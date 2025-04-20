Первый русский: когда на самом деле он родился

Во время процесса эволюции, благодаря которому появился человек разумный, геном не раз подвергался мутациям. Когда же именно происходили те или иные изменения, долго установить не получалось. И лишь относительно недавно американские генетики определили период протекания одной из мутаций. Так удалось выяснить, сколько тысяч лет назад родился первый русский мальчик.

Приблизительно 4500 лет назад на Среднерусской возвышенности появился мальчик, имеющий отличный от своего отца набор нуклеотидов. Если родителю была присвоена генетическая классификация R1a, то ребёнку — R1a1. Данная мутация, в отличие от остальных, оказалась жизнеспособной. Роду R1a1, который позже некоторые учёные прозвали «русским», удалось не только выжить, но и расселиться на огромной территории. Нетрудно догадаться, что потомками «живучего гена» стало подавляющее большинство мужчин — до 70%, проживающих в России, Белоруссии и Украине. И это средний показатель. Так, в древних русских городах процент носителей R1a1 переваливает за 80.

Спустя 500 лет после рождения первого человека с R1a1, носители генотипа решили, что в Европе им тесновато. Тогда миграционные потоки таких представителей устремились на восток — за Урал, на юг — в Индостан. Данные сведения подтверждают и археологи. Например, анализ костных останков захоронений на Алтае I тысячелетия до н. э. показал, что там помимо монголоидов проживали и европеоиды.

В ходе исследований получилось выявить чёткие физиологические маркеры «русского генотипа». У его носителей серые, голубые, серо-голубые, синие глаза (то есть, преимущественно светлых оттенков), светлые волосы (русских с чёрным цветом волос от рождения не более 5%).

Исследование, которое провели специалисты НИИ Молекулярной генетики РАН и Института антропологии им. Д. Н. Анучина МГУ, показало — у русских очень много общего с представителями финно-угорских народов, к которым традиционно относятся мордва, марийцы, вепсы, карелы, коми-зыряне, ижорцы. Степень различий составляет всего несколько условных единиц, тогда как с северными соседями — финнами, чуть ли 30. При этом учёные не говорят о генетическом единстве русских с финно-уграми. Большое количество общего на генном уровне означает лишь, что у них одинаковое происхождение. Скорее всего, их прапрапрапрародителем стал тот самый мальчик с генотипом R1a.