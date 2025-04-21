Сколько КГБ платил своим сексотам

В первые годы после создания Советского Союза стало понятно — правоохранительные органы не смогут эффективно работать без использования агентуры. Так появились осведомители. Их деятельность не являлась работой на «общественных началах». За труд им платили.

© Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

К 40-м годам прошлого столетия в СССР завершилось формирование системы работы с агентами-осведомителями. В их число попали доверенные лица, секретные осведомители, квалифицированные агенты и резиденты.

Больше всего было доверенных лиц. Плату за предоставленные сведения они не получали, а ценную информацию «поставляли» милиционерам из-за своей болтливости и желания «подружиться» с властными структурами. Несмотря на такое «неофициальное сотрудничество», к их услугам прибегали довольно часто. Каждый участковый на вверенной ему территории должен был иметь как можно больше подобных информаторов.

Следующая категория — секретные осведомители. Перед ними ставились уже вполне конкретные и серьёзные задачи. Они вели наблюдение за ранее судимыми гражданами, теми, кто с ними общался, и был приверженцем асоциального образа жизни. Кроме того, их «зоной ответственности» являлись рынки, вокзалы, гостиницы, рестораны и прочие заведения, в которых, теоретически, мог концентрироваться уголовный и «околоуголовный» контингент.

Чаще всего сексотами становились официанты, продавцы, чистильщики обуви. За «подработку» они получили уже зарплату, им выделялись продукты.

Среди добровольных помощников правоохранительных органов самыми привилегированными были квалифицированные агенты — резиденты. Ими могли стать бывшие заключённые, которые хорошо знали законы криминального мира. Они с лёгкостью могли найти общий язык с представителями своей социальной группы, а поэтому их старались внедрить в различные преступные сообщества. Активный резидент вполне мог зарабатывать до 300 рублей ежемесячно, а самых способных и ответственных резидентов к тому же отправляли в командировки по всему Советскому Союзу.

Но не всё проходило гладко. Порой такие агенты КГБ переходили грань дозволенного, и сами совершали различные правонарушения. Либо же они могли «сливать» не всю информацию, а только ту, которую считали нужной. Естественно, полагаясь лишь на ограниченные сведения, предотвратить преступления порой не удавалось. Но всё же пользы от таких сотрудников «по ту сторону» было больше.