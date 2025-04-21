Приметы на 22 апреля: что нельзя ни в коем случае делать в этот день

По приметам дня судили о том, когда следует пахать землю.

© Unsplash

На Евпсихия обходили ключи и родники. Каждая семья имела свой источник, который чистили, почитали, с любовью и с заботой из него брали воду, веря, что она принесет счастье и здоровье.

К родникам на Руси всегда было особое отношение. Эти источники чистой воды не только помогают утолить жажду, но и наполняют жизнью и возобновляют силы. Люди, обращаясь к своим истокам, очищали душу от страхов и сомнений. Не случайно слова "род", "родник", "Родина" и "родной" имеют общий корень. Они символизируют связь людей с местами, где находится исток их рода.

22 апреля нельзя долго спать - кто долго в постели проваляется, тот может счастье свое проспать, упустить удачные возможности.

Нельзя подстригаться, красить волосы, навещать парикмахерскую или салон красоты - к неприятностям.

Плохо сегодня пролить воду - можно беду на близких навлечь.

Нельзя лгать, обманывать, предавать, разводить о ком-то сплетни - сам от такого же пострадаешь.

Не стоит задумывать недоброе, делать злое или мстить - такие поступки могут навредить себе.

Нельзя подметать в доме веником - можно здоровье и благополучие вымести.

Нельзя кушать из посуды со сколами и трещинами - к несчастью.

Нельзя использовать чужие полотенца и носовые платки - чужие слезы можно на себя перенять.

Не стоит носить не свою одежду и аксессуары - можно свою судьбу поменять в худшую сторону.

Не рекомендуется свободным девушкам на подоконнике сидеть - долго не удастся найти жениха и выйти замуж.

Нельзя делать крупные приобретения - быстро придут в негодность, сломаются, испортятся.

Нельзя одновременно смотреться в одно зеркало двум или более людям - кто-то будет любимым и счастливым, а кто-то получит много страданий.