Как бегемотица Красавица стала символом блокадного Ленинграда

Ленинград

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В 1940 году Ленинградский Зоосад, один из первых зоопарков страны, отмечал свой 75-летний юбилей. На торжественном заседании было объявлено, что с 1941 года начнется строительство большого зоопарка в парке Челюскинцев (Удельный парк). Большая территория, более 170 га, была выделена для этого строительства и передана Зоосаду в начале 1941 года. Но этому строительству не суждено было начаться – помешала война.

В первые месяцы войны, еще до начала осады из Ленинградского зоопарка наиболее ценные животные были эвакуированы в Казань. Остальные звери остались в блокаде. Работники зоосада почти в полном составе ушли на фронт, коллектив уменьшился в несколько раз.

В первые месяцы войны, еще до начала осады из Ленинградского зоопарка наиболее ценные животные были эвакуированы в Казань

Ольга Петровна Подлевских, сотрудник научно-просветительского отдела пишет: «Уехали тигры, белые медведи, носорог Милли, страусы, попугаи, удав, тапир Петя и многие другие. Караван животных сопровождал штат рабочих во главе с директором Никоновым Михаилом Александровичем».

Слониха Бетти и самка бегемота Красавица, ставшая позже символом блокадного зоосада, остались в городе. Они были слишком велики и уже не очень молоды, чтобы совершить такое опасное путешествие. Некоторое время велась переписка, где описывались бытовые мытарства эвакуированных, но затем их след затерялся. Из эвакуации в Зоосад не вернулся никто: ни животные, ни сопровождавшие их люди.

Первые бомбежки не заставили себя ждать. В ночь с 8 на 9 сентября 1941 года на территорию Зоосада упали три фугасные бомбы. Одной из них был разрушен вход в Зоосад, украшенный скульптурами льва и львицы. Другая упала на здание обезьянника, погубив многих его обитателей. Часть животных осталась в живых и разбежалась по парку. Некоторые из них были пойманы служителями зоосада. Третья бомба попала в сторожку около слоновника. Взрывная волна обрушила здание, и под обломками погибла слониха Бетти.

Из книги «От зверинцев к Зоопарку» Елены Денисенко: «Красавицу привезли в зоопарк в далеком 1911 году ... За ней долгие годы ухаживал Иван Кузьмич Антонов, а потом его дочь Евдокия Ивановна (по мужу Дашина). Именно на долю Евдокии Ивановны выпало спасти Красавицу во время войны. И доля эта была нелегкая, забот хватало на целый день.

Прежде всего надо было заготовить дров. Зимой в блокадном Ленинграде это было нелегкой задачей, но зоосадовцам справиться с ней помогали и обломки разрушенных бомбежками построек сада, и особенно остатки Американских гор, которые сгорели, слава Богу, не дотла. Их разбирали, пилили обгоревшие бревна каркаса, рубили дрова.

С утра в бегемотнике на оставшихся с вечера углях растапливалась плита, начиналось приготовление еды, которой надо было много — бегемоту требуется до 40 кг корма в день. В мирное время накормить такого зверя нетрудно, но в войну, особенно в первую блокадную зиму, приходилось искать хоть какие-нибудь корма-заменители.

Основу рациона Красавицы составляли ... опилки. Конечно, сухие опилки зверь ни за что бы есть не стал, вот и решили из опилок варить что-то вроде каши — распаривать их долго-долго в воде, пока они не разопреют, а потом добавлять в 36 кг варева около 4 кг жмыха, отрубей, овощей, чуть-чуть хлеба.

Но без воды кашу не сваришь, а потому каждый день Евдокии Ивановне приходилось приносить на коромысле или привозить с Невы на саночках до 400 литров воды, часть которой использовалась в "кулинарных" целях, а остальная — в "косметических", для ухода за кожей Красавицы.

И в Африке, и в зоопарках бегемоты очень много времени проводят в воде. Без постоянных купаний их кожа начинает сохнуть, трескаться, кровоточить, а это для них смертельно опасно. Евдокия Ивановна грела воду, два раза в день обмывала зверя, слегка обсушивала, а потом втирала в кожу камфорное масло и тюлений жир, последняя 200-килограммовая бочка которого была привезена на полуторке-самоваре в сентябре 1941 года.

Такой "туалет" занимал очень много времени, ведь зверь огромный, а надо было обработать все складки кожи. Нередко эти занятия прерывали обстрелы, которых Красавица очень боялась. Как всякий бегемот, она при опасности старалась уйти в воду, и несмотря на то что ее бассейн стоял сухим, она упорно спускалась туда, ложилась на дно и стонала. Евдокия Ивановна и тут не оставляла свою любимицу — устраивалась рядом с животным на дне бассейна, старалась, насколько могла, обнять пугливую бегемотицу, успокоить ее. Так они и дожили до Победы».

В первую зиму блокады зоосад был закрыт, но весной 1942 года стал принимать посетителей. В это же время все участки, пригодные для земледелия, в Зоосаде были заняты под огороды. Также под хозяйственные нужды использовалась часть Удельного парка, где сотрудники зоосада косили траву и заготавливали сено.

Огромными усилиями к концу блокады сотрудникам удалось сохранить довольно много животных. В память о беспримерном мужестве небольшого количества людей зоопарк навсегда остается Ленинградским.

Москва

Нелегко приходилось сотрудникам и их подопечным в Московском зоопарке, откуда тоже были эвакуированы животные в начале войны. Часть зверей была отправлена в Сталинград, часть — в Свердловск. Понятно, что первые не выжили. Вторые добрались до пункта назначения, но многие животные погибли от холода и тяжелых условий.

С кормежкой тоже было плохо: хищникам давали мясо павших лошадей, их свозили отовсюду. Травоядным работники зоопарка сами заготавливали сено. На Острове зверей оборудовали склад боеприпасов и поставили зенитную батарею. Зоопарк готовился к бомбежкам: светомаскировка, песок, огнеупорный раствор на стенах помещений.

В ночь с 4 на 5 января 1942 года Московский зоопарк разбомбили фугасами и зажигательными бомбами, произошел пожар. Загорелся обезьянник, вольеры с копытными и слонами. Погибли несколько сотрудников, но всех животных удалось спасти. Слоны вышли сами, встали в ров и поливали себя водой. Один из слонов, набрав воды в хобот, помогал тушить зажигательную бомбу.

Помимо того, что работники зоопарка не покладая рук спасали своих подопечных, они еще успевали работать на строительстве оборонительных рубежей города, разводили белых мышей для экспериментов в медицинских лабораториях. Это позволило изготовить более 20 млн. человеко-доз вакцины против сыпного тифа.

Несмотря на тяжелые условия зоопарк не прекращал работу для посетителей, с 1941 по 1945 год его посетило более 4 миллионов человек, а сотрудники даже создали группу дрессированных животных, выступления которой посещали дети. В годы войны зоопарк смог даже принести доход государству в размере 3 миллионов рублей.