Откуда пошла традиция оставлять чаевые и почему мы ее неправильно понимаем

Мы знаем, что официантам оставляют «на чай» и следуем этому обычаю как у себя в стране, так и заграницей. Вместе с тем мало кто знает истоки этой традиции и еще меньше людей понимают, как, сколько и кому можно дать. Давайте разберемся в этом непростом вопросе и, наконец, узнаем все тонкости чаевых.

Традиция оставлять «на чай» зародилась в Англии еще в 16 веке. В это время как раз жители туманного Альбиона приобщались к чаю и отсюда пошло международное название обычая. Но как ни странно, смысл его изначально был несколько иным. В трактирах и пабах тогда расплачивались строго по счету, а вот в гостях было принято проявлять щедрость.

В средневековой Англии часто оставались в гостях с ночевкой. После чаепития или употребления более крепких и не менее традиционных напитков, отправляться верхом или в экипаже в ночь было неосмотрительно. Времена были суровые и на дорогах орудовали шайки головорезов.

Поэтому у хорошего хозяина всегда были готовы комнаты для тех, кто припозднился. Но в те времена уважаемые гости редко обходились без прислуги. Если посетитель прибыл без слуги, то его поручали заботам хозяйских. За это перед отъездом лакеям, горничным и даже конюхам оставляли плату за работу. Можно сказать, что это было жалованье, выплаченное гостем.

Как появилось ресторанное понятие «чаевые»

В наши дни чаевые оставляют обслуживающему персоналу в заведениях общепита — в кафе, ресторанах и барах. Кто-то привычно расстается с небольшой суммой, а кто-то не может понять, почему он должен доплачивать. Фактические чаевые — это простой и приятный способ выразить официанту благодарность.

Часто от официанта не требуется даже старания. Гость дает небольшую сумму просто потому, что блюдо вкусное, в заведении чисто и красиво, играет приятная музыка, а персонал приветлив. Такой вот комплимент заведению, попадающий в руки одного из его работников.

Английское слово tips — чаевые, не имеет точного толкования. Некоторые утверждают, что это аббревиатура. В этом случае TIPS — это «to insure prompt service» («для обеспечения скорости обслуживания»). Сторонники этой версии говорят, что когда традиция пришла в ресторанный бизнес, в трактирах поставили ящички.

При входе в заведение гость демонстративно бросал в прорезь монету и ее звон сразу привлекал внимание персонала. Бросивший деньги в ящик мог рассчитывать на самое быстрое и качественное обслуживание. Проще говоря, он заинтересовывал официанта и тем самым получал улучшенный сервис.

Другая версия не менее правдоподобна. Она гласит, что название произошло из британского уголовного жаргона 16-17 веков. Тогда «to tip» тогда означало «делиться, отдавать долю кому-то». В 18 столетии это слово уже оказалось в литературном английском языке и потом разошлось по миру.

Почему посетители оставляют чаевые?

Вы удивитесь, но психологи и экономисты считают чаевые феноменом и проводят по этому поводу серьезные исследования. Почему человек, оплачивающий счет, должен еще что-то платить? Ведь закон не обязывает его это делать, не так ли? Более того, это не выгодно, ведь приводит к дополнительным расходам.

Британский профессор психологии Ричард Линн называет несколько причин. Самая важная из них — желание соответствовать правилам общества. «На чай», по мнению Линна, дают для того, чтобы избежать осуждения со стороны других людей. На втором месте среди причин находится мотивация персонала и на третьем — благодарность за хорошее обслуживание.

Конечно же, всегда были люди, для которых чаевые были способом показать свою статусность. Эти персоны известны тем, что оставляют «на чай» там, где это не принято делать. Например, в салонах красоты, в автосервисах и даже ветеринарных клиниках. В основном это «болезнь» наших людей, которых по этой привычке легко можно узнать в любой стране мира.

Зачем нужны чаевые?

Для получателя чаевые — это неплохой дополнительный доход, который иногда даже превышает основной. Государству же эта традиция совершенно не выгодна. Деньги неконтролируемо оседают в карманах граждан и с них никто не платит налоги. К тому же некоторые осуждают обычай, считая, что официанты получают неоправданно высокие доходы.

А работодателю эта традиция на руку. Она позволяет снизить зарплату сотрудникам и, очень часто, сделать блюда из меню дешевле. Правда, в чаевых часто заключена вопиющая несправедливость. Из-за них официанты нередко зарабатывают больше поваров.

Есть рестораны, где чаевые включаются в счет отдельным пунктом. Обычно они не превышают 20 процентов от суммы заказа. Если сумма больше, то есть шанс спугнуть клиента и, возможно, его потерять. Хотя такие заведения все равно менее востребованы, чем те, где деньги дают по собственной инициативе.

Фиксированные чаевые могут себе позволить только элитные рестораны, куда ходят люди обеспеченные. Иногда в таких местах оплату сервиса просто включают в стоимость блюд. Конечно, это делает еду и напитки дороже, но для богача эта разница будет незаметна.

В некоторых престижных ресторанах сегодня вообще стараются уйти от чаевых. Например, в нью-йоркском заведении «Union Square Hospitality Group», где считают, что работники кухни и зала должны иметь равные права на поощрение своего труда. Сначала посетители недоумевали, но теперь воспринимают эту практику нормально. Кому-то даже нравится возможность не дать «на чай» и не стесняться этого.

Правила чаевых в разных странах

Хотя традиция чаевых и зародилась в Англии, в разных странах она пошла своим путем. Особенно отличаются клиенты суммами, оставляемыми официантам. Вопреки мнению о щедрости русских, самые большие чаевые оставляют американцы. Наши сограждане, пожив в США, начинают даже на родине доплачивать за сервис охотнее и больше.

В Японии чаевые не оставляют вообще. Многие официанты даже не понимают этого явления. Если вы, уходя из ресторана, оставите на столе деньги, то вас могут догнать, чтобы их вернуть. Велика вероятность того, что работники заведения решат, что вы их просто забыли. В некоторых случаях деньги могут даже оскорбить официанта. Он может понять это как «мне доплачивают, чтобы я наконец начал хорошо работать».

В США чаевые обязательны и их размер самый большой в мире. Американцы оставляют персоналу 15-25 процентов от суммы заказа. Самые скупые — это скандинавы. Например, в Швеции принято давать 5 процентов. У нас дают 10 процентов, но могут и больше. Также 10 процентов достается официантам в Бразилии и в большинстве стран Южной и Центральной Америки.