Ташкентский инцидент: как на Брежнева упал самолет

Русская семерка

Историки убеждены: если бы не ташкентский инцидент, когда Леонида Брежнева на авиационном предприятии чуть не раздавили строительные леса, пожилой руководитель страны мог бы прожить на несколько лет больше.

Как на Брежнева упал самолет
© Русская семерка

Визит в Ташкент

Весной 1982 года 75-летний Леонид Ильич прибыл в Узбекистан. Торжественный визит был приурочен к награждению республики орденом Ленина за большой вклад в достижения народного хозяйства страны. Среди запланированных мероприятий было посещение Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова, на котором собирали новейшие самолёты Ил-76МД. Сопровождать Брежнева должен был руководитель Узбекистана Шараф Рашидов.

После прибытия в Ташкент правительственной делегации организаторы визита заметили, что Брежнев чувствует себя не лучшим образом, и предложили не посещать авиационное предприятие. Но генсек решил ехать на завод. Спорить с ним никто не стал.

Инцидент

В сборочный цех, где должна была состояться встреча с Брежневым, ринулся чуть ли не весь коллектив предприятия, чтобы увидеться с живым главой государства. К моменту появления Леонида Ильича в цехе собралось примерно 15 тысяч человек.

Людей было так много, что рабочие облепили даже леса, поддерживавшие недостроенный самолёт. В результате деревянные конструкции не выдержали перемещения по ним большого количества людей и неравномерного распределения нагрузки. Когда лидер Советского Союза вышел из-под днища самолёта, раздался жуткий звук и леса рухнули. Многие были придавлены тяжёлой конструкцией. Брежнев и Рашидов были в числе тех, кто оказался под упавшей площадкой. Леса оперативно подняли.

Брежнев остался жив. Он лежал на спине с разодранным ухом, из которого текла кровь. Жизнь генсека фактически спас телохранитель Владимир Собаченков, принявший основной удар на себя. Голова у охранника была вся в крови. Также серьёзно пострадал начальник местного 9-го Управления КГБ СССР – он вместе с Собаченковым сдерживал леса.

Инцидент стал причиной сломанной ключицы у Брежнева. Для человека его возраста это была серьёзная травма. Примерно через полгода после событий в Ташкенте Брежнев скончался. Специалисты позже заявляли, что от повреждений, полученных на предприятии, Брежнев не смог оправиться до самой смерти.

Примечательно, что по Союзу поползли слухи о том, что инцидент в Ташкенте на самом деле был спланированным покушением. Дело в том, что Рашидов погряз в коррупции, а Леонид Ильич дал поручение КГБ провести проверку, касавшуюся его деятельности. Из-за опасений за свое будущее Рашидов якобы подстроил несчастный случай – леса могли подпилить. К тому же удивительным образом меньше всех во время инцидента пострадал именно руководитель Узбекистана.

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