Как покоятся вожди: самые известные мавзолеи мира

22 апреля исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина человека, изменившего ход истории. Революционер, один из главных организаторов Октябрьского переворота 1917 года в России, фактический создатель советского государства, он и сейчас будоражит умы россиян. А еще спустя более 100 лет после смерти продолжает влиять на общественные процессы в нашей стране. Чего только стоят ожесточенные общественно-политические дискуссии по поводу необходимости захоронения его тела, покоящегося у Кремлевской стены, в Мавзолее на Красной площади.

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Мавзолей Ленина, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело вождя мирового пролетариата, не единственное погребальное сооружение такого рода. MIR24.TV рассказывает о самых известных мавзолеях мира.

Мавзолей Ленина

Известное всем россиянам современное гранитное здание Мавзолея на Красной площади было построено по проекту архитектора Алексея Щусева только в 1930 году. До этого забальзамированное тело вождя, умершего зимой 1924 года, покоилось сначала в одном, временном, потом в другом, более монументальном Мавзолее, построенном из дерева. Когда было решено строить каменное здание, объявили конкурс проектов, в котором могли принять участие не только архитекторы, но и все желающие жители страны Советов. Среди поступивших предложений были самые разные проекты мемориала. Среди самых необычных здание с земным шаром на крыше, монумент в виде корабля «Октябрь с фигурой Ленина на борту, сооружение в форме пятиконечной звезды и аналог египетской пирамиды.

Однако все они не вписывались в архитектурный ансамбль Красной площади. В результате мемориальное здание было решено строить в стиле конструктивизма и отделать дорогими породами камня. Высота Мавзолея Ленина 12 метров, а наружный объем 5800 кубических метров. По сравнению со многими мавзолеями мира его можно считать совсем небольшим.

За годы своего существования Мавзолей Ленина пережил Великую Отечественную войну, хрущевскую оттепель, период застоя, перестройку и распад СССР. Некоторое время он был усыпальницей сразу для двух советских вождей Ленина и Сталина. Потом тело Сталина решено было захоронить в некрополе у Кремлевской стены.

С 1925 года при Мавзолее Ленина существует лаборатория по сохранению тела вождя. В ней в разное время были забальзамированы тела нескольких известных политиков разных стран. Во времена СССР Мавзолей Ленина был обязательным пунктом столичной экскурсионной программы. Усыпальницу вождя мирового пролетариата посещали по 2,5 млн человек в год. В 1990 году Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 получили статус объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

Усыпальница Мао Цзэдуна

Усыпальница многолетнего бессменного лидера Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна одна из главных достопримечательностей Пекина. Ее открыли на пекинской площади Тяньаньмэнь в сентябре 1977 года, в первую годовщину смерти Мао.

Весь мемориальный комплекс раскинулся на площади почти более 57 тысяч квадратных метров. Центральным зданием является сам гигантский мавзолей (260 на 220 метров), который окружен 44 гранитными колоннами. Он построен из белого мрамора, чтобы подчеркнуть его историческое и религиозное значение. А отделан красными деталями. Красный цвет в китайской культуре символизирует счастье и силу, а также является цветом коммунистической партии.

В здании 10 помещений. Сначала посетители попадают во внутренний двор, где можно купить цветы, затем в северный зал с огромной мраморной статуей Мао. Вслед за этим гости попадают в центральный зал, где в стеклянном гробу покоится тело Мао Цзэдуна. Каждое утро саркофаг с помощью специального механизма поднимают сюда из рефрижератора, расположенного в подвальном этаже.

В мавзолее есть также своеобразный музей зал революционных достижений. А на втором этаже расположен кинозал, где показывают документальный фильм, посвященный жизни китайского лидера. В последнем, южном зале на мраморной стене помещен текст стихотворения Мао Цзэдуна «Ответ товарищу Го Можо.

На этом торжественная часть заканчивается, так как в Южном зале расположен магазин сувениров. Здесь можно купить часы, зажигалки, кружки, брелоки и другие предметы с символикой мавзолея и портретами Мао.

Мавзолей Хомейни

Памятник-усыпальница, посвященная лидеру исламской революции и первому высшему руководителю Ирана аятолле Рухолле Мусави Хомейни, находится рядом с международным аэропортом имени Хомейни на кладбище Бехеште-Захра, в 6 км к югу от Тегерана.

Строительство этого мемориального комплекса начато сразу после смерти аятоллы Хомейни в июне 1989 года, но до сих пор не все работы закончены: слишком масштабный проект предстоит реализовать. Она станет одним из крупнейших мемориальных комплексов в мире с музеем, исламским университетом, отелями, торговым центром и стоянкой на тысячи машин.

Мавзолей построен первым и сразу открыт для посещения. Необычайной красоты золотой купол и 4 минарета высотой 91 м (по числу лет, прожитых Хомейни) придают ему сходство с мечетью. Внутри мавзолея расположена усыпальница со своим куполом. Он украшен 72 витражами с красными тюльпанами (они символизируют мученичество у шиитов). Пол и стены облицованы полированным белым мрамором.

Золотой купол поддерживают восемь мраморных колонн. Под ним находится окруженная металлической решеткой усыпальница. Внутри покрытые зеленым бархатом могилы Хомейни и его сына Ахмада, скончавшегося в 1995 году. Через решетчатые стены посетители могут увидеть могилу аятоллы.

Как и положено в исламских государствах, мужчины и женщины подходят к святыне с разных сторон. Многие в молитве просят у имама помощи в важных делах или загадывают желание. Традицией считается бросить за решетку монетку. На мраморном полу возле усыпальницы скапливаются тысячи иранских риалов.

После посещения мавзолея жители страны обычно устраивают пикники, целыми семьями располагаясь прямо на территории мемориального комплекса.

Мавзолей Хо Ши Мина

Усыпальница первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина находится в столице Вьетнама Ханое на площади Бадинь. Это символично, поскольку именно на площади Бадинь Хо Ши Мин провозгласил независимость страны, положив начало новой эпохе в истории Вьетнама.

Мавзолей был торжественно открыт 28 августа 1975 года. До этого момента забальзамированное тело Хо Ши Мина целых шесть лет после его смерти хранилось в секретном месте.

Автором проекта мемориальной постройки стал советский архитектор Гарольд Исакович, который работал и над проектом мемориала Ленина в Ульяновске.

Мавзолей Хо Ши Мина выполнен в строгом монументальном стиле с колоннадой. Имеет 21,6 м в высоту и 41,2 м в ширину. Перед ним расположена ступенчатая трибуна. В проект включены характерные вьетнамские архитектурные элементы, такие, как наклонная крыша. Снаружи он облицован серым гранитом, а внутри серым, черным и красным полированным камнем.

Тело Хо Ши Мина находится на втором этаже, в траурном зале, в стеклянном гробу. Помещение оформлено в стиле минимализма. Стены украшены мраморными панелями, а пол выполнен из полированного гранита. Мягкое освещение подчеркивает атмосферу тишины и уважения. Вокруг мавзолея разбит ботанический сад, где произрастает около 250 видов флоры из различных районов Вьетнама.

Мавзолей Тамерлана Гур-Эмир

Мавзолей Гур-Эмир усыпальница тюрко-монгольского завоевателя Тамерлана (Амира Тимура), находится она в Самарканде (Узбекистан). Название Гур-Эмир переводится, как «гробница эмира, «могила повелителя. Это самый грандиозный мавзолей всей Центральной Азии.

Его строительство началось в 1403 году по велению самого Тамерлана, для Мухаммед-Султана, любимого внукаТамерлана, который должен был стать преемником могучего правителя, но скончался раньше деда. В результате мавзолей стал усыпальницей самого Тамерлана и некоторых его родственников.

Мавзолей представляет собой восьмиугольное помещение, которое венчает могучий рифленый купол, выполненный в форме луковицы и окрашенный в пронзительно синий цвет с белыми вкраплениями и розетками. Лучшие творцы Востока украсили мавзолей искусно выполненными элементами декора. Интерьер дополняют ажурные решетки на окнах, мраморные и ониксовые панели, покрытые росписью, резьбой и инкрустированными полудрагоценными камнями.

Считается, что Гур-Эмир послужил прототипом для других знаменитых памятников архитектуры эпохи Великих Моголов: мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж-Махал в Агре. Они были построены потомками Тимура, которые в то время были правящей династией Северной Индии.

Гробница императора Цинь Шихуанди и Терракотовая армия

Погребальный комплекс императора Цинь Шихуанди в районе Линьтун города Сиань в китайской провинция Шэньси занимает площадь в 56 квадратных километров. Покой императора, который умер в 210 году до нашей эры, охраняет Терракотовая армия глиняные фигуры воинов в полной амуниции, число которых, по оценкам археологов, может превышать десять тысяч. Обнаружение археологами этой уникальной армии считается одной из величайших находок ХХ века.

Глиняная армия была обнаружена в китайском Сиане в 1974 году. Найденная там скульптурная композиция состояла из восьми тысяч полноразмерных фигур: воинов, лошадей, повозок в полном боевом снаряжении. Все глиняные воины имели уникальную внешность и, видимо, портретное сходство с людьми, жившими в III веке до нашей эры. Раскопки показали, что гробница представляет собой обширный подземный город, который исследован лишь частично. Раскопки территории вокруг гробницы императора Цинь Шихуанди еще продолжаются. К сожалению, на воздухе краски, которыми раскрашены воины, быстро блекнут и сохранность состояния артефактов никто не может гарантировать. В связи с этим власти Китая выступают против раскопок и вскрытия гробницы. До сих пор она остается запечатанной.

Мавзолей Ататюрка Аныткабир

Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка основателя и первого президента Турецкой республики —расположен в столице Турции Анкаре. Мавзолей Аныткабир, открытый 1 сентября 1953 года, стоит на холме Расаттепе в центре столицы и виден отовсюду.

Общая площадь мемориального комплекса огромна, она составляет 750 тысяч квадратных метров. Территория состоит из четырех частей: Дорога Львов, Парк Мира, Церемониальная площадь и Зал Славы.Посетители входят со стороны Дорога львов длиной 262 м. По обеим сторонам этой дороги расположены 12 каменных львов в хеттском стиле. Дорога приводит к Церемониальной площади вместимостью 15 тысяч человек, украшенной плиткой из травертина.

С левой ее стороны стоит простой и величественный мавзолей с квадратными колоннами. В дальней части огромного главного зала мавзолея виден саркофаг из красного мрамора. Захоронение первого турецкого президента находится прямо под ним, в специальной восьмиугольной камере с сельджукскими и оттоманскими узорами и пирамидальным потолком, украшенным золотой мозаикой.

В мемориальный комплекс входит также Музей Ататюрка и Войны за независимость. Здания комплекса построены в неоклассическом стиле. Они содержат элементы декора в стиле хеттской, древнегреческой, сельджукской и османской культур, которые господствовали на протяжении всей истории Турции. В комплексе также есть уникальная коллекция автомобилей, на которых ездил Ататюрк.

Весь мемориальный комплекс окружен Парком Мира, который больше похож на лес: в нем больше 48 тысяч деревьев. Саженцы для него были привезены из двух десятков разных стран.

Кымсусанский мемориальный комплекс

Мавзолей основателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира находится в Пхеньяне столице Корейской Народной Демократической республики. При жизни Ким Ир Сена этот мавзолей был его резиденцией. А после его смерти было принято решение превратить дворец в мавзолей. Когда же скончался сын Ким Чен Ира, его забальзамированное тело также поместили в мавзолей рядом с отцом.

Не только мавзолей, но и ритуал его посещения поражает воображение. Посетить его можно только по предварительной записи. После сверки документов происходит многократная проверка: металлоискателем, газоанализаторами и вручную.

В первом зале установлена огромная статуя вождя. В следующем Зале слез каждый получает плеер, который рассказывает на языке туриста о необыкновенных событиях в день смерти Ким Ир Сена. В частности о том, что Земля потеряла часть веса под тяжестью его утраты. В следующем зале посетители видят саркофаг с прозрачной крышкой, в котором находится тело Ким Ир Сена. Заканчивается визит посещением зала-музея с наградами покойного и зала, где хранятся книги соболезнований.