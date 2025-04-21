Тайна гибели «Титаника»: почему лайнер сгубило «проклятие фараонов»

Существует версия, что в крушении легендарного «Титаника» виновато так называемое «проклятие фараонов». Дело в том, что злополучное судно перевозило в Нью-Йорк мумию древнеегипетской жрицы, принадлежавшую лорду Кентервиллу. Говорят, в изголовье ее находилась статуэтка египетского бога смерти Осириса с надписью: «Восстань из пепла, и пусть взор твой поразит тех, кто встанет у тебя на пути»…

А исследователи Робин Гарднер и историк Дан Ван дер Ват пришли к заключению, что на самом деле вместо «Титаника» погибло совсем другое судно.

«Олимпик» являлся практически близнецом «Титаника»: оба сошли почти в одно и то же время с одних верфей. Но с самого начала корабль буквально преследовал злой рок. Едва будучи спущенным на воду 20 октября 1910 года, он врезался в дамбу. Хозяину судна Брюсу Исмею и владельцу верфей «Харленд энд Уолф» лорду Пирри пришлось выложить кругленькую сумму за нанесенный ущерб и ремонт.

Ни одно плавание «Олимпика» не обходилось без аварий. Страховые компании уже отказывались иметь с ним дело. И тогда Исмею и Пирри пришла в голову «гениальная» идея: а что если отправить «Олимпик» в круиз по Атлантическому океану под именем «Титаника»? А когда он потонет, судовладельцы получат крупную страховку – более 50 миллионов фунтов стерлингов!

А как же люди? Казалось, заговорщики все предусмотрели. Экипаж и пассажиров должно было подобрать другое судно, якобы случайно оказавшееся в районе катастрофы. Однако «спасательному» кораблю во избежание подозрений предстояло отчалить из порта только через неделю после отплытия «Титаника». А тот пошел ко дну уже через три дня…

Эсминец «Уильям Д. Портер» в ноябре 1943 года под командованием лейтенанта Уилфреда Уолтера покинул базу в Норфолке, чтобы присоединиться к эскорту линкора «Айова», на котором американская делегация во главе с президентом Рузвельтом должна была отправиться на знаменитую Тегеранскую конференцию.

Уже при отплытии «Вилли Ди» столкнулся с другим эсминцем. Затем с него случайно сорвалась одна из глубинных бомб. Взрыв оказался таким сильным, что с корабля смыло за борт все не закрепленные предметы, а также одного матроса.

14 ноября президент предложил провести показательные учения, включавшие имитацию торпедной атаки на президентский линкор. При этом торпедисты должны были предварительно извлечь из торпедных труб праймеры - метательные заряды. Но торпедист «Вилли Ди» Лоутон Доусон по какой-то причине забыл это сделать. Раздался боевой выстрел.

К счастью, с эсминца успели передать на «Айову» радиограмму, и линкор сменил курс, уйдя от торпедного заряда. Однако тут же родилась версия о том, что выстрел был сделан намеренно, и целью его было убийство Рузвельта!

Эсминец вместе со всем экипажем арестовали. Вскоре моряки предстали перед военным судом в бермудском порте Гамильтон.

Расследование выяснило, что причиной «торпедной атаки» была невнимательность Доусона. Капитана «Вилли Ди» Уолтера и еще нескольких офицеров понизили в должности, а Доусон был приговорен к 14 годам каторги. Правда, его помиловал сам президент.

Увы, на этом несчастья, преследовавшие «Уильяма Портера», не закончились. Так, во время патрулирования вод вблизи Алеутского архипелага он вновь по ошибке выстрелил из орудия крупного калибра. Снаряд угодил в штаб американского гарнизона, размещенный на одном из островов.

Когда эсминец в составе сил ПВО воевал в районе острова Окинава, он умудрился сбить, помимо японских, три американских самолета. 10 июня 1945 года «Вилли Ди» удалось подбить японский бомбардировщик. Тот упал в море, но летчик успел взорвать одну из бомб. Корабль стал крениться на правый бок и быстро заполняться водой. Экипаж пересел на подошедшую десантную баржу, судно же навеки затонуло на глубине примерно 800 метров у берегов Окинавы.

Длина финского броненосца «Вяйнемейнен» составляла около 100 метров, водоизмещение – 3 тысячи тонн. В 1939 году во время войны между СССР и Финляндией судно в районе военно-морской базы Ханко атаковали сразу три советских бомбардировщика. Но все атаки оказались безуспешными. Позднее в отчете написали, что «из-за большой высоты бомбометания цель не была поражена».

Через три дня на атаку броненосца устремились уже целых 30 советских самолетов. Хотя за штурвалами их сидели опытные летчики, ни одна бомба снова не попала в «Вяйнемейнен». Все заряды ушли в воду…

Пошли слухи, что «Вяйнеймейнен» - заговоренный. Следующая попытка потопить его была осуществлена уже в начале Великой Отечественной войны. В операции приняли участие 132 военных самолета. На корабль было сброшено более 30 бомб, каждая массой не менее тонны. Летчики с удовлетворением наблюдали, как судно накренилось, перевернулось и пошло ко дну. Однако радовались они рано: через какое-то время воздушная разведка донесла, что «Вяйнеймейнен» невредим! Ужасная ошибка: советские пилоты приняли за него крейсер финской ПВО «Ниобе»!

В 1947 году СССР смог выкупить легендарный броненосец у Финляндии. Ему сменили название на «Выборг». Под ним он так и проплавал в составе советского Военно-Морского Флота, пока не был списан «по возрасту».