Крупнейшие мафиозные войны в истории

26 февраля 1930 года в Нью-Йорке был убит мафиозный босс Том Рейн. Это стало началом кровавой бойни американских гангстеров, получившей название Кастелламмарской войны. Вспомним самые знаменитые конфликты бандитских группировок.

Кастелламмарская война

Мафия: Италоамериканская мафия. Где: Нью-Йорк. Когда: 1930-1931 годы. Кланы-участники: группировка Кастелламарезе во главе с Сальваторе Маранцано vs банда Морелло во главе с Джузеппе Массериа. Причина: Кастелламмарская война была конфликтом мафиозных поколений. «Усачи Питы», из которых состояла банда Морелло, переехав в Америку, мыслями остались в Сицилии. Они варились в старом котле, с трудом воспринимая новую культуру, часто даже не знали английского. «Усачи» практиковали «власть ради власти», во имя которой готовы были идти на любые конфликты. Их оппонентами стали «молодые гангстеры» из Кастелламарезе, большая часть которых, в том числе и Сальваторе Маранцано, прибыла на Новую землю лишь в 1920-х годах. В отличие от «стариков» они не стремились к бесполезным кровопролитиям, придерживаясь принципа: «добычи хватит на всех». Поводом к войне послужило убийство союзника Массерии Гаэтано Рейна, которого Джузеппе заподозрил в связях с Маранцано. В ответ клан Рейно переметнулся на сторону Кастелламарезе. Чем знаменита: Кастелламмарская война стала одним из самых кровопролитных мафиозных конфликтов. В ходе него, помимо рядовых членов, погибло девять боссов, включая главарей – Джузеппе Массерия и Сальваторе Маранцано. Последний, несмотря на свою победу, по окончании войны был поспешно заколот своими же союзниками. По итогам, контроль за Нью-Йорком перешел к пяти мафиозным семьям (Дженовезе, Коломбо, Луккезе, Гамбино, Бонанно ) Культура: Войну не раз популяризировали в мировых фильмах: «Крестный отец», «Гангстерские войны», «Перекрёсток Миллера».

«Первая война мафии»

Мафия: Сицилийская Где: Палермо Когда: 1962-1963 года Кланы-участники: клан Коза Ностра vs братья Ла Барбера Причина: Потомок старейшей мафиозной династии Коза Ностра – Сальваторе Греко по кличке «Птенчик» решил проучить «темную лошадку» Анджело Ла Барбера, который появился практически «ниоткуда» и быстро вырос на обороте наркотиков. Поводом к конфликту стала пропажа партии наркоты, за перевоз которой они отвечали. В результате заварухи был убит брат Анджело – Сальваторе. Якобы, по заказу Птенчика. Чем знаменита: Кульминацией войны стал взрыв 30 июня 1963 года в Чиакулли, который, по непонятным причинам, был направлен против мирных жителей и представителей правоохранительных органов. Это породило волны антимафиозных протестов. До сей поры простой люд каждый раз «обнаруживал» для себя мафию, быстро забывая об их личных разборках. Было даже мнение, что мафия – не организованная преступность, а «традиционная итальянская оппозиция». Через три дня после трагедии в Чиакулли под палящими лучами солнца около 100 000 человек прошли до церкви в Палермо за пустыми гробами жертв трагедии. Общество громко требовало разобраться с мафией. Последующие облавы властей стали тем ударом по «людям чести» Коза Ностра, от которого в Сицилии так и не оправились. Представителей династии раскидало по миру. В последующие годы в Сицилии преступления мафии практически сошли на нет. Культура: По мотивам событий было выпущено несколько книг, самая известная принадлежит авторству Дикки Джона «Коза Ностра. История сицилийской мафии».

Война ирландских группировок

Мафия: Ирландская. Где: Бостон. Когда: 1961-1967. Кланы-участники: Чарльстонская ОПГ vs Уинтерхиллская ОПГ Причина: В данном случае «яблоком раздора» стала женщина. Один из членов Чарльстонской группировки Джордж МакЛафлин увел девушку сторонника другой банды Алекса «Бо Бо», за что был избит Уинтерхиллской преступной группой. Глава Уинтерхиллов «Бадди» МакЛин отказался выдать виновников, и небольшой инцидент привел к открытому конфликту двух крупнейших банд Бостона. Чем знаменита: Ход событий войны ирландских группировок сравнивают с Троянской войной. В результате разборок вся организация неудачливого ловеласа – Чальстонская ОПГ была полностью уничтожена. Выжить удалось лишь самому зачинщику бойни – Джорджу МакЛафину. Культура: Пожалуй, в мировое наследие вошли не сами события, а один из участников, Алекс «Бо Бо», сегодня известный как актер Алекс Рокко, который прославился в мировом кинематографе как исполнитель роли Мо Грина в «Крестном отце».

Осакская война

Мафия: Якудза Где: Осака Когда: 1960-е года Кланы-участники: Мэйю Кай (Осака) vs Ямагути гуми (Хего) Причина: Усилившаяся при своем третьем лидере Кадзуо Тоака, группировка Ямагути гуми изгнала всех своих конкурентов из префектуры Хёго. На очереди стояла соседняя Осака, которая находилась под контролем крупнейшей банды Мэйю Кай. Последняя жила за счет увеселительного бизнеса: вымогала деньги у хозяев тамошних баров, турецких бань, контролировала рынок наркотиков, обирала проституток. Война началась в одном из подчиненных им заведений с оскорбления знаменитого певца Ёсио Табата, друга Кадзуо Тоаки. Чем известна: помимо важных экономических итогов, Осакская война прославилась своим самурайским характером. Японская катана в руках Ямагути гуми нанесла завершающий удар по последнему убежищу их врагов. Загнанные в угол Мэйю Кай расстелили перед собой большие платки, достали ножи и резким движением отсекли себе мизинцы. Завернув их в платки, они передали трофеи победителям. Древний гангстерский обряд признания вины и прошения милости ознаменовал окончание Осакской войны. Этот конфликт стал «Аустерлицем» Тоако, его банда заняла ведущее положение в японском преступном подполье. Культура: группа Ямагути Гуми сегодня выпускает собственный журнал – «Ямагути-гуми Симпо»

Мельбурнская гангстерская война

Мафия: Ирландская, сицилийская, австралийская, русская. Где: Мельбурн. Когда: 1998-2008 года. Кланы-участники: семья Моран (ирландская), семья Карлтон (сицилийская) vs семья Уильямс (австралийская) Причина: Как и Кастелламарская война это был конфликт поколений. В отличие от мафиозных семей Моран и Карлтон, попавших в Австралию в результате иммиграции, семья Уильямс возвысилась на улицах Мельбурна. Все началось с дележа прибыли, Карл Уильмс и Джеймс Моран не смогли договориться о деньгах, полученных с продажи амфетамина. Уильмс был ранен выстрелом в живот в одном из городских парков, но выжил. Вскоре на встрече лидеров ирландцев, сицилийцев и калабрийцев был заключен союз против Уильямсов. Чем знаменита: Это была крупнейшая мафиозная война в Австралии, в которой были задействованы все теневые силы страны. Гангстерские войны навсегда разрушили репутацию Мельбурна как спокойного и тихого города. «Героем» событий стал уже известный нам «толстяк» Карл Уильямс, один из самых влиятельных «крестных отцов» Австралии. Его считают причастным, как минимум, к десяти криминальным перестрелкам. Одной из жертв стал его главный враг Джейс Моран, которого расстреляли прямо на глазах его шестилетних близнецов. В апреле 2010 Уильямс был убит «чисто по гангстерски», в тюремной камере, где он отбывал заключение. Официальной причиной посчитали бытовой конфликт. Культура: Считается, что события легли в основу фильма режиссера Дэвида Мишо «По волчьим законам».

Криминальные 90-е

Мафия: Русская. Где: Западная Россия, Москва, Санкт-Петербург. Когда: Конец 1980-х – 1990-е годы. Кланы-участники: Ореховская ОПГ, Курганская ОПГ, Солнцевская ОПГ, Волговская ОПГ, Слоновская ОПГ, Тамбовская ОПГ Причина: Все преступные группировки в конце 80-х годов – начале 90-х начинали одинаково: с крышевания наперсточников, вымогательства, разбоя, грабежей, продажи наркотиков, контробанды, похищения и убийства людей. Сходятся во многом и биографии их главных деятелей. Как правило, это бывшие спортсмены, выходцы из рабочих кругов, интеллигенции среди них не наблюдается. К середине 90-х годов основные «игроки» криминального мира были определены, тем не менее между ними шла постоянная борьба за сферы влияния, но то, что началось в 1994 году перекрыло все предыдущие разборки. Началось «отрубание голов» преступных группировок. Первым 5 апреля 1994 года был застрелен Отари Квантришвили, 13 сентября был взорван Сергей Тимофеев («Сильвестр»), которого, по легенде, назначил смотрящим за русским криминалом "сам" Япончик. Всего было убито, задушено, взорвано десятки «авторитетов». Сейчас уже не является секретом, что за этим процессом стояли спецслужбы. Возглавлял этот "бандитский спецназ" знаменитый Ося - Сергей Буторин. Бывший прапорщик стройбата, начинавший свою «карьеру» у Тимофеева, Ося набирал в свою бригаду бывших спецназовцев. Удар по бандитам из "московского клана" КГБ был нанесен как бы изнутри. Сначала Буторин убрал не своего непосредственного шефа Сильвестра, а главарей других банд - поэтому бандиты долгое время не могли понять, что вообще происходит. Люди Буторина не просто «убирали» других авторитетов, но ещё и сталкивали лбами бригады, подталкивая их самих делать свою «работу». Как быстро Буторин "поднялся", так же быстро он и "упал". Достаточно было поменяться руководству УФСБ. Теперь за решетку уже начали попадать люди Оси. Самому ему удалось сбежать в Испанию, где он, впрочем, был арестован. Чем знаменита: Бандитская война середины 90-х годов характеризовалась чрезвычайной жестокостью и вовлеченностью в этот процесс огромного количества населения. Бандитский и полукриминальный образ жизни, стиль одежды (кожаные куртки, малиновые пиджаки), манеры, язык – все это пошло в народ и остается актуальным для многих по сей день. Культура: Разборки 90-х годов оставили серьезный след не только в русской культуре (книги, фильмы, сериалы) но и в мировой. Образ «русской мафии», сформировавшийся в 90-е годы продолжил свою жизнь в европейской и американской культуре.

Мексиканская нарковойна

Мафия: Мексиканская. Где: Мексика. Когда: 2006-2011 годы. Кланы-участники: Картель Синалоа, Картель Гольфо, Картель Хуареса, Картель «тамплиеров», Тихуанский картель, Лос-Сетас, Картель Нового поколения Халиско, Независимый картель Акапулько, Ла Барредора, Картель Бельтран Лейва, Картель Ла Фамилиа. Причина: Основная причина мексиканских нарковойн очевидна по определению: борьба за контроль за наркотрафиком. Наркокартели в Мексике усилились после распада в 1990-х годах колумбийских наркокартелей. Сегодня Мексика является основным поставщиком каннабиса, кокаина и метамфетамина в США, а мексиканские наркокартели доминируют на оптовом американском наркорынке. Мексиканские наркокартели исключительно многочисленны, имеют развитые и хорошо оснащенные частные армии, которые пополняются в том числе бывшими сотрудниками мексиканской армии и полиции. Боевики оснащены автоматическим оружием, гранатомётами, имеют современную экипировку и средства связи, броневики. Несмотря на активное противодействие мексиканским наркокартелям США, основным поставщиком оружия по сей день остаются Штаты. Общая численность боевиков всех мексиканских наркокартелей составляет около 100 тысяч человек. С 2006 по 2011 год в мексиканских нарковойнах погибло около 50 тысяч человек. Чем знамениты: Мексиканские нарковойны характеризуются крайней жестокостью, высоким уровнем коррупционности, кровной местью за представителей картелей. Это именно семейственная война, ставшая уже образом жизни для её участников. К сожалению, так как промышленность и законные рынки развиты в Мексике плохо, то часто единственной возможностью улучшить благосостояние для мексиканцев является вступление в картель. Культура: Мексиканские нарковойны известны по всему миру, про них пишутся книги, снимаются фильмы и сериалы. Из последних – сериал BreakingBad, в котором главный герой «влазит» в мексиканские наркотические дела.