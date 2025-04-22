Как любитель приключений заработал состояние на метеоритах

Пока сотни любителей приключений колесят по планете в поисках сокровищ, американец Майк Фармер собирает их прямо у себя под ногами. Это не драгоценные камни, но их стоимость может достигать миллионов долларов. Мужчина вот уже несколько десятков лет ищет обломки метеоритов. Ему не раз приходилось попадать в опасные для жизни ситуации, но эта игра стоит свеч — прибыль от продаж космических камней оправдывает все риски. Узнайте больше об охотнике за внеземными объектами из нашего материала.

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Майк из Тусона, штат Аризона, охотится за метеоритами уже много лет. Он продает минералы внеземного происхождения астрономам-любителям и коллекционерам-миллиардерам. Стоимость космических камней очень высока. Однако и риски, с которыми приходится сталкиваться мужчине, тоже пугают. Американец сравнивает себя с Индианой Джонсом, который преодолевает опасности в поисках сокровищ.

Камни за миллионы долларов

Супруга Майка, Мелоди, сначала была не в восторге, когда он собрался потратить деньги, взятые в кредит, на упавшие с неба камни. Но когда муж нашел часть метеорита, продав который, они купили дом, женщина поняла, что это очень прибыльный бизнес.

Американец увлекся камнями внеземного происхождения в 1995 году. В 1997 году он накопил достаточно средств, чтобы поехать в Марокко на поиски редких экземпляров. Там ему удалось приобрести большой кусок лунного метеорита. Позже оказалось, что его реальная стоимость составляет около миллиона долларов. К сожалению, после первой удачной находки Майку не везло несколько лет, и финансовое положение семьи снова пошатнулось.

В 2009 году охотнику за космическими камнями удалось найти крупные осколки знаменитого метеорита Спрингвотер, упавшего в Канаде. Возраст метеорита — 4,5 миллиарда лет. Его нашли местные фермеры в 1931 году. Майк с товарищами продали канадскому правительству фрагменты метеорита, которые им удалось достать, за миллион долларов.

За несколько десятков лет американцу удалось собрать впечатляющую коллекцию фрагментов метеоритов. Он продает их как любителям астрономии, так и миллиардерам, которые хотят впечатлить свое окружение необычным сувениром. Майк сотрудничает с покупателями из Китая и Кремниевой долины, которые готовы отдать целое состояние за космические камни. Поговаривают, что минералы внеземного происхождения коллекционируют и Стив Юрветсон, и Илон Маск.

Чтобы найти фрагменты метеорита, нужно тщательно рассчитать место его падения, учитывая размер и траекторию движения. Кроме этого, Майк занимается поисками космических камней, которые упали на Землю много лет назад, но так и не были обнаружены. Он бороздит пустыни Среднего Запада, Африки и Южной Америки, где минералы встречаются чаще всего.

Большая прибыль — большие риски

Однажды в Омане Майку всего за один день удалось найти 18 камней, которые пролежали в пустыне сотни и десятки тысяч лет. В целом мужчина осуществил 21 поездку в эту страну, и на продаже найденных метеоритов заработал около двух миллионов долларов (около 148 миллионов рублей). Во время последней поездки в Омен Майк оказался в опасной ситуации.

В 2011 году в Омане мужчина попал в беду. Его обвинили в незаконной добыче полезных ископаемых, задержали и бросили в камеру в центре военной разведки. Целый месяца Майка держали за решеткой, допрашивая каждые несколько часов. Американец похудел на 30 кг, ведь во время содержания под стражей ему выдавали всего лишь по 200 г еды в день.

Через два месяца после ареста искателю метеоритов удалось выйти на свободу. В суде он доказал, что сбор камней с поверхности земли не является добычей полезных ископаемых.

А спустя несколько месяцев охотник за космическими камнями чуть не попрощался с жизнью в Кении. В то время там выпал метеоритный дождь, и Майк с женой отправились в Африку на поиски внеземных сокровищ. Они остановились в шикарном отеле в Найроби, и американец ездил по окрестным деревням, скупая части метеоритов у местных жителей. В одну из поездок на него напали, чтобы ограбить и взять в плен, а потом получить выкуп. Кенийцы избили Майка и его шофера и увели мужчин в джунгли, угрожая мачете и ружьями. К счастью, пленникам удалось договориться с агрессивными туземцами. Они откупились наличными деньгами.

С выгодой для себя и для науки

Несмотря на все передряги, в которых пришлось побывать Майку, он не собирается прекращать охоту за метеоритами. Мужчина рассказывает, что около 90% космических камней — это хондриты, окаменевшие остатки, образовавшиеся во время формирования Солнечной системы.

К счастью, попадаются и редкие экземпляры. Например, в 2019 году в Коста-Рике упал углеродистый метеорит, состоящий из воды, углерода и аминокислот. Майку удалось раздобыть его фрагмент. Американец говорит, что это один из самых значимых для науки метеоритов, которые упали на Землю за последние 50 лет.

Майк — далеко не единственный охотник за минералами внеземного происхождения в США. Он соревнуется с сорока другими искателями космических сокровищ, пытаясь опередить их на пути к ценным находкам. Вместе с тем исследователи доброжелательно общаются друг с другом и даже встречаются в барах за бокалом пива. Американец даже пробовал метеориты на вкус. Мужчина говорит, что они хрустят на зубах, как обычный песок.

Некоторые ученые выступают против подобной охоты за космическими камнями, считая, что метеориты не должны находиться в частных коллекциях. Тем не менее Майк утверждает, что его деятельность необходима, ведь он и его товарищи заключают сделки, в том числе с музеями и научными центрами, предоставляя им уникальные экземпляры. Мужчина утверждает, что занимается поисками метеоритов не только ради заработка, но и для развития астрономии. Каждый труд должен быть достойно оплачен, поэтому Майк считает заслуженной внушительную прибыль от своих необычных находок.