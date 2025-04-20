Почему на Пасху в СССР было принято ходить на кладбища

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов рассказал, почему во времена СССР на Пасху и в течение Светлой седмицы, то есть неделю после праздника, было принято ходить на кладбища.

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По словам священнослужителя, традиция ходить на кладбище на Пасху сложилась из-за того, что храмы были закрыты. Он отметил, что тогда кладбище стало единственным местом, где православные верующие могли безопасно собраться и поздравить друг друга с праздником. Священник подчеркнул, что эта вынужденная мера превратилась в неправильную традицию.

— У нас существует такой праздник, который называется Радоница, то есть усопшие радуются, что наконец-то к ним можно прийти. Этот праздник отмечается через девять дней после Пасхи. А на саму Пасху и Светлую Седмицу не стоит посещать кладбище, — цитирует Портнова Aif.ru.

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