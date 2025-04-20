«Я с ножом на работу ездил». Люди рассказали, как им запомнились 90-е

Подборка фотографий было-стало от метро «Новокузнецкая» из 1990-х и 2020-х вызвала споры в соцсетях. Мнения разделились: для одних годы бесшабашной молодости были и остаются лучшими в жизни, другие радуются, что лихие девяностые остались позади.

Спор о 1990-х вызвала в соцсетях подборка фотографий от метро Новокузнецкая из 1990-х и 2020-х, опубликованная на странице «Москва меняется» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Автор публикации написал:

«Москва 90-х: ностальгия по эпохе, которую вы могли не застать. Представьте: у метро "Новокузнецкая" еще нет стеклянных павильонов, зато есть развалы с пиратскими кассетами и бабушки в киосках "Союзпечать". Над головой — выцветшие баннеры "МММ", а из каждого второго подземного перехода доносятся звуки "Ласкового мая". (...) Разбитые дороги, но первые "мерседесы"; облупленные фасады, но витрины с новыми надеждами».

Вначале пошли комментарии, типа:

«У нормальных людей никакой ностальгии по 90-м быть не может».

Наиболее развернутый вариант обоснования такой позиции выглядит следующим образом:

«Ага. Вот сейчас с Чечней продолжали бы воевать. С Татарстаном. С Якутией. С Китаем ...лись бы за идеалы сферической свободы в вакууме. Покупали бы свой бензин по евроцене, потому что "рынок" (как в Украине с 2009 года свой газ покупают). Ездили бы на 30-летних БУ трамваях (зато из самой Европы!). Фапали бы на старый метрополитен, который временами затопляет г-ном. Втыкали бы в ТВ шоу, где клоуны Березы "дискутируют" с клоунами гуся. И т. д.».

Кто-то вбил гвоздь в гроб Ельцина:

«Предпочитаете, чтобы во главе огромного государства был алкоголик, называющий себя "Царь Борис"?»

Однако согласились с такой позицией далеко не все.

«Почему? Хороший был период, — стали писать в ответ. — Мы были молодые, бедные, жадные до заработка и много смеялись».

Нашлись и те, кто хорошо помнит район Новокузнецкой в 1990-е.

«С 92 по 97 учился рядом, — вспомнил один из подписчиков группы. — В институте (академии) легкой промышленности. Ларьки вокруг станции уже были. Каждый вечер там в скверике пивко потягивали. Раньше можно так было».

«Я как раз там работала в 90-е годы, — написала москвичка. — Классно было». «Да не то слово, — сразу же ответил ей мужчина, — я с ножом на работу ездил».

Обсуждение так ничем и не окончилось, стороны не примирились. Любители 1990-х продолжили писать, что в целом тогда все было очень даже душевно: «В 1990-е было уютнее, хотя уличной рекламы многовато, конечно». Им продолжили отвечать в духе:

«Сегодня гораздо лучше! Чище, опрятно», и:

«Не ностальгируем. Не дай Бог вернуться в это дерьмище».

Ранее в соцсетях спорили из-за рецепта советского пломбира и горячо обсуждали эксперимент на честность времен СССР.