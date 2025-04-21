Сколько зарабатывали жители двух империй древности

В древности у людей были другие приоритеты в жизни, иные ценности и религиозные убеждения. Но базовые потребности у них были схожи с нашими — нужно было питаться, одеваться и где-то жить. А на всё это требовались деньги. Учёные решили выяснить, сколько в среднем зарабатывали жители Древнего Рима. В ходе исследования они даже сравнили их доходы с тем, что получали китайцы, жившие на другом конце света. И знаете что? Результаты оказались довольно неожиданными.

© Кадр из фильма «Падение Римской империи», 1964 г.

Немного древней экономики

В начале II тысячелетия Римская империя была самой мощной державой в Европе и большей части Азии. Единственным ее реальным конкурентом могла быть разве что китайская империя Хань. Именно доходы жителей этих двух государств решили вычислить американские учёные. Чтобы результаты стали нам ближе и понятнее, исследователи перевели древние заработки в современные доллары. Теперь мы можем сравнить их с тем, что получаем сегодня сами.

© Древнеримская мозаика с изображением измерения зерна

Учёные решили сравнить две империи в период их наивысшего расцвета. Для Рима это был 165 год нашей эры, а для империи Хань — 2 год н. э. Конечно, в те времена встречались как очень богатые, так и крайне бедные люди. Но исследователи взяли средний доход, который имела большая часть населения.

Чтобы провести анализ, учёные выбрали универсальный показатель — пшеницу. Этот продукт высоко ценился как в Европе, так и в Азии. Они подсчитали, что прожиточный минимум на одного человека в год составлял 333 кг зерна. Эта цифра включала не только объём пищи, необходимый для пропитания (примерно эквивалентный 250 кг пшеницы), но и дополнительное количество зерна, которое уходило на покупку непродовольственных товаров. Без таких вещей жить было просто невозможно.

© Китайские крестьяне работают в поле. Иллюстрация из старинной книги

Согласно сохранившимся историческим документам, валовой внутренний продукт на душу населения в Древнем Риме равнялся примерно 750 кг пшеницы. Это превышало условный прожиточный минимум в 2,25 раза. В империи Хань дела обстояли чуть хуже: средний годовой ВВП на человека составлял около 626 кг пшеницы. Такой показатель был выше прожиточного минимума всего в 1,88 раза. Таким образом, жители Римской империи могли позволить себе больше, чем их соседи в Азии.

Средние зарплаты в двух империях

Но хорошо известно, что ВВП не показывает реальную картину доходов населения. Это всего лишь общий показатель эффективности экономики государства. Но учёные нашли способ оценить заработки разных слоёв населения, соотнеся их с прожиточным минимумом. Оказалось, что большинство римлян — а точнее, около 70 процентов — зарабатывали примерно 1,34–1,88 прожиточного минимума. Это эквивалентно 446–626 кг пшеницы в год на человека.

В империи Хань основную массу населения составляли крестьяне, жившие за счёт собственного хозяйства. Подавляющее большинство — около 75 процентов — могли рассчитывать на доход в пределах 1,03–1,44 прожиточного минимума. Это соответствует примерно 342–479 кг пшеницы в год на человека. Теперь осталось дело за малым — перевести эти цифры в понятные современному человеку деньги, например, доллары США.

Показатели двухтысячелетней давности учёные соотнесли с расходами на базовое выживание среднестатистического американца в ценах 1990 года — это составляло около 400 долларов. Именно этот год был выбран из-за относительно стабильного курса доллара. С учётом стоимости пшеницы в США в 1990 году средний римлянин зарабатывал примерно 536–752 доллара в месяц. В то же время житель империи Хань получал около 412–576 долларов в месяц.

о доллары США образца 1990 года не дают полного представления о ситуации. Поэтому стоит перевести эти суммы в рубли. Сейчас прожиточный минимум в России составляет 19 329 рублей. С учётом этого римлянин мог зарабатывать около 36,3 тысячи рублей, а житель империи Хань — примерно 27,8 тысячи рублей. На первый взгляд, это не так уж много. Но ведь богатство измеряется не только количеством денег, а тем, насколько их хватает. У людей того времени запросы были совсем иными, и такого дохода вполне могло быть достаточно для более-менее комфортной жизни.