Историк назвал самый трудный момент штурма Берлина

В ходе Берлинской наступательной операции 1945 года советским войскам пришлось преодолеть несколько защитных неприятельских полос, а в германской столице — брать с боем девять секторов обороны. Наибольшие трудности выпали на долю 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова, прорывающего вражескую оборону по кратчайшему пути — там, где немцы ожидали главного удара Красной армии. В интервью «Ленте.ру» военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказал, каким был самый сложный момент битвы за Берлин.

В составе 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов насчитывалось более двух миллионов бойцов и командиров. Им противостояли немецкие группы армий «Центр» и «Висла» — более 850 тысяч солдат и офицеров.

Ранним утром 16 апреля 1945 года после мощной артподготовки войска 1-го Белорусского фронта начали Берлинскую наступательную операцию.

Прорвав первую линию немецкой обороны, армии Жукова не смогли пробить брешь во втором оборонительном рубеже, располагавшемся на Зееловских высотах, на 48 метров возвышающихся над Одером. Они закрывали собой равнину, где должны были начаться бои на ближних подступах к германской столице, и мешали советской артиллерии вести прицельный огонь по конкретным целям в глубине вражеской обороны.

Попытка взять Зееловские высоты силами общевойсковых объединений провалилась: немецкая оборона оказалась для пехоты слишком прочной.

В поисках слабого места

Исаев отметил, что обычно самым сложным моментом битвы за Берлин считается преодоление неприятельской обороны на Зееловских высотах, и он с этим готов частично согласиться: советскому командованию потребовались значительные усилия, чтобы не увязнуть в прорыве вражеских позиций.

По мнению историка, замедление наступления было, в частности, чревато тем, что к Берлину раньше подошли бы американо-британские войска.

Штаб 1-го Белорусского фронта нашел в итоге слабое место в немецкой обороне на Зееловских высотах — рубеж, занимаемый парашютно-десантной дивизией. После чего последовал мощный танковый удар, который на узком участке пронзил немецкую оборону насквозь, как спицей Алексей Исаев кандидат исторических наук

Жуков ввел в сражение 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии генералов Михаила Катукова и Семена Богданова.

В своих мемуарах Катуков писал:

Хотя перспектива бросать машины на неподавленные огневые точки врага и не радовала, я понимал, что в сложившейся ситуации у командующего фронтом иного выхода не было, за девять часов непрерывных атак пехота Чуйкова смогла вклиниться во вторую полосу обороны противника только на отдельных участках. Под угрозой срыва оказалась вся наступательная операция фронта

К утру 18 апреля Зееловские высоты были взяты. К вечеру 19 апреля войска 1-го Белорусского фронта прорвали третью полосу немецкой обороны, и на следующий день советская дальнобойная артиллерия ударила по Берлину, сделав фюреру своеобразный «подарок» на день рождения.

Отсекая главные силы врага

Чтобы быстрее взять немецкую столицу, Сталин приказал командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Ивану Коневу повернуть на Берлин 4-ю и 3-ю гвардейские танковые армии генералов Дмитрия Лелюшенко и Павла Рыбалко.

«На мой взгляд, наиболее трудным моментом сражения стало окружение силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на юго-восточных подступах к Берлину 210-тысячной франкфуртско-губенской группировки немецких войск из состава 9-й полевой и части 4-й танковой армий вермахта — так называемый Хальбский котел (24 апреля — 1 мая)», — Алексей Исаев, кандидат исторических наук.

Исаев подчеркнул, что события менялись на ходу: когда Конев с юга начал наступать на Берлин, Жуков тут же сориентировался и, сняв часть сил с занятых плацдармов в лесах к юго-востоку от Берлина, на Шпрее, повернул их для замыкания котла.

«Даже если бы часть окруженных немецких сил, хотя бы 50 тысяч солдат и офицеров регулярных войск отошли бы к Берлину, это означало бы куда более тяжелые уличные бои с берлинским гарнизоном и самое неприятное — значительно большие потери для Красной армии. Поскольку немцам из Хальбского котла не дали прорваться к Берлину, в итоге город взяли за десять дней», — Алексей Исаев, кандидат исторических наук.

Историк отметил, что это был очень хороший результат, учитывая то, что значительно меньшую по размерам и гарнизону Познань советские войска штурмовали в течение целого месяца.

Исаев считает, что битва за Берлин стала полководческим апофеозом Жукова во время Великой Отечественной войны.

Достаточно быстро была взломана оборона на одерском фронте, в том числе и на Зееловских высотах, строившаяся два месяца. Быстрый взлом немецкой обороны с обходом Зееловских высот по их кромке — весьма впечатляющий маневр вкупе с действиями в самом Берлине Алексей Исаев кандидат исторических наук

Историк подчеркнул, что Берлинская наступательная операция показала, что удачный штурм города происходит при условии, что от него отсекаются главные силы его защитников, затем дело приходится иметь в основном с достаточно слабым гарнизоном.

«Почему советские войска в Берлине двигались довольно быстро? Потому что у немцев не было сил оборонять каждый дом. И наоборот, Будапештская операция — пример того, что происходит, когда в город отходят довольно крупные регулярные войска: уличные бои становятся более кровопролитными и затяжными, они длятся уже не 10 суток, как в Берлине, а 48 суток», — Алексей Исаев, кандидат исторических наук.

Командующий обороной Берлина генерал артиллерии Хельмут Вейдлинг дал высокую оценку действиям советских войск:

Умелый выбор направлений главного удара; концентрация и ввод крупных сил, в первую очередь танковых и артиллерийских масс, на участках, где наметился наибольший успех; достижение моментов внезапности, даже в случаях, когда наше командование располагает данными о предстоящем русском наступлении и ожидает этого наступления; исключительно маневренное руководство войсками

Падение Берлина привело к самоубийству Адольфа Гитлера и пленению высшего военного и политического руководства Германии, потере нацистами способности к организованному вооруженному сопротивлению и, в итоге, к тотальному краху Третьего рейха.

Финальную точку в Великой Отечественной войне поставили войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов, блестяще проведшие Пражскую наступательную операцию.