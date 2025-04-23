Почему 100 лет назад 40-летние выглядели стариками

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила порог возраста молодежи еще на год - до 45 лет. Что для большинства развитых государств вполне логично. Ведь сегодня 45-летним часто не дашь и 30. На фото вековой давности в этом возрасте люди выглядели уже глубокими стариками. Но что несет расширение границ возраста? Новые возможности? Или усиление инфантилизма, когда и в 40 лет человек будет думать: мне спешить некуда, я еще очень молод. Об этом - в интервью "РГ" с директором департамента философии Уральского федерального университета, кандидатом философских наук Ириной Симоновой. Ей самой 40, и предмет ее научных интересов - изучение поведения и практик сегодняшних молодых.

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- Ирина Александровна, почему планку возраста молодых подняли именно до 45?

Ирина Симонова: Во многих странах физиологическое состояние людей среднего возраста улучшается, что сдвигает границы молодости. "Омоложение" сегодня происходит в разных областях: например, по версии Российского научного фонда, исследователь считается молодым до 39 лет. Я хорошо помню, когда несколько лет назад эту планку подняли, мы шутили: "Ого, да мы помолодели!"

Жизнь сильно изменилась за последние годы, а уж за десятилетия - особенно. В интернете полно мемов: "Посмотрите на фото этой женщины начала XX века и скажите, сколько ей лет". На вид ей больше 50, а на самом деле всего 20. Вспомните Наташу Ростову в "Войне и мире". В начале романа, когда она едет на свой первый бал, ей всего 13 лет, а к концу повествования - 29. То есть к этому времени она уже зрелая женщина.

Сегодня на службе у нас новейшие медицинские технологии, в быту все за нас делает техника. Добавьте к этому повсеместное увлечение правильным питанием, мощный тренд на здоровый образ жизни, и будет понятно, почему границы молодости значительно раздвинулись всего за одно-два последних поколения.

- А нет ли тут рисков, когда человек будет думать: да у меня еще все впереди, с работой успею, жениться - тоже. Не затянется ли взросление?

Ирина Симонова: Нет ничего плохого в том, когда человек уверен, что у него все впереди. Значит, у него есть большие планы и силы для их реализации. Он таким образом делает более насыщенным свое настоящее. Плохо, когда у человека только план отложенных действий, реализацию которого он год за годом, откладывает. Рожу когда-нибудь потом, поработаю когда-нибудь потом. Но, думаю, это состояние все-таки не связано с возрастом продления молодости.

- И все же часто сегодняшнее поколение молодых называют инфантильным. Что за этим стоит - извечное брюзжание старших или молодые и правда менее инициативны?

Ирина Симонова: Молодежь ругали всегда. И в самых древних рукописях, как известно, полно этому свидетельств. Современные молодые не инфантильные - они просто другие. По-другому мыслят, по-другому действуют. Есть исследования, которые доказывают, что даже мозг сегодня развивается иначе. Но это не значит, что результаты работы этих ребят менее значительны, чем у других поколений.

Я родилась в 1980-е, период моего взросления пришелся на 90-е - начало 2000-х. А это постоянно занятые родители, криминал и наркоманы на улице, шприцы в подъезде. И ты не мог быть неинициативным, несмелым - это было условием твоего выживания. Сегодня у молодых другой жизненный контекст, у них нет тех задач, которые стояли перед нами. Им уже не нужно быть постоянно настороже. И наверное, можно только порадоваться за них. Зато у сегодняшних молодых здоровое отношение к балансу работы и отдыха, к формированию личных границ. Это мы считаем нормальным прийти на работу и погибать там, работать в ущерб своему здоровью. Они думают и действуют по-другому. Мы их не всегда понимаем, а потому и принять не всегда можем. Но задумайтесь, может, это нам нужно поучиться у них бережнее к себе относиться. Бросаться под поезд сегодня не модно - модно пойти к психотерапевту, а потом успешно жить и зарабатывать дальше. Но ведь это правильно.

И еще я очень не люблю обобщений, когда оценивают все поколение скопом. Практически все мои студенты и учатся, и работают одновременно. А недавно на одном из мероприятий для школьников встретилась с парнем, который в этом году заканчивает девятый класс. И у него уже своя фирма. Если мы посмотрим ключевые, топовые предприятия в России, то увидим, что возглавляют их 30-35-летние. Так какой тут инфантилизм? Это нормальное, здоровое поколение.

- Недавно случайно подслушала разговор двух женщин лет 35. Одна спрашивает другую: "А ты уже заморозила яйцеклетки? Знаешь, что это нужно сделать до 38 лет, пока они полноценные, здоровые?" Меня удивило, что об этом говорят как-то запросто. Все равно что: "А ты уже сходила за молоком?"

Ирина Симонова: Конечно, молодость напрямую связана с репродуктивным здоровьем. Поздние роды несут риски не только для самой женщины, но и для демографии. Если женщина начала рожать в 40, мы понимаем, что она родит, вероятнее всего, одного ребенка. Ей может требоваться больше времени на восстановление, но при этом нужно скорее выходить из декрета, чтобы не вылететь из обоймы. А если девушка стала мамой в 20, к 25 она уже активно работает, воспитывает ребенка - у нее достаточно времени для профессионального роста.

Популярность технологий, позволяющих родить после 40, сегодня растет. В том числе и к заморозке яйцеклеток все более лояльное отношение, поскольку она повышает шансы произвести на свет здоровое потомство. Это своего рода подстраховка для тех, кто не успел родить в "лучшие годы". И на мой взгляд, хорошо, что такие технологии есть. В конечном итоге главное все-таки, чтобы женщины становились мамами. И если наука в этом помогает - отлично!

- На выставках, в театрах сегодня полно молодых, поделился на днях мой коллега. И почему бытует мнение, что они ничем не интересуются, ничего не читают, а только тупят в телефоне, ходят в странных штанах и с розовыми волосами?

Ирина Симонова: Вы бы видели, сколько ребят собирается, когда к нам в университет приезжают известные ученые, руководители больших бизнес-компаний. Студенты задают живые, умные вопросы. И круг их интересов очень велик.

А что касается штанов, вот я смотрю на них и думаю: это же ровно мои штаны из начала нулевых! Весь их сегодняшний гардероб будто повторяет мой собственный в те годы. Так что все это уже было: и пирсинг, и розовые волосы, и татуировки, и штаны. И еще не раз повторится.

Между тем

Что в древности говорили про молодых

"Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков".

Сократ (470-399 гг. до н. э.)

"Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна".

Гесиод (ок. 720 г. до н. э.)

"Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек".

Ипувер, египетский жрец, живший за 1700 лет до н. э.