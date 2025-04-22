Чистилище СМЕРШа: как в СССР вычисляли предателей

СМЕРШ вошел в состав Министерства госбезопасности в мае 1946 года, став самостоятельным главком военной контрразведки, а НКВД был преобразован в МВД СССР той же весной, но двумя месяцами раньше.

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За это послевоенное время прародители современных спецслужб и правоохранительных органов провели большую работу по выявлению предателей среди граждан СССР.

Фильтрация и дифференциация

Как писал ветеран контрразведки СМЕРШ Юрий Ленчевский, после Великой Отечественной смершевцы главным образом занимались проверкой военнопленных и жителей оккупированных территорий СССР, которые были угнаны на работы в Германию. Также СМЕРШ выявлял предателей и пособников гитлеровцев, служивших немцам в занятых ими городах и селах. Ленчевский приводит статистические данные: более одного миллиона советских граждан (чаще всего это были молодые и здоровые мужчины) пошли в услужение фашистам – они выполняли различные поручения, от малозначительных (служили поварами, санитарами, ездовыми, подносчиками боеприпасов) до боевых – входили в зондеркоманды по уничтожению партизан и расправам с мирным населением. Ленчевский отмечает, что среди подобных карательных подразделений зачастую полицаев было даже больше, чем немцев.

По данным, приводимым автором книги «Чистилище СМЕРШа» Анатолием Терещенко, только за май 1945 года контрразведчикам Украинского и Ленинградского фронтов удалось выявить и разоблачить среди советских граждан свыше полутора сотен агентов спецслужб гитлеровской Германии, более 600 человек, служивших в вермахте и частях РОА, были арестованы.

В частности, СМЕРШем в фильтрационных лагерях были выявлены слушатели спецкурсов учебного лагеря СС в хорватском городе Травники – там готовили охранников для концлагерей. Каждый из слушателей должен был лично расстрелять одного или несколько узников.

Некоторые современные авторы ошибочно связывают с работой СМЕРШа поимку таких известных карателей как Тонька-пулеметчица (Антонина Макарова, расстрелявшая свыше полутора тысяч человек) и Григорий Васюра («Хатынский палач»). На самом деле этих предателей спустя довольно продолжительное время (в отношении Макаровой более 30 лет, а Васюры – свыше 40) после совершения ими преступлений выследили сотрудники КГБ СССР.

НКВД также искал предателей

По данным отечественного публициста Игоря Пыхалова, ссылающегося на документы Госархива РФ, сразу же после окончания Второй мировой войны в ведение Наркомата внутренних дел было передано порядка 226 тысяч человек, главным образом, власовцев и коллаборационистов. Арестовывать и судить (без вариантов) предписывалось руководителей подразделений РОА и иных структур, где служили каратели, бывшие гражданами СССР. В прошлом – красноармейцы, офицеры РККА, перешедшие на службу к гитлеровцам, чиновники, вошедшие в состав администраций оккупированных территорий и другие. Пыхалов пишет, что абсолютное большинство из прошедших через проверку НКВД получили по 6 лет спецпоселения и в начале 50-х годов уже вышли на свободу.

Однако, по данным советского и израильского историка доктора Арона Шнеера, автора многочисленных публикаций о Второй мировой войне, благодаря действиям СМЕРШ, НКВД и их структур-преемников, с 1945 по 1947 годы перед судом военных трибуналов предстало около 11 тысяч пособников гитлеровцев, и в последующие годы их количество только увеличивалось. Привлекались свидетели, рассказывавшие обо всех их злодеяниях. Далеко не все предатели в итоге отделались заключением в лагеря ГУЛАГа. Десятки карателей, лично принимавшие участие в расстрелах и издевательствах над мирными жителями, военнопленными, узниками концлагерей, по приговорам трибуналов были расстреляны или повешены.

Одним из последних судов над военными преступниками в СССР стал процесс над 79-летним Федором Федоренко, бывшим охранником в нацистском концлагере Треблинка. С большим трудом в 80-х годах его экстрадировали в Советский Союз из США, где Федоренко жил. Советский суд доказал причастность карателя к убийствам сотен евреев и в 1987 году его расстреляли.