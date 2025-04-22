Почему флаг РСФСР получился «не такой, как все»

Рассказывают, что одной из причин того, что для каждой Советской Республики был разработан свой уникальный флаг, стала церемония подъема флагов перед штаб-квартирой только что созданной ООН. Дело в том, что помимо СССР в состав организации вошли также Украинская ССР и Белорусская ССР. Многих тогда смутило, что в небо взвилось три почти одинаковых красных флага.

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«Национальный цвет»

В начале 1947 года Президиум Верховного Совета СССР рекомендовал всем республикам разработать новые государственные флаги. При этом основной цвет — красный — и золотое изображение серпа, молота и звезды планировалось сохранить, добавив к ним «национальный цвет или орнамент». Первой с задачей справилась УССР, добавив горизонтальную синюю полосу по нижнему краю полотнища. К 1953 году свои флаги с «национальными» элементами появились и у других советских республик. Всех, кроме РСФСР…

Советский триколор

Исторически «национальными цветами» России были белый, синий и красный. На основе их автор многих патриотических плакатов А. А. Кокорекин представил эскиз нового флага РСФСР. Он предложил пустить по нижнему краю красного полотнища две полоски: белую и синюю. Проект был одобрен Верховным Советом РСФСР, но Совет Министров и Верховный Совет СССР его забраковал — слишком уж очевидны были ассоциации с российским триколором, который использовали и белые в годы Гражданской войны, и коллаборационисты во время Великой Отечественной.

К тому же тогда по всей стране гремело Ленинградское дело — судебный процесс против представителей партийной верхушки, выходцев из Ленинграда. В том числе их обвиняли в попытке государственного переворота и желании сделать государственным флагом РСФСР тот самый еще имперский триколор.

Новый флаг РСФСР

На фоне того, что уже все республики обзавелись собственными флагами, нерешительность руководства РСФСР выглядела, мягко говоря, странно. Была даже сделана попытка и вовсе уйти от «национальных цветов». Некоторое время на парадах использовался красный флаг с увеличенным серпом, молотом и звездой и надписью РСФСР. Но его союзный Совет Министров забраковал — получалось, что РСФСР на фоне остальных республик становилась «не такой, как все».

Лишь после смерти Сталина был подготовлен проект В. П. Викторова — со светло-синей вертикальной полосой у древка. Его и утвердили 9 января 1954 года. Причем, никаких объяснений, почему именно так, в Конституции дано не было. Предположения же высказывались разные: цвет неба, воды, Богородицы…

Кстати, флаг РСФСР все-равно получился «не такой, как все», так как полоса «национального цвета» на нем была вертикальной.