Сколько дней празднуют Пасху

У верующих Русской православной церкви 20 апреля началась Пасха - главный праздник христиан, названный в честь события Воскресения Христа Светлым Воскресением Христовым. Мы решили выяснить, сколько длится празднование Пасхи? Почему православные на Пасху говорят: "Христос Воскресе!" и что на это отвечать, если ты атеист? Почему в Светлое Воскресенье Христово везде крашеные яйца? Какие еще Пасхальные традиции существуют? И что делать на Пасху нельзя?

Сколько дней длится празднование Пасхи?

Многие ошибочно считают, что Пасха начинается 20 апреля и этим же днем и заканчивается. Кто-то думает, что празднование Пасхи продолжается еще и всю Светлую неделю (Светлую седмицу), то есть с 20 по 26 апреля 2025 года. На самом деле событие, которое православные верующие отмечают на Пасху, так значительно, что Церковь отводит на его осознание целых сорок дней. Сорок - число сакральное, часто встречающееся в Священном Писании. Иудейский народ скитался по пустыне сорок лет, пророк Моисей постился сорок дней, Спаситель после Своего Крещения провел в пустыне сорок дней, а после Своего Воскресения на протяжении сорока дней учил апостолов тайнам Царства Божьего.

Так вот, в честь того, что Иисус Христос после Своего Воскресения в течение сорока дней был вместе со Своими учениками, и мы празднуем Пасху сорок дней, вплоть до праздника Вознесения Господня (29 мая 2025 года). То есть Пасха у нас не один день, а сорок: с пасхальной ночи на 20 апреля 2025 года по 29 мая 2025 года.

Что означают слова "Христос Воскресе!", которые повторяют во время Пасхального богослужения и всю Пасху? Откуда пошла эта традиция?

Все дни, пока длится праздник Светлого Воскресения Христова, верующие приветствуют друг друга словами благой вести: "Христос Воскресе!" и подтверждают в ответ: "Воистину Воскресе!". По преданию, именно с такими словами обратилась святая Мария Магдалина к римскому императору Тиберию, предлагая ему в дар яйцо. О пасхальных яйцах чуть позже, пока скажу, что христианство - вера любви, оно чуждо насилию. Поэтому если Вы атеист и не верите в Воскресение Христа, а к Вам обратились с пасхальным приветствием, можно просто поздравить приветствующего с его главным праздником.

Что означает традиция красить яйца?

Пережившая десятилетия атеизма пасхальная традиция красить и освящать яйца имеет давние корни. По преданию Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса, которую Он исцелил от одержимости, изгнав из нее семерых бесов, после Воскресения Христова бесстрашно пришла к язычнику Тиберию и преподнесла ему в дар красное яйцо. Преподнесла со словами самой главной вести на этом и том свете: "Христос Воскресе!"

Почему в подарок яйцо? Одни считают, что ничего другого у Марии из Магдалы не было, другие делают упор на то, что яйцо - символ жизни, которая до поры до времени сокрыта под скорлупой - то ли гробницы, то ли нашей греховности, тут богословы толкуют по-разному. Почему красное? Красной была Кровь Христа, пролитая за нас. А еще красный цвет - признак царской власти. Поступок Марии Магдалины был крайне отважным: Тиберий умел подавлять смуты и знал, что делать с несогласными. Это в его правление распяли Христа. Поэтому подарок простого яичка означал бесстрашное исповедование веры: "Христос Воскресе!" Известно, что традиция красить яйца к празднику Пасхи существовала уже в V-VI веках, у нас после Крещения Руси она тоже прижилась. Душа народная охотно подхватила обычай, и несет его - сквозь века, сквозь десятилетия атеизма: подарить крашеное яичко, что может быть проще. Но за бытовым поступком прячется и исповедание веры, и проявление милости - главной традиции Светлого Воскресения Христова.

Главная традиция Пасхи, Светлого Воскресения Христова - пасхальная благотворительность.

Пасха - праздник радости и любви, ведь Христос принял Крестную смерть из любви к нам, людям. Каждый год в своих пасхальных посланиях патриарх Московский и всея Руси Кирилл напоминает о том, что совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему. А проявляться эта любовь должна действенно - помощью тем, кто нуждается. Некогда в России было отдельное явление - пасхальная благотворительность, которая охватывала всех, от самых бедных до семьи Государя Императора. Широко открывались на дни Пасхи двери домов - не только для друзей и родственников, но и для убогих, для нищих. Им, обездоленным, накрывался праздничный стол, заранее готовились денежные подаяния. Пожадничаешь на Пасху, будешь скупиться да скопидомствовать, не видать тебе Царствия Божьего, и к тебе, грешнику, Господь не будет милостив.

Корзины с пасхальными яствами посылали в приюты, больницы, богадельни, тюрьмы. Никому и в голову не приходило считать деньги, потраченные на пасхальную благотворительность, потерей. Нет, это было приобретение! "Не оскудеет рука дающего! Блаженнее давать, чем брать", - эти евангельские слова стали народными поговорками. Причем конверты с твердыми рублями не просто посылали в богоугодные заведения и нуждающимся. Важно было лично засвидетельствовать уж если и не любовь, то внимание к обездоленным, а как же! В Страстную неделю в церквях вспоминали слова Иисуса о том, что когда ты помогаешь нуждающимся, ты помогаешь Самому Христу. А еще притчу о бесплодной смоковнице: засохла она, погибла, не дав потомства, без дел веры. Поэтому пасхальная благотворительность была обязательной - как у богатых, так и у тех, кто едва сводил концы с концами. "Хоть копейку, да подай! Мала копеечка, да всех спасет!". И чувство радости от того, что ты можешь быть щедрым, добавлялось к радости от праздника Воскресения Христова.

Что делать на Пасху нельзя

В церковь на Пасху и на Светлой неделе (20 - 26 апреля 2025 года), по гостям, по богоугодным заведениям и на благотворительные концерты верующие ходили, а вот на кладбища нет. Для поминания усопших было выделено особое время - Радоница, второй вторник после Пасхи (29 апреля). На Светлую седмицу (неделю) и не венчали - радость на Пасху духовная, вот и не надо ее перебивать плотскими утехами. Венчания начинались на Красную горку - народное название церковного праздника Антипасхи, или Фомина воскресенья (27 апреля 2025 года).

Русский писатель Иван Шмелев заметил, что вся Светлая неделя - как один день Светлой Пасхи, даже богослужения Светлой недели похожи на богослужения самой Пасхи, они так же торжественны, и если вы не сумели выбраться в храм в сам день Воскресения Христова, приходите туда в Светлую неделю. Эти первые семь дней Пасхального торжества являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где "времени уже не будет". Церковные праздники тем и отличаются от праздников, установленных в память о событиях из жизни людей, что они становятся своего рода порталами в вечность, мостами, соединяющими наш мир с миром горним.