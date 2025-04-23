Валентина Малявина: что случилось в тюрьме с заслуженной артисткой

Артистка Валентина Малявина попала в тюрьму за убийство своего возлюбленного. Женщина потеряла свободу на пять лет – за решёткой она закрутила роман с крупным вором, неоднократно дралась с зечками, читала заключённым лекции.

© РИА Новости

В 1978 году возлюбленный Малявиной, актёр Станислав Жданько был обнаружен мёртвым. Валентина впервые оказалась под следствием. Однако вину женщины в произошедшей трагедии не доказали, а дело закрыли, так как смерть Жданько признали самоубийством.

Спустя пять лет по ходатайству родственников погибшего дело возобновили. Когда улик против Валентины набралось достаточно, её приговорили к девяти годам лишения свободы. Актриса так и не признала себя виновной в совершённом преступлении.

В Бутырке Малявина пыталась вернуться к привычному образу жизни, чтобы отвлечься от тюремных реалий: делала маникюр, натирая ногти зубной пастой, накладывала маски для лица из каши. С большинством зечек актриса находила общий язык. Однако без стычек не обходилось. К примеру, как-то раз кобел – так называют в тюрьме женщину, считающую себя мужчиной, – решила сделать Малявину своей «подружкой», но последняя с размаху ударила её по лицу.

При этом охранники относились к Малявиной с сочувствием: пускали артистку к себе погреться, когда та находилась в холодном боксе в ожидании очередного заседания, наливали чай.

Но артистка не унывала, находясь за решёткой. В определённый момент у неё даже появился мужчина – крупный вор. Тюремщики были растроганы чувствами преступников, поэтому, когда мужчина отбыл свой срок, Малявину пустили проститься с ним.

После перевода в Можайскую колонию Валентина начала трудиться на фабрике. Затем её перевели в библиотеку. Малявина следила за чистотой помещения и раздавала книги. Впоследствии актрисе предложили читать сидельцам лекции по литературе. Также она выступала на сцене с различными артистическими номерами.

В 1988 году Малявина была освобождена по амнистии Указом Президиума Верховного Совета СССР. На воле Валентине удалось быстро вернуться в театр и на экран. В год освобождения она сыграла главную роль в картине Ольги Наруцкой «Муж и дочь Тамары Александровны». А ещё через пять лет, в 1993 году, она удостоилась звания заслуженной артистки России.

В 2001 году произошёл переломный момент в жизни Валентины. Актриса упала и сильно ударилась головой – в результате травмы она потеряла зрение. После этого заслуженная артистка России проживала в Московском доме-пансионате ветеранов науки РАН. Малявина умерла 30 октября 2021 года в Москве.