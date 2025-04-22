Подземная война: как советские солдаты воевали с душманами под землёй

Попавшие в Афганистан советские солдаты столкнулись со множеством незнакомых реалий. Одной из них были кяризы (каризы) – подземные гидротехнические сооружения, как будто специально созданные для того, чтобы там укрывались моджахеды.

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Что такое кяризы

В засушливом климате Средней Азии земледелие развивалось за счёт мощных ирригационных систем. С глубокой древности в странах региона научились строить подземные водоводы для сбора и распределения грунтовых вод, которые располагались на глубине от 8-10 до 50 метров. По данным археологов, такие сооружения существовали ещё в Бактрии и Согдиане (середина I тысячелетия до н.э.), причём строили их очень квалифицированные мастера.

«Гидростроители должны были обладать профессиональными знаниями в области геометрии, геодезии, механики и строительного искусства. Об этом ещё в X-XI вв. писал Абу Рейхан Бируни в своей книге «Памятники минувших поколений», – отмечает таджикский исследователь Холтура Норкулов.

В Афганистане, Таджикистане, Узбекистане водоводы называют персидским словом «кяриз». Водосборные галереи служили не только для орошения полей, но и для водоснабжения аулов.

Подземная война

Кяризы издавна использовались во время войн. Протяженность некоторых из них достигает десятков километров, поэтому эти туннели идеально подходили для того, чтобы прятаться от врагов и скрытно перемещаться между населёнными пунктами. На всем протяжении кяриза через каждые 20-30 метров имелись очистительные колодцы, через каждый из которых можно было выбраться наружу.

В партизанской войне, которую вели афганские моджахеды, кяризы играли огромную роль. Под землёй могли скрываться как крупные отряды, так и небольшие группы диверсантов. Генерал Александр Лебедь вспоминал, что в Баграмской долине огромный урон советским колоннам могли нанести, например, всего лишь двое гранатомётчиков с помощниками. Дав пару залпов, душманы скрывались под землёй.

«Какой-нибудь обиженный танковый комбат разворотит всё вокруг себя – но две-три машины горят, и надо оттаскивать раненых и убитых, а птички улетели, – писал Лебедь в книге «За державу обидно». – Причем сплошь и рядом не особенно далеко, в ближайший кяриз. Они свои кяризы знают как «Отче наш», и тягаться с ними в подземно-колодезной войне – бесполезно».

Действительно, никакое центральное правительство Афганистана не могло предоставить советской армии полной схемы кяризов. О многих из них знали только жители конкретных аулов. Кроме того, душманы, пользуясь уже существующими ходами, рыли ответвления от них, известные лишь им самим.

«Выкуривание» моджахедов

Несмотря на пессимистический настрой военачальников, Ограниченному контингенту пришлось изыскивать способы борьбы с «подземными партизанами». О тактике советских подразделений рассказывается в статье исследователя Александра Мельничука «Опыт ведения боевых действий советскими войсками в борьбе с вооружёнными формированиями оппозиции в ДРА (1979-1989)».

Если поступала информация, что под землёй скрываются душманы, русские блокировали максимальное количество выходов на поверхность. Прочие выходы просматривались в бинокль, на них были наведены артиллерийские орудия. Чтобы заставить афганцев подняться наверх, колодцы забрасывались дымовыми шашками или гранатами РГД-5. Затем особая досмотровая группа, защищённая от дыма респираторами, спускалась под землю и перемещалась от одного выхода к другому. В итоге противник либо сбегал, либо бывал уничтожен.

Подполковник Эркебек Абдуллаев (А. Бек), занимавшийся подготовкой афганского спецназа, описывал также способ подрыва кяризов с помощью двух зарядов (обычно итальянских мин TS-2,5), опущенных в колодец на верёвках разной длины. Сначала срабатывал верхний заряд, затем нижний. Эффект распространения ударной волны при этом, по словам Абдуллаева, получался «стереофоническим».

Однако подземная война с применением взрывчатки имела и «побочный эффект». Если кяризы обрушивались, вода переставала поступать на поля. Разорённые афганские крестьяне, в свою очередь, активно пополняли ряды мятежников.