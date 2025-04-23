За что танк Т-34 немцы прозвали «Микки Маусом»

Легендарная «тридцатьчетверка» фигурирует в сотнях фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Что говорить о бесчисленных постаментах, которые можно встретить практически во всех городах России и странах ближнего зарубежья? Т-34 был самым массовым танком за всю историю ВОВ и послевоенного времени. Появление T-34 на поле боя зачастую повергло солдат вермахта в ужас, и до самого конца войны немецкие конструкторы видели одной из своих главных задач борьбу с советским «Микки Маусом». Серийный выпуск машины велся с 1940 года, а в течение 1942–1947 годов она и вовсе была основным танком Вооруженных сил СССР. Подробнее о машине, которую многие военные эксперты по сей день признают лучшим танком Второй мировой войны — в материале MIR24.TV.

Дело Кошкина

Начиная с конца 30-х годов прошлого века, стало окончательно ясно, что Красной армии нужны новые, более мощные танки. Основным средним танком на вооружении РККА в то время был Т-28. Чтобы увеличить его броневую защиту, конструкторы поначалу просто установили на танк дополнительные бронелисты. С одной стороны, это повысило его защищенность, но с другой, существенно увеличило массу и ухудшило проходимость. Изменение ходовой части машины не принесло ожидаемых результатов — советская армия нуждалась в принципиально новом танке.

Его разработкой занялось конструкторское бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. Вокруг новой бронемашины тут же разгорелись споры. Дискуссия велась о типе ходовой части танка: часть инженеров считала, что необходимо использовать колесно-гусеничную ходовую, а Кошкин настаивал на том, что будущее – за гусеничным движителем. Михаил Ильич был убежден, что данный тип ходовой в разы увеличит проходимость танка, а также повысит его грузоподъемность. Это позволило бы при тех же габаритах и мощности двигателя, что и у предыдущих моделей, резко увеличить мощность вооружения танка и толщину брони.

Предшественниками Т-34 были танки А-20 и А-32. Чтобы доказать свою правоту, Кошкин создал на их основе два опытных образца с гусеничной ходовой и пятью опорными катками. Такая конструкция позволила увеличить боевую массу машины примерно на 10 тонн. Стала значительно толще и броня танка, которая «выросла» с 20 до 40-45 миллиметров. Кроме того, важной заслугой конструктора следует считать крайне удачный выбор двигателя. Именно Кошкин настоял на использовании новейшего высокоэкономичного дизель-мотора В-2, который обеспечил толстобронированному среднему танку необычайную скорость, маневренность и проходимость.

Перегон «ласточек»

Первые образцы новых танков, получившие наименование Т-34, должны были предстать перед руководством Кремля 17 марта 1940 года. К этому времени сборка двух бронемашин уже завершилась; они ездили своим ходом, но еще не имели необходимого пробега — по нормативам он должен был составлять не менее двух тысяч километров. Тогда Кошкин решился на рискованный шаг — перегнать танки из Харькова в Москву своим ходом.

Риск был велик: во-первых, разработка была строго засекречена, а во-вторых, необкатанные машины могли сломаться или попасть в аварию. Тем не менее в ночь с 5 на 6 марта 1940 года две бронемашины, замаскированные до неузнаваемости, вышли из Харькова в сопровождении двух тягачей «Ворошиловец» и двинулись в сторону Москвы. Часть пути Кошкин сам вел танки, иногда передавая управление механикам. Чтобы соблюсти секретность, колонна двигалась по бездорожью, по лесам и полям. В таких суровых условиях удалось выявить и устранить множество мелких поломок.

Спустя шесть дней, 17 марта 1940 года, танки добрались до Москвы и были продемонстрированы высшему руководству страны на Ивановской площади в Кремле. Сталин лично осмотрел танки и остался доволен: «Это будет «ласточка» наших бронетанковых сил».

После осмотра в Кремле танки прошли испытания на подмосковном полигоне. Там их обстреляли фугасными и бронебойными снарядами, после чего было принято решение внести некоторые коррективы в конфигурацию башен. Уже 31 марта 1940 года был подписан протокол о серийном производстве танка на заводе № 183.

Ответ немецким «Тиграм»

С точки зрения мирового танкостроения, Т-34 был абсолютно уникальной машиной: впервые в истории на среднем танке была установлена длинноствольная (30,5 калибра) 76-миллиметровая пушка Л-11. По начальной скорости бронебойного снаряда она в разы превосходила все существовавшие на тот момент зарубежные танковые артиллерийские системы. В марте 1941 года была разработана усовершенствованная модель танка — Т-34-76. На нее стали устанавливать 76,2-миллиметровую пушку Ф-34 с длиной ствола 41,5 калибра. Ее снаряд мог пробить броню толщиной до 60 миллиметров с дистанции 1000 метров.

Советские «тридцатьчетверки» стали достойным ответом немецким «Тиграм». Их эффективность признавали и наши западные союзники. Английский военный историк Норман Дэвис писал: «Маневренные советские Т-34 «охотились стаями», как волки, что не давало шансов неповоротливым немецким «Тиграм». Американские и британские танки были не столь успешны в противостоянии немецкой технике».

Любопытный факт: Т-34 немецкие солдаты прозвали «Микки-Маусом» за то, что советские танкисты в целях улучшения вентиляции предпочитали во время боя не закрывать башенные люки, которые имели круглую форму. Они и напоминали уши одного из героев студии Уолта Диснея.

В Германии были шокированы появлением на вооружении советских войск такой мощной техники. Но и немецкие инженеры не теряли времени даром: к 1943 году вермахт обзавелся танками с усиленной броней и наладил их массовое производство. Советским танкам становилось все сложнее противостоять новым машинам противника, и тогда была создана новая модификация Т-34.

Т-34-85

Эти танки были вооружены новейшими пушками С-53 калибра 85 мм, бронирование башен было усилено, а количество членов экипажа выросло с 4 до 5 человек. Был у новых машин и еще один важный плюс, существенно отличавший Т-34-85 от предшественников — это удобство для экипажа. Дело в том, что внутри первых моделей Т-34 было настолько тесно, что заряжающему приходилось все время стоять на ящике со снарядами. Гильзы при этом падали ему под ноги. Командир же был вынужден выполнять функции наводчика, поэтому он, прицеливаясь, не мог в полной мере оценить картину боя.

Позже на базе танка Т-34-85 созданы самоходная установка СУ-100 и огнеметный танк 1034-85.

Отметим, что Т-34-85 стал последней модификацией «тридцатьчетверки». В некоторых странах (например, в Лаосе, Мали, Вьетнаме) эти танки до сих пор состоят на вооружении.

В России же сохранившиеся танки этой модели чаще всего являются памятниками истории, многие из них стали мемориалами павшим воинам.