Приметы и поверья на 23 апреля: что нельзя делать в Терентьев день

23 апреля по народному календарю отмечают Терентьев день или и Терентий Маревный. На Руси считали, что солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Православные его вспоминают как покровителя кротости и проницательности.

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Предки верили, что 23 апреля сама природа окутана загадкой, и все — от растений до человека — нуждается в покое и терпении. Марево воспринимали как символ перехода, очищения и начала нового цикла. День был связан с заботой о посевах, подготовкой к активному земледельческому сезону. Хозяйки не спешили с посадками, но активно занимались подготовкой: просушивали семена, заготавливали удобрения.

Не стоит отдавать вещи и одежду из своего жилища, даже в долг, а иначе удача и благополучие навсегда покинут дом. Не нужно брать с собой в поездку иголку и нитку. На пути будут ждать преграды, неприятности и трудности. На Терентия плохой приметой считается делать предложение руки и сердца. Употребление спиртных напитков может стать причиной ссор и драк. Категорически запрещено рубить деревья и охотиться на птиц в этот день. Что же касается представительниц прекрасного пола, грешные жены 23 апреля должны признаться своим благоверным в изменах. Но перед этим соблюдать строгий пост в течение трех дней.

Супругам нужно обязательно попросить прощения друг у друга за все ссоры и обиды. В таком случае в семье будут царить счастье и покой. В день Терентия принято устраивать посиделки у окна, так как, согласно приметам, глядя в него якобы можно узнать, что произойдет в ближайшие три месяца. День следует посвятить отдыху и провести время с семьей и близкими. Все сделанное добро обязательно вернется в тройном размере.

Согласно приметам, если в дом заполз маленький паук, то погода улучшится в ближайшие дни. А вот сильный ветер предвестник плохого урожая. Увидеть птиц, которые долгое время сидят на деревьях, к солнечному и теплому лету. А еще добрым знаком, согласно наблюдениям наших предков, считается появление сережек на орешнике.