадь Ленина».

При этом милиционер якобы не стал составлять на школьницу протокол, а лишь отругал ее, и та в знак благодарности оставила ему свой номер телефона. Спустя некоторое время Шувалов пригласил ее на прогулку, но она почти сразу закончилась.

Когда мы встретились, хотел было предложить пойти куда-нибудь. Когда она мне сказала, что ей нет еще 18 лет, я просто оборвал ее. Попрощался и поехал домой Из показаний Павла Шувалова «Комсомольская правда» в Петербурге

По словам Шувалова, после того, как он отказался от своих признательных показаний, его подвергли жестоким пыткам и отбили ему почки. Между тем его единственным шансом избежать реального срока оставался вердикт специалистов, которые проводили судебно-психиатрическую экспертизу.

В ходе бесед с Шуваловым эксперты выяснили, почему он заставлял потерпевших надевать разорванные колготки — оказалось, что их всегда надевали на маленького Павла его мама и бабушка. Причем Шувалова заставляли носить колготки даже тогда, когда он стал подростком.

Невский лесопарк во Всеволожском районе Санкт-Петербурга, где Павел Шувалов совершал свои преступления

А в 12 лет, когда мальчик был в летнем лагере, компания хулиганов стянула с него колготки и, разрезав в промежности, натянула их школьнику на голову. Это стало для Шувалова сильнейшим психологическим потрясением и нашло отражение в его преступлениях.

Причем на каждое из них он брал либо белые, либо черные колготки, и это тоже было не случайно: в глазах маньяка такое чередование символизировало белые и черные полосы, сменяющие друг друга в жизни.

Шувалов — классический, хрестоматийный маньяк. Нет ничего удивительного в том, что отец семейства, тихий и скромный человек на самом деле оказался страшным убийцей. Как правило, маньяки живут двойной жизнью, и чем благообразнее ее внешняя сторона, тем страшнее и уродливее внутренняя Вячеслав Иванов психиатр

Эксперты признали Шувалова вменяемым, а следствию удалось доказать его причастность к пяти расправам. При этом следователи были уверены, что на счету теперь уже экс-милиционера (его уволили вскоре после начала расследования) куда больше преступлений. Но сам он молчал, а других улик против него найти не удалось.

«Советский милиционер не может быть маньяком»

Начала суда 27-летний Павел Шувалов дожидался в одной камере с Игорем Иртышовым по кличке маньяк-проститутка, который надругался над восемью мальчиками, отправив одного из них на тот свет. Экс-милиционер относился к сокамернику с презрением, называл его «настоящим сумасшедшим» и заявлял, что не хочет быть таким, как он.

Дело невского маньяка рассматривал Ленинградский областной суд. Гособвинитель представил железные доказательства причастности обвиняемого к серии кровавых преступлений, но он сам так и не признал свою вину, продолжая настаивать на том, что все признания были выбиты у него силой.

Это приговор не мне, а всей системе МВД. Советский милиционер не может быть маньяком Павел Шувалов последнее слово, 11 июня 1997 года

Суд приговорил Павла Шувалова к высшей мере наказания, которую из-за моратория заменили на пожизненное лишение свободы. Отбывать «вечный» срок его отправили в исправительную колонию особого режима №1 («Единичка») в поселке Сосновка (Мордовия).

К слову, с зоной осужденный был знаком и раньше: в свое время он служил в воинской части, среди прочего охранявшей одну из советских колоний строгого режима. В «единичке» Шувалов примкнул к тем осужденным, которые активно строили планы на будущее и до последнего надеялись выйти на свободу.

Лечение нормальное, администрация делает все что может. Но если освобожусь когда-то, то уже с такими легкими (Шувалов переболел туберкулезом — прим. «Ленты.ру») мало куда устроюсь. В милицию точно не пойду, даже если позовут Павел Шувалов «Московский комсомолец»

После того как Шувалова этапировали в Мордовию, его жена Галина подала на развод. При этом во время суда женщина молчала, но позже в интервью рассказывала о том, что нередко замечала за супругом некие странности.

Он в сентябре приехал с работы с большим опозданием. Ботинки и даже носки были у него забиты листьями и травой. Я спросила: «Где ты столько насобирал всего?» «Да вот здесь в сквере по траве прошел», — говорит Галина Шувалова «Комсомольская правда» в Петербурге

После расторжения брака с осужденным Галина вышла замуж и родила еще одного ребенка. До конца с Шуваловым осталась только его мать, которая так и не поверила в виновность сына.

Очень мягкий у него характер. Да не мог Пашка никого убить! Я считаю, что на него эти убийства просто «навесили» — нашли доверчивого дурачка, который согласился во всем признаться. Я уверена, он обязательно выйдет Надежда мать Павла Шувалова

Однако надеждам матери невского маньяка не суждено было сбыться: в 2020 году Павла Шувалова не стало в результате острой сердечной недостаточности.