Дело Гоши Крокодила: почему его не могли осудить 30 лет

В начале апреля Дорогомиловский суд Москвы огласил приговор 55-летнему киллеру Игорю Батеневу, известному в криминальном мире как Гоша Крокодил. Он получил 17 лет лишения свободы за расстрел девяти человек в московской сауне в середине 1990-х годов. Тогда милиционеры не смогли установить личности преступников и отправили дело в архив, но спустя много лет его достали с пыльных полок, хотя большинство участников тех событий давно ушли из жизни один за другим. Почему Гошу Крокодила не могли осудить 30 лет, как удалось доказать его причастность и другие подробности одной из самых дерзких расправ, вошедших в криминальную историю Москвы, — в материале «Ленты.ру».

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30 апреля 1994 года. Спорткомплекс ТЭЦ №4 на Бережковской набережной в Москве. Примерно в 21:00 четверо мужчин, вооруженных пистолетами ТТ и бразильским револьвером Taurus, входят в помещение сауны. Сразу от дверей они открывают огонь по людям на первом этаже, а затем поднимаются в помещение бильярдной и расправляются с остальными.

Жертвами нападения стали шесть человек, двое из которых оказались там случайно. Еще троих с ранениями разной степени тяжести отправили в больницы.

Сразу после расстрела киллеры скрылись на ожидавшем их автомобиле, по пути избавляясь от оружия: два пистолета найдут в самом спорткомплексе, еще два — на стоянке, а последний — в открытом люке коллектора теплосети.

Тогда же сотрудники милиции задержали несколько человек, которые могли быть причастны к расправе. Впоследствии их всех отпустят за отсутствием доказательств, а дело приостановят практически на 30 лет.

«Нож в цветах»

После стрельбы на Бережковской набережной прокуратура возбудила уголовное дело по пункту 3 статьи 102 («Убийство двух и более лиц») УК РСФСР. Все причастные к расследованию были уверены — они имеют дело с заказной расправой.

Следователи прокуратуры и сотрудники милиции стали разрабатывать две основные версии. Согласно одной из них, причиной расправы стали разборки между конкурирующими группировками, а согласно второй — месть из-за разногласий в бизнесе.

Как только личности погибших были установлены, стало ясно, что концы истории тянутся в Кировскую область, к «Гагаринской» организованной преступной группировке (ОПГ).

Ее в конце 1980-х — начале 1990-х основал Владимир Гагаринов. В 1993 году он перебрался в Москву, где познакомился с двумя бизнесменами — Багаевым и Хайкиным. С ними он решил организовать совместный бизнес.

В какой-то момент между партнерами возникли разногласия, а на Гагаринова было совершено покушение.

«Говорят, что Гагаринов просто-напросто хапнул «общак», так что в конце 1993-го или в начале 1994 года, точно не помню, киллер напал на него прямо в подъезде и начал наносить удары ножом. Холодное оружие было спрятано в букете цветов — такое называют кодовым выражением "нож в цветах"», — источник «Ленты.ру» в силовых структурах.

После покушения Гагаринову удалось выжить. Он решил отомстить бывшим партнерам и заказал расстрел из гранатомета квартиры Хайкина, который в то время проживал в столице, на втором этаже дома на улице Садово-Самотечная. Граната влетела в его квартиру через открытое окно, но попала в гардеробную, где и взорвалась. В это время Хайкин и его жена спали, так что никто от покушения не пострадал.

На этом Гагаринов не успокоился и поручил своим четверым ребятам устроить стрельбу в бане, где часто проводили время Хайкинские и Багаевские. В итоге киллеры ворвались туда и расстреляли всех, кто находился внутри.

«Расстреливать шли, в первую очередь, их [Хайкина и Багаева]. То, что там оказались ребята из другой группировки и не такого значимого ранга, просто удача для Хайкина и Багаева. Все это было, естественно, из-за финансового спора», — источник «Ленты.ру» в силовых структурах.

Одновременно с этим в СМИ появилась версия, что в сауне произошло нападение на перевозчиков денег. О том, что это откровенная дезинформация, люди узнают чуть позже.

При этом силовики были уверены, что баня как место преступления была выбрано неслучайно: в парилку с оружием не ходят, оно лежит далеко — так что сопротивления вряд ли стоит ждать. К тому же нападавшие ворвались в бильярдную и открыли огонь ровно в тот момент, когда жертвы выходили из сауны.

В бане жертва меньше всего ожидает нападения, а в панике, которая возникает при первых же выстрелах, проще скрыться оперативник ГУВД.

Сотрудники милиции обратили внимание на наличие жертв из числа случайных свидетелей. Среди таковых оказался Геннадий Митин, который после сауны пил кофе в комнате отдыха, и Анна Рудаметкина — в день трагедии девушка помогала маме на работе.

«Она была на первом этаже. Ей только-только исполнилось 18 лет», — источник «Ленты.ру» в силовых структурах.

Среди случайных потерпевших, которых врачам удалось спасти, оказалась Елена Яркова. На момент расстрела она была девушкой одного из погибших — Виталия Мыслика. Именно Елена подробно описала следователям прокуратуры обстоятельства трагедии и, что самое главное, внешность киллеров.

Спустя 30 лет она однозначно опознает Игоря Батенева по фотографии 1996 года.

Месть за баню

После стрельбы в московской бане между членами разных ОПГ Кировской области началась настоящая война. К разборкам подключились другие бандиты — «Прокопьевские», — они решили, что из-за своих действий Гагаринов может быть для них опасен. «Гагаринским» начали мстить.

Меньше чем через месяц после расстрела, один из киллеров, некто Ромин, попал в ДТП. До сих пор неясно, была подстроена эта авария или нет, но лишился жизни он при очень странных обстоятельствах, отметил источник «Ленты.ру», не уточнив детали.

Следом за ним пропал без вести второй стрелок — Коробов. На третьего соучастника бойни в бане нападут через несколько лет.

«На Батенева, то есть четвертого стрелка, в 2005 году было совершено покушение. В него стреляли, когда он с дочкой выходил из дома», — источник «Ленты.ру» в силовых структурах.

Покушение окажется неудачным — Гоша Крокодил выжил, а стрелявшего схватили. На суде Батенев не опознал его — и больше покушений на него не было. Полицейские считают, что его позиция — это результат сделки между Батеневым и лидерами ОПГ.

Привет из прошлого

Только в 2021 году Следственный комитет России вновь взялся за дело, приостановленное 27 лет назад. В рамках расследования преступлений прошлых лет следователи установили личности четырех стрелков и задержали единственного выжившего Батенева. Имя Гоша Крокодил «прилипло» к нему из-за куртки зеленого цвета, которую он носил, почти не снимая.

Суд сразу же поместил Батенева в СИЗО, где ему предстояло пробыть два года. Но весной 2024 года присяжные сочли доказательства недостаточными, а вину Гоши Крокодила в причастности к бойне в бане — недоказанной.

На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор и освободил Батенева из-под стражи, но ненадолго. После жалобы прокуратуры на многочисленные нарушения в ходе процесса Мосгорсуд отменил решение Дорогомиловского суда Москвы и вернул дело на новое рассмотрение с этапа отбора присяжных.

«При выступлении в прениях сторон адвокат и подсудимый неоднократно выходили за пределы вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, давали оценку качеству работы предварительного следствия (…), чем поставили под сомнение допустимость доказательств стороны обвинения, что повлияло на вердикт присяжных заседателей», — из доводов прокуратуры (текст апелляционного постановления Мосгорсуда).

С второй попытки в марте 2025 года коллегия присяжных заседателей признала Гошу Крокодила виновным. По словам государственного обвинителя, повторный процесс проходил «очень непросто».

«Нельзя забывать о том, что при такой форме процесса решение выносят обычные люди без юридического образования и специальных познаний в области оценки доказательств. А в этот раз мы слушали его повторно после вынесения оправдательного вердикта — естественно, все это публиковалось в СМИ и могло оказать влияние на нашу коллегию», — Анна Севрюгина, прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы, советник юстиции.

Мог оказать влияние и 30-летний перерыв между самим преступлением и рассмотрением дела. В середине 1990-х годов о биллингах или записях с камер видеонаблюдения не могло быть и речи, так что фактически у следствия было одно прямое доказательство — показания выжившей потерпевшей.

«Яркова однозначно стояла на позиции, что человек на фотографии 1996 года -- это тот стрелок, которого она видела в бане. К слову, от предоставления генетики и прохождения допроса с полиграфом Игорь Батенев отказался», — Анна Севрюгина, прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы, советник юстиции.

Давление на женский суд

По мнению участников процесса, сторона защиты вела себя не совсем этично во время рассмотрения дела. Пока коллегия присяжных обсуждала вердикт, в СМИ было опубликовано несколько статей, которые освещали удобную для адвокатов Гоши Крокодила версию. Следом появились и видеоролики с хештегом «свободу Игорю Батеневу».

Кроме того, ближе к концу судебного следствия в зал начали приходить люди в военной форме или одежде милитари. Они громко комментировали ход процесса и давали понять, что находятся на стороне подсудимого, — судье даже пришлось удалить из зала заседания нескольких сомнительных визитеров за неподобающее поведение.

«Сначала это был один человек, потом два, а под конец их было уже четверо или пятеро. Во время прений сторон в зале негде было сесть, хотя изначально это заседание никого не интересовало. Вероятно, так они хотели оказать давление на коллегию», — Анна Севрюгина, прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы, советник юстиции.

Тем не менее вторая коллегия не испугалась давления публики в зале и вынесла обвинительный вердикт. Как уточнил «Ленте.ру» источник, это особенно похвально, так как большей частью присяжных заседателей были женщины в возрасте 50 лет и старше.

«Женщины обычно не столько критически относятся к доказательствам, сколько априори боятся взять грех на душу и вынести обвинительный вердикт. На процессе была, по большей части, женская коллегия: из шести основных заседателей было четыре женщины и двое мужчин. Двое запасных заседателей тоже были женщинами, и старшина — женщина», — источник «Ленты.ру» в силовых структурах.

«Садите уже»

По пункту 3 статьи 102 («Убийство двух и более лиц») УК РСФСР Игорю Батеневу грозило лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. В итоге Дорогомиловский суд Москвы назначил ему 14,5 года колонии, а за счет сложения срока с другим приговором он получил 17 лет заключения.

«У него [Батенева] приговор от 2013 года по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сроки, как того требует УПК, были сложены», — Анна Севрюгина, прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы, советник юстиции.

Впрочем, это не единственные приговоры в истории киллера из 90-х. Еще в 1989 году Гоша Крокодил был осужден за разбой с отягчающими обстоятельствами. По некоторым данным, сразу после освобождения в апреле 1993 года мужчина вошел в состав ОПГ «Гагаринские».

Там он заслужил репутацию одного из самых опасных подручных лидера банды.

На новое преступление Батенев пошел всего через год после выхода на свободу, что считается опасным рецидивом. Во время последнего слова мужчина обратился к судье со словами:

«Вы меня либо отпускайте, либо садите уже».

Когда решение было оглашено, Гоша Крокодил удивился, но так и не признал свою причастность к расстрелу в бане.