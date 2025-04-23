Какой компромат племянник Гитлера хотел продать Советскому Союзу

Из своих родственников Адольф Гитлер поддерживал тёплые отношения с сёстрами Паулой и Ангелой, а также с племянниками – Гели Раубаль, Лео Раубаль и Хайнцем Гитлером. Другие члены семьи, не получившие выгод от родства с диктатором, оказались готовы предать его.

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Визит «Племянника»

В ноябре 1937 года в здание советского посольства в Лондоне явился молодой человек, который сообщил, что он родной племянник Гитлера. 26-летний мужчина предложил русским выкупить у него информацию, бросающую тень на его дядю.

Как показала проверка, Уильям Патрик Гитлер действительно приходился фюреру племянником. Его отец, Алоис Гитлер-младший, родился в семье австрийского таможенника Алоиса Гитлера и его второй жены Франциски Матцельсбергер. Старший брат фюрера не ладил с отцом и его третьей женой Кларой Пёльцль (матерью Адольфа). Ещё в 1896 году Алоис-младший, покинув дом, уехал в Ирландию. Там у него от брака с Бриджит Доулинг родился сын Уильям Патрик. Его отношения с дядей, в отличие от младшего брата Хайнца, были сложными. Адольф Гитлер давал племяннику деньги и даже устроил его на службу, но Уильям поссорился с ним, когда попытался шантажировать дядю возможным обнародованием семейных тайн.

После пяти лет жизни в Германии Уильям Патрик вернулся в Англию и продолжил искать способ заработать на семейных связях. Именно это и привело его в здание дипломатического представительства СССР.

Переговоры с русскими

Документы, проливающие свет на историю отношений советских дипломатов с «племянником Вилли», опубликовал в 2000-м году журнал «Родина».

Как следует из заявления самого Уильяма Патрика, он вместе с матерью оказался в стеснённом материальном положении, когда его отец уехал в Германию и бросил их «на голодную смерть». Племянник Гитлера рассказал, что его мать обращалась за помощью к Риббентропу, но ничего не добилась.

«В связи с таким бессердечием в отношении моей матери я решил обратиться к Советам. Я предлагаю свои услуги в распоряжение Советов», – говорилось в заявлении.

Сотрудники советских спецслужб заинтересовались необычным посетителем. Дело было передано агенту «Сэму», который 2 и 3 декабря встретился с Уильямом Патриком в качестве работниках полпредства, чтобы выяснить, о каких «услугах» идёт речь.

Оказалось, что племянник Гитлера располагает документами, дискредитирующими его дядю. Они, в частности, доказывали, что в семье Гитлера были евреи. Кроме того, Уильям Патрик уверял, что осведомлён о «тёмных комбинациях» приспешников фюрера.

Сэм охарактеризовал Уильяма Патрика как человека среднего ума, нуждающегося в деньгах и обиженного на Гитлера за то, что тот не дал ему возможности сделать карьеру.

Родственник диктатора продолжал уверять, что готов выполнить любое советское поручение. Вербовать его в качестве агента Сэм счёл не слишком целесообразным в ближайшее время, но предположил, что услуги Уильяма пригодятся в дальнейшем.

«Именно потому, что он родственник «дяди», при соответствующей оперативной комбинации, которая в будущем у нас может появиться в работе по стране «дяди», «Племянник» может нам пригодиться. Мы не видим причин, чтобы нам опасаться «Племянника». Наоборот это будет позором для дяди, что его племянник связан с нами», – утверждал Сэм в письме к начальству.

«Денег мы ему платить не станем»

Следующая встреча агента с племянником Гитлера состоялась 15 декабря. Больше всего Уильяма Патрика интересовала готовность русских купить у него документы, так как это был его шанс быстро заработать. Стоимость бумаг продавец определил в 10 тысяч английских фунтов. Однако Сэм пришёл к выводу, что оригиналов документов у Уильяма Патрика, вероятно, нет. С ответом русские не спешили. Наконец, 20 декабря из Центра в Лондон пришло указание:

«Сенсации» племянника нам не нужны. По всей вероятности они касаются происхождения дяди и т.п. Во всяком случае, они, скорее всего, личного, а не политического характера, и, разумеется, платить никаких денег мы ему не станем».

Однако к тому времени племянник Гитлера и сам отказался от сделки. Вместо того, чтобы продавать документы, он решил написать на этом материале книгу.

Тем не менее Уильям Патрик по-прежнему был заинтересован в сотрудничестве с Советским государством, требуя в качестве платы 40 фунтов в месяц. Племянник хвастался тем, что имеет доступ к Герингу, Геббельсу и Розенбергу. Однако Уильяму Патрику было отказано на том основании, что он «не был искренен» в части, касавшейся передачи документов. Истинная причина отклонения Москвой такого ценного агента, как племянник Гитлера, неизвестна.

Уильям Патрик Гитлер так и не написал книгу, издав вместо этого в журнале Look статью «Почему я ненавижу своего дядю». Он рассказал о связи Гитлера с его племянницей Гели Раубаль, её беременности и самоубийстве. О еврейской крови фюрера в публикации не упоминалось. Предположительно, бумаги Уильяма Патрика показывали, что бабушка Гитлера по отцовской линии, Мария Шикльгрубер, могла забеременеть от еврея Франкенбергера, у которого работала кухаркой. В её переписке с Франкенбергером речь шла о деньгах, что могло быть понято, как требование алиментов. Стоит отметить, что сам Адольф Гитлер в эту версию не верил, считая себя стопроцентным немцем.

Во время Второй мировой войны Уильям Патрик Гитлер сменил фамилию на Стюарт-Хьюстон. Скончался он в 1987 году.