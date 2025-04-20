Покушение на Ленина: почему его считали инсценировкой

Одним из доказательств того, что покушение на Владимира Ленина было инсценировано, стало количество отверстий на пиджаке и пальто вождя. Ранений у основателя первого в мире социалистического государства было зафиксировано два, тогда как «дырок» в одежде больше.

Самое известное покушение на Владимир Ильича Ленина было совершено 30 августа 1918 года на территории завода Михельсона. В тот злополучный день вождь посетил предприятие с целью выступить на митинге. Там-то его и подкараулила полуслепая эсерка Фанни Каплан. В результате Ильич получил два тяжёлых ранения.

Водитель вождя Степан Гиль непосредственно после инцидента рассказывал, что женщина, открывшая огонь, потом бросила пистолет под ноги. Но оружие ни Гиль, ни кто-либо другой так и не подобрали. Согласно первоначальным показаниям водителя (несмотря на большое скопление людей, свидетелем произошедшего покушения оказался только он), выстрелов последовало два. Позже показания были изменены — говорилось уже о трёх выстрелах. Именно столько патронов не хватало в обойме пистолета, который спустя время кто-то из рабочих всё-таки нашёл. Но ещё больше оказалось отверстий в одежде Ленина.

Учитывая существенную разницу данных в этом щекотливом вопросе, тут же была разработана версия, объясняющая нестыковки. Якобы третья пуля действительно была выпущена, нанесла урон одежде Ленина, но не причинила ему никакого вреда. Появилась и жертва третьего выстрела. Ей стала некто М. Г. Попова, которая во время покушения беседовала с Лениным.

История оказалась ещё более запутанной, после того, как всплыла информация о найденных на месте происшествия четырёх гильзах (кстати, столько же отверстий удалось насчитать и на одежде Ленина, в которой он был в тот августовский день).

Итак, количество ранений, полученных Владимиром Ильичом (два), произведённых выстрелов (три) и найденных гильз (четыре) может натолкнуть на мысль о том, что никакого покушения не было. Произошедшее можно считать инсценировкой.

Косвенно это также подтверждается следующим образом. Врачи обнаружили у Ленина опасное ранение в шею под челюстью — кровь попала в лёгкое. Специалисты называли рану смертельной, но Ленин довольно быстро поправился. Уже 14 октября он продолжил заниматься политической деятельностью, а 22 октября, впервые после покушения, выступил перед публикой.