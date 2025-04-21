Какую одежду русские никогда не стирали

Безусловно, в древней Руси повседневную одежду регулярно стирали. Однако у русских были предметы гардероба, которые никогда не подвергались стирке, и их передавали из поколения в поколение в одной семье. Какими же предметами одежды это было? И как нашим предкам удавалось обходиться без стирки при регулярном использовании нарядов?

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Правила стирки у русских

В прошлом все аспекты жизни русских были определены определенными правилами и традициями, которые были связаны с различными суевериями и религиозными верованиями. Это касалось и гигиены человека, включая стирку одежды. Даже первая "одежда" новорожденного - детские пеленки - не стиралась в течение первых 40 дней после рождения и не сушилась на улице. До сих пор не принято стирать и крестильную рубашку, на которой остается святая вода после совершения таинства. Рубашку просто сушат и хранят.

В течение последующих лет жизни и до самой смерти наши предки соблюдали подобные запреты. Например, если в семье было несколько женщин, они никогда не стирали свое белье вместе с чужим. Таким образом, они избегали смешивания менструальной крови, которая использовалась в колдовстве. Также было принято не стирать одежду новобранца, которую он носил до призыва на военную службу. Нестираную одежду просто прятали в укромном месте до его возвращения домой.

Дорогие наряды

Что касается одежды новобранцев, то, по словам Татьяны Щепанской, автора труда «Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв.», чаще всего не стирали до возвращения домой праздничную рубаху, которая у небогатых крестьян мужского пола имелась только в единственном экземпляре. Впрочем, нарядной одежды было немного даже у женщин и молодых девушек. Для пошива праздничных предметов гардероба использовали дорогие фабричные ткани, которые были по карману далеко не каждому. Популярностью пользовались шелк, парча, репс (плотная блестящая ткань с ясно выраженным рубчиком на поверхности), штоф (шелковая или шерстяная ткань с рисунком).

Поэтому, если кто-то из членов семьи умудрялся обзавестись подобными нарядами, то они бережно хранились и даже передавались по наследству. Мало того, как пишет Ирина Власова в своих «Очерках русской народной культуры», праздничную одежду обычно никогда не стирали. Власова уточняет, что данное правило распространялось в том числе на наряды из репса и штофа. Понятно, что в то время не было стиральных машин с функцией бережной стирки и химчисток, а обычная стирка могла попросту повредить внешнему виду изделия. Пошить же новый наряд зачастую по материальным причинам не представлялось возможным.

Вместо стирки

Так что неудивительно, что к нарядной одежде русские относились с таким трепетом. Такие наряды действительно никогда не стирали. Впрочем, стоит иметь в виду, что предметы праздничного гардероба надевали довольно редко и лишь на короткий промежуток времени. Ношению праздничных нарядов отводилось лишь дневное время – к вечеру их снимали и надевали повседневный костюм.

Столь аккуратное использование одежды не только увеличивало срок ее службы, но и в некоторой степени исключала необходимость стирки, несмотря на то, что современному человеку представить такое крайне сложно. Между тем, за нарядами, которые не подлежали стирке, все же ухаживали. Например, Николай Чурилов в своей книге «Праздники славного рода славянского» упоминает о том, что нарядное одеяние периодически перебирали, доставали из сундуков, чистили, приводили в порядок, следили за отсутствие моли. Летом в хорошую погоду одежду вывешивали на улицу для проветривания. Все эти процедуры и заменяли полноценную стирку.