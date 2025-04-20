Американцы готовились взять Берлин раньше СССР: как им помешал Жуков?

В ходе стремительного наступления англо-американских войск, к апрелю 1945 года немецкая оборона на Западе рухнула, у союзников появился серьезный шанс опередить Красную армию и первыми войти в Берлин. В интервью «Ленте.ру» военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказал, как действия маршала Георгия Жукова помешали планам союзников, и почему Берлинская наступательная операция РККА началась значительно раньше, чем планировалась.

1 апреля 1945 года в Ставке Верховного главнокомандования в Москве состоялось срочное совещание с участием командующих 1-Белорусским и 1-м Украинским фронтов маршалов Георгия Жукова и Ивана Конева, на котором Сталин ознакомил их с планами англо-американского командования взять Берлин раньше Красной армии — силами группировки под руководством британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери.

К тому времени союзники, переправившись через Рейн, с легкостью прорвали германскую оборону и окружили в районе Рура соединения группы армий «В» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя, численностью около 325 тысяч солдат и офицеров. Большинство из окруженных через некоторое время попали в плен, а сам Модель, фанатичный нацист, покончил с собой.

Черчилль требовал наступать на Берлин

Активным лоббистом идеи наступления на Берлин выступал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который заявил главнокомандующему объединенными силами союзников в Европе американскому генералу Дуайту Эйзенхауэру:

Мой дорогой генерал, немец разбит, мы его доконали, с ним покончено!

Черчилль требовал немедленного наступления на Берлин — несмотря на достигнутую договоренность о том, что американская и британская зоны оккупации Германии будут располагаться в 320 километрах западнее германской столицы.

Британский премьер писал американскому командованию: «Я считаю чрезвычайно важным, чтобы мы встретились с русскими как можно дальше на Востоке».

Эйзенхауэр в своих мемуарах вспоминал о тогдашней позиции Черчилля:

Его упорное настаивание на использовании всех наших сил и средств в надежде опередить появление русских в Берлине, должно быть, основывалось на убеждении, что позднее западные союзники извлекут из этого обстоятельства огромные преимущества и смогут воздействовать на последующие события

На совещании в Кремле Сталин задал своим полководцам вопрос: «Так кто же будет брать Берлин, мы или союзники?», получив ответ, что столицу Третьего рейха будет брать, конечно, Красная армия.

Исаев отметил, что шансы у союзников взять Берлин раньше советских войск были: в результате Рурского окружения Западный фронт немцев рухнул и американо-британские войска двигались на восток Германии практически в пустоте.

На стороне союзников был и такой фактор, как соответствующие умонастроения в высшем германском командном составе, которые выразил командующий 9-й немецкой армии генерал Теодор Буссе: «Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки» Алексей Исаев кандидат исторических наук

При этом сопротивление немецких частей Красной армии по-прежнему было ожесточенным.

Стремительный прорыв Жукова

Историк подчеркнул, что главным фактором, повлиявшим на то, кто будет брать Берлин — советские или американо-британские войска — стало решение Жукова быстро двигаться к восточным границам довоенной Германии, а также стремительный прорыв 1-м Белорусским фронтом семи мощных немецких укреплений, подступы к которым преграждались глубокими противотанковыми рвами, сплошными минными полями и проволочными заграждениями.

Полоса обороны на восточной границе Третьего рейха была примерно такой же, как линия Зигфрида на западной границе, у которой осенью 1944 года надолго застряли союзники. Красная армия, имея плацдармы на Одере, могла рассчитывать войти в Берлин первой Алексей Исаев кандидат исторических наук

Исаев рассказал, что, если бы немцы успели занять оборону о своей границы, по оценкам Жукова на ее преодоление потребовалось бы три месяца — до мая 1945 года.

Историк отметил, что изначально Жуков планировал начать наступление на Берлин не ранее 25 апреля, после того, как войска 1-го Белорусского фронта расширят плацдарм в районе города Франкфурт-на-Одере. После этого предполагалось начать операцию ударом по вражеской обороне с Кюстринского плацдарма (план А), либо со вновь захваченного плацдарма (план Б).

Однако обвал германского Западного фронта заставил советское высшее военное командование перенести сроки начала Берлинской наступательной операции на 16 апреля 1945 года.

В итоге Эйзенхауэр пришел к выводу, что Жуков, который находился от Берлина на значительно ближнем расстоянии, чем союзные войска, все равно опередит американцев и англичан. Американский генерал посчитал, что наступать через Эльбу на Берлин нецелесообразно еще и по другой причине: «Это привело бы к практическому отключению войск от боевых действий на всех остальных участках фронта».

Командующий 1-й армией США генерал Омар Брэдли констатировал:

По словам Эйзенхауэра, премьер-министр был «крайне разочарован и обеспокоен» тем, что главное командование союзников отказалось усилить Монтгомери американскими войсками и бросить его на Берлин в отчаянной попытке опередить русских и раньше их овладеть столицей Германии

В итоге союзники появились в Берлине уже после того, как с нацистским режимом Адольфа Гитлера было покончено.