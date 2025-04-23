Как выбирают папу Римского

Римско-католическая церковь погрузилась в девятидневный траур в связи со смертью папы Римского Франциска. Он ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Кто может стать папой Римским

Интересные факты об избрании пап

Кто выбирает папу Римского

Папу Римского избирает конклав — коллегия кардиналов. Избирательным правом обладают только те члены коллегии, кто не достиг 80-летнего возраста на момент смерти или отставки папы. Все они лично должны прибыть в Ватикан для участия в избрании нового понтифика, рассказала «Газете.Ru» культуролог, кандидат наук, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры Надежда Александрова.

По традиции, не позднее чем через 20 дней после смерти или отречения первосвященника в Ватикане будут избирать нового понтифика. Время до избрания нового папы называется Sede Vacante или в переводе с латыни — «свободный престол». За этот период все кардиналы должны приехать в Рим, собраться на конклав и выбрать нового папу. Надежда Александрова культуролог, кандидат наук, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры

Во время Sede Vacante католической церковью временно руководит камерленго . Сейчас этот пост занимает ирландско-американский кардинал Кевин Фаррелл. Главные задачи камерленго на этот период — удостовериться в смерти папы, подготовить похороны и помочь в организации заседания конклава.

После смерти понтифика камерленго в присутствии других кардиналов уничтожает Кольцо рыбака , что символизирует окончание власти прежнего папы.

© Перстень Папы Римского Франциска // Global Look Press

Как проходят выборы папы Римского

Действующие правила, регулирующие проведение папских конклавов, были установлены папой Иоанном Павлом II в его апостольской конституции 1996 года. Но выборные традиции корнями уходят в глубь веков.

Голосование проводится на конклаве тайно, порядок голосования не меняется уже с 1274 года. В ходе конклава кардиналы изолированы от общения с внешним миром. Именно из-за этой изоляции коллегию по выборам нового понтифика называют конклавом: в переводе с латыни — «закрытая комната». Во время выборов кардиналы живут в специальной гостинице в Ватикане, известной как Дом Святой Марфы. Надежда Александрова культуролог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК

Сами выборы проходят в здании Сикстинской капеллы и устроены очень просто: кардиналы пишут на бумажке имя того кандидата, которого предпочитают. Главная задача кандидатов — набрать 2/3 голосов выборщиков. Голосование строго тайное. Разглашать любую информацию о нем запрещено под страхом отлучения от церкви.

Почему процесс такой секретный?

Тайна конклава необходима, чтобы исключить внешнее давление на кардиналов. Их задача — свободно и беспристрастно избрать папу, руководствуясь только своей совестью и верой. Строгие правила и изоляция кардиналов направлены на обеспечение свободы волеизъявления.

«Если никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов, то бюллетени сжигают в печи Сикстинской капеллы и окрашивают дым в черный цвет. Так люди узнают, что папу пока не избрали. Когда папа избран, из печи идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан», — пояснила Надежда Александрова.

© Сикстинская капелла в Ватикане // Global Look Press

Если понтифик все же не избран по итогам голосования в первый день конклава, то со следующего дня проходят повторные выборные процедуры: допускается четыре тура голосования в один день — два днем и два вечером.

Как менялись традиции избрания папы Римского

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» религиовед, социолог религии, главный редактор научного журнала РАН «Современная Европа» Роман Лункин, процесс избрания папы Римского мало менялся на протяжении веков.

«Изменились лишь какие-то частности. Например, сегодня кардиналов в процессе голосования не лишают еды, как было раньше, поскольку они достаточно быстро избирают папу», — говорит Роман Лункин.

Все кардиналы голосуют до тех пор, пока не выберут кандидата большинством голосов. Вначале кандидатов может быть много, потом выборы концентрируются вокруг нескольких основных претендентов. Это достаточно сложный процесс с многоступенчатой процедурой выборов, подчеркнул эксперт. Раундов может быть много.

В прежние времена процесс избрания папы Римского нередко затягивался. В связи с этим наибольшую известность получил конклав, стартовавший в 1268 году после смерти папы Климента IV. Двадцать кардиналов почти три года не могли определиться с кандидатурой папы. Выборы проходили в городе Витербо. Чтобы положить конец бесконечным заседаниям, глава города Альберто ди Монтебоно приказал запереть кардиналов в папском дворце. Кроме того, их ограничили в пище. Однако эти меры не возымели действия. Тогда жители города решились на отчаянный шаг — они разобрали крышу здания, оставив упрямых кардиналов под открытым небом. Лишь после этой меры строптивцы пришли к согласию.

Сегодня выборы папы Римского проходят быстро. Обычно в течение двух-трех дней. Думаю, что в течение максимум трех недель уже будет известно имя нового папы. Роман Лункин религиовед, социолог религии, главный редактор научного журнала РАН «Современная Европа»

Кто может стать папой Римским

В теории, любой крещеный мужчина-католик может быть избран папой Римским. История церкви знала случаи, когда папами становились люди, не являвшиеся священниками, например, Лев VIII, который на момент избрания был мирянином. В таких случаях избранного папу быстро рукополагали в священники и епископы.

Однако на практике со времен средневековья папами избирают только кардиналов — нередко тех, кому отдавал предпочтение предыдущий папа. Кандидат должен быть неженатым и иметь многолетний опыт служения в качестве епископа. Особых требований к его возрасту и образованию нет.

«Сейчас больше всего обсуждают, будет ли это кардинал из Нового или Старого Света, либерал или консерватор. Будет ли это фигура из тех рейтингов, которые ранее публиковались в прессе, или нет. Думаю, что после бурного понтифика папы Франциска с его эмоциональным либерализмом кардиналы выберут более спокойного кандидата, который хорошо знает ватиканскую кухню, но при этом в его характере есть и либеральные, и консервативные черты. Важно, чтобы папа выдерживал баланс и не расшатывал устои церкви», — подчеркнул Роман Лункин.

Интересные факты об избрании пап