Россиянка объяснила, благодаря чему выиграла в лотерее

Россиянка из Коврова выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение хорошим отношением к кошкам, которых она приютила. Об этом сообщает 6tv со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

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Так, Елена приобрела билет 13 марта в конце своего рабочего дня и не сразу стерла защитный слой. О выигрыше она узнала лишь спустя время. Женщина хочет направить деньги на ремонт и помощь сыну.

Ранее военный пенсионер из Череповца приобрел 10 билетов одной лотереи и в подарок получил билет другой лотереи, который в результате принес ему более 20 миллионов рублей. При этом он стал первым выигравшим суперприз в истории лотереи «Лавина призов».