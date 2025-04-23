Какие отметины война оставила в Москве

В столице сохранилось немало немых свидетелей Великой Отечественной войны, 80-летие Победы в которой наша страна отметит 9 мая. Это здания и другие памятники, сохранившие следы фашистских бомбежек. Присмотримся же к ним.

© Соцсети Сергея Собянина

Разорванный дом

В 1941 году, несмотря на хорошую противовоздушную оборону, Москва подвергалась сильнейшим бомбежкам, враг стоял на подступах к городу. Сильнее всего бил он по центру города, по вокзалам и стратегическим объектам. Несмотря на хорошую маскировку, одним из самых ярких примеров следов тех дней до сих пор является дом на Моховой улице, 10.

Найти его просто, достаточно выйти со станции метро "Библиотека им. Ленина" (или из самой библиотеки, сменившей название на Российскую государственную библиотеку). И посмотреть напротив, на четырехэтажное серо-зеленоватое здание, а рядом с ним, через небольшое пространство, - на такого же цвета одноподъездную "свечку". Дома построены в едином стиле, одинаковы по высоте, но один очень узкий, а другой широкий. На самом деле до 1941 года это было одно здание. Его построили в 1892 году по проекту архитектора М.А. Арсеньева для "Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами", то есть для аренды малоимущими. Почти полвека возглавляла общество княгиня Н.Б. Трубецкая. В соответствии с предназначением дом был небогато оформлен, имел посередине многоподъездную арку.

В августе 1941 года в него попала немецкая авиабомба. Она прошла через четыре этажа здания, повредила арку и взорвалась почти у самого подвала, уничтожив полностью часть постройки. В находившемся в подвале бомбоубежище были люди. По разным данным, спаслось от двух (старик и молодая девушка) до десятка из полусотни людей, которые прятались там. Завалы разобрали. Экстренная комиссия признала, что уцелевшие части дома пригодны для жилья, но разрушенную часть восстанавливать не стали. Сейчас в этой дырке расположен пристроенный в 1990-е годы бесплатный уличный туалет. А сама дыра открыла красивый вид на Теремной и Потешный дворцы, которые ни с какого другого ракурса с земли не видно. Интересно, что сейчас в нумерации домов это также одно здание N 10, но с двумя строениями - 1 и 2.

Фото РИА Новости

В 12 метрах от таблички

Как вспоминала лектор-методист, старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Анна Замятина: "В начале войны все поддающиеся переноске слепки... были перенесены в подвал, - святые встретились с обнаженными богами - получились забавные ситуации". На укрытие ценностей ушло десять дней. А большая часть музейных фондов была эвакуирована в Новосибирск и Соликамск. Но много экспонатов осталось в музее. К сентябрю 1941 года оставались 19 больших неразборных статуй, 57 памятников, вмонтированных в стены, 8 архитектурных памятников.

Роковым днем стало 14 октября 1941 года. Ударной волной от разорвавшейся фугасной бомбы во дворе бывшей усадьбы Голицыных разбило стеклянную крышу Пушкинского музея. Сорвало и железную кровлю, а металлические переплеты окон вдавило внутрь. Без кровли остались часть залов музея. Зима в тот год наступила рано и была холодной, поэтому музейные работники устраивали печи для обогрева экспонатов, не отправленных в эвакуацию. Со временем стеклянный световой купол воссоздали. А вот раны на стенах строения так и не залечили. Издали на светлом фасаде здания их незаметно. Но если приглядеться, то щербины обнаружишь и на колоннах, и на стенах, и на портике. В 2015 году установили памятную табличку, повреждения находятся примерно на 12 метров выше от нее.

Сбитый прицел

Налеты по стратегически важным объектам железной дороги были частые. Во время попыток разбомбить Курский вокзал снаряд попал во двор бывшей Евангелической больницы, сделав одну из стен щербатой. От ударов осколками бомбы вылетели куски кирпичей, но сама стена устояла. За 80 лет ее никто так и не ремонтировал, оставив отметины на память. Узнать постройку легко: комплекс из двухэтажных зданий с необычной шатровой башенкой. Возведен он был архитектором Отто фон Дессином в 1903-1914 годах в стиле эклектики с элементами неоготики и модерна. Сейчас это выявленный памятник архитектуры регионального значения. В нем расположен многопрофильный научно-диагностический центр Научного центра неврологии РАМН.

Чтобы увидеть щербины, надо зайти в проход между 14 и 16-м домами на улице Воронцово Поле. Щербатую стену хорошо видно. Но далеко не многие знают, что это раны войны, а не старческие "морщинки".

Не дом, памятник

Еще один свидетель войны - памятник К.А. Тимирязеву на площади Никитские Ворота. В июле 1941 года на площадь упала бомба. Скульптура от мощного удара упала и раскололась на части. Согласно городской легенде, голова ученого угодила в одну из квартир на Тверском бульваре. Но памятник быстро собрали. Сейчас на нем хорошо видны рубцы, особенно на шее Тимирязева. А на самом постаменте и на одежде ученого видны следы от осколков.

Скверы вместо домов

Наверняка многие замечали странные пустые пространства в планировке кварталов. Один из таких пробелов в застройке можно увидеть и на улице Никольской напротив дома N 11-13. Во время войны здесь была разрушена купеческая застройка. Дома восстанавливать не стали, разбили на их месте сквер. Позднее построили сталинское здание, немного отойдя от "красной линии" улицы.

Схожее пустое место в ряду плотной застройки есть и на Пятницкой улице. До начала войны тут стояло женское профессиональное училище им. Лепёшкиной. Оно было почти полностью разрушено во время авианалета 23 июля 1941 года. На его месте так же разбили сквер.

Еще один сквер, где сейчас часто ставят дизайнерские новогодние елки, появился на Кузнецком Мосту. Многие не догадываются, почему в самом центре города такое большое пространство никак не застроено. Когда-то здесь располагался пассаж, вплотную примыкавший к зданию нынешнего ЦУМа. Но пассаж был разрушен осенью 1941 года во время одной из бомбардировок Москвы. В 1945 году его остатки были разобраны, а в 1947 году на его месте по проекту ландшафтного архитектора В.И. Долганова разбили небольшой скверик, облицованный красным гранитом из запасов, привезенных немцами для памятника в честь победы над СССР. Так он здесь по-прежнему и зеленеет.

ДОТы есть

В 1941 году Москва явно готовилась к уличным боям и на подступах к городу. Долговременные огневые точки - ДОТы - сооружались очень капитально, из бетона. Несмотря на регулярное благоустройство улиц, эти ДОТы и сейчас можно найти в ряде знаковых мест. Например, в Нескучном саду, в Битцевском и Филевском парках. А один уцелел прямо в районе Хавской улицы рядом со станцией метро "Тульская".