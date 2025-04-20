Титаник мумия сгубила: что на самом деле произошло с легендарным лайнером

113 лет назад из-за столкновения с айсбергом произошло крушение лайнера «Титаник». «Вечерняя Москва» выяснила у капитана научно-исследовательского судна (НИС) «Академик Мстислав Келдыш» Леонида Сазонова подробности о катастрофе.

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Развеем мифы

За годы исследований удалось раскрыть многие детали произошедшего. Сделать это было бы невозможно без обитаемых аппаратов «Мир», которые спускались с борта российского НИС, чтобы изучить и запечатлеть останки погибшего, но все еще манящего «Титаника». Благодаря экспедициям выяснилось, что миф о гигантской пробоине, ставшей причиной катастрофы, — всего лишь легенда.

— На самом деле лед повредил заклепочные швы, не выдержавшие столкновения из-за низкого качества металла, и в этом месте образовалось шесть узких трещин общей площадью всего около квадратного метра, — рассказывает Сазонов. — Но и этого хватило, чтобы вода поступала внутрь с катастрофической скоростью — по 7 кубометров в секунду. В результате через два с половиной часа корабль затонул.

Еще одна ошибка — скорость судна была слишком высокой. Если бы ее снизили хотя бы вдвое, последствия могли бы быть не такими фатальными.

— Во-вторых, был совершен неправильный маневр: руль положили на борт и остановили двигатели, что ухудшило управляемость судна, — отмечает капитан НИС.

Мистика, да и только

За 14 лет до катастрофы американский писатель-фантаст Морган Робертсон создал роман «Тщетность», в котором рассказывается о катастрофе, постигшей корабль под названием «Титан». И название, и события вызывают определенные ассоциации: в романе большой пароход также затонул после столкновения с айсбергом.

Один из самых жутких мифов гласит, что на борту «Титаника» перевозили древнеегипетскую мумию жрицы Амона, чей саркофаг был проклят. Якобы артефакт везли в Америку, и его магическая сила притянула корабль ко дну. После гибели лайнера ходили слухи, что радисты принимали странные сигналы с места крушения даже спустя годы. А в 1970-х годах экипаж одного судна якобы видел в тумане призрачный силуэт тонущего лайнера.

Нельзя не упомянуть о катастрофе подводного аппарата «Титан», произошедшей 18 июня 2023 года. Спустя 1 час 45 минут после погружения связь с «Титаном» прервалась. 22 июня в 500 метрах от носовой части «Титаника» были обнаружены фрагменты корпуса «Титана». Анализ обломков показал, что прочный корпус аппарат был разрушен из-за колоссального давления глубин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алина Максимова, клинический психолог, основательница частного тренингового центра: