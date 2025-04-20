Как русские мужчины наказывали изменщиц

В христианстве прелюбодеяние всегда считалось одним из самых страшных грехов. При этом в России всё же изменяли своим вторым половинкам: и мужчины, и женщины. Но такое поведение не оставалось безнаказанным вне зависимости от исторического периода.

Древняя Русь

Впервые о супружеской неверности упоминается в Уставе князя Ярослава Мудрого. За измену жене мужчина должен был платить штраф церкви, а размер штрафа определял князь. Осуждались и аналогичные действия со стороны женщины. Любая связь с посторонним мужчиной должна пресекаться, а неверная супруга – быть наказанной за своё легкомыслие. Если же муж прощал изменницу и продолжал с ней жить, то могли наказать уже его. Чтобы этого не произошло, обманутому мужчине требовалось скорее развестись.

XVII и XVIII век

В XVII и XVIII веках женщин за поход налево наказывали гораздо строже, нежели мужчин. Если женщину уличали в измене, то незамедлительно следовал развод, далее – вступление в прядильный двор и запрет на повторное замужество. Правда, факт измены должен был зафиксировать не только муж, но и несколько свидетелей. В результате мужья стали злоупотреблять правом на развод. Измена стала отличным поводом избавиться от надоевшей спутницы жизни Однако, далеко не каждый обманутый муж стремился развестись с супругой. Иногда обходились публичными наказаниями – ударами плетью, кнутом или исправительными работами. Позже жёнам-изменщицам начали запрещать носить фамилию супруга. А вот если на измене «ловили» мужа, то его наказание заключалось в устыдительной беседе с «духовным отцом».

XIX век

В XIX веке разведённые мужчины лишались множества возможностей. Они не могли заниматься некоторыми видами деятельности, продвигаться по службе. В крестьянской среде использовались «позорящие наказания» и также развод. Женщины же развестись не имели права. Для этого требовалось согласие супруга. Зато обманутые жёны могли отомстить разлучнице за унижение – например, побить окна, вымазать дом сажей и ворота дёгтем. В Ярославской губернии и в Поволжье мужья, жёны которых позволяли себе развлекаться с любовниками, часто избивали изменщиц «на людях», а на Русском Севере, в Тверской и Костромской губерниях их «впрягали» в телегу.