Почему костер в лесу не сможет защитить от диких зверей

С самого детства фильмы и книги учат нас, что дикие животные панически боятся огня и разведенный в лесу костер надежно защищает от нападения хищников. Сложно сказать, кому выгодно распространять это заблуждение и еще труднее перечислить всех, кому оно стоило жизни. Да, хищники не испытывают восторга при виде открытого пламени и вообще яркого света, но насколько разумно прятаться от них в освещенном кругу у костра?

Многим туристам, ночевавшим возле костра в лесу, в горах или в степи знакомо чувство пристального взгляда и ощущение, что за пределом освещенной зоны кто-то есть. Многие даже видели горящие глаза в темноте и мимолетные тени. Это означает только одно — костер не только не отпугивает диких зверей, но и, наоборот, привлекает их внимание.

В лесах, где часто бывают люди, звери давно уже перестали опасаться костров. Для них огонь — это всего лишь сигнал, что появились чужаки, у которых всегда найдется чем поживиться. Там, где туристы — всегда пакеты и сумки с едой, каша с тушенкой в котле и много съедобных отходов.

При этом зоологи утверждают, что многие звери приходят к лагерю людей не из-за голода, а просто чтобы удовлетворить свое любопытство. Они подходят достаточно близко, но стараются не попадаться на глаза. Обычно это некрупные копытные, например, косули. На этих животных огонь действует завораживающе — они могут стоять как вкопанные и часами смотреть, как горит костер.

Среди неопасного зверья, которое из любопытства или в надежде перекусить может посетить людей у костра, куницы, косули, соболи, росомахи, песцы, лисы. Иногда их страстью повсюду совать свой нос пользуются охотники — они разжигают небольшой костер, а вокруг него разбрасывают консервные банки, пакеты и еду. Жители леса приходят поживиться съестным и становятся добычей сидящих в засаде стрелков.

На костры, разведенные у берегов озер и рек, часто приплывают полюбоваться бобры и ондатры. Не остаются в стороне и птицы — частыми гостями туристических и охотничьих биваков бывают совы и филины, правда, люди их обычно не видят. Все перечисленные лесные звери не доставляют людям хлопот, а, наоборот, дарят массу позитивных эмоций и впечатлений.

Но при ночевке в лесу путников беспокоят вовсе не куницы, бобры и еноты, а опасные кровожадные хищники. Больше всего в лесах и степях опасаются волков. Эти хищники на самом деле боятся огня и даже большая стая вряд ли рискнет напасть на людей, расположившихся под защитой костра.

Но с каждым годом в наших лесах становится больше волкособов — помеси волка с собакой. Эти звери не менее кровожадны, чем волки, часто более агрессивные и сильные, но самое опасное в них то, что они не испытывают присущего волкам страха к людям и огню. От стаи таких голодных переводняков не защитит ни один костер.

Бурым медведям, на счету которых больше всего нападений на людей, огонь вообще не страшен. Это не только очень сильный, но и невероятно коварный и хитрый хищник. Голодный медведь без колебаний может подойти к костру, сбить с треноги котел с кашей или вытащить из мангала шашлык.

В крайнем случае не побрезгует косолапый и теми, кто этот шашлык готовит. От медведей может защитить только очень большой костер из внушительных бревен, пламя которого поднимается выше человеческого роста, как разводят на Масленицу. Поэтому, если вы находитесь в местах, где водятся медведи, запаситесь на ночь хорошими дровами или поищите другой, более прогрессивный способ защиты от хищника.

Среди потенциально опасных животных, которым костер не будет помехой, также можно назвать диких кабанов. Обычно эти звери не подходят к костру, так как не любят запаха дыма и человека. Но если вы разозлили или ранили кабана, или дали ему понять, что представляете опасность для его поросят, то вам не спастись от его слепой ярости даже в центре пламени.