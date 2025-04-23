«Едут, едут по Берлину наши казаки!» Как советская армия взяла Берлин

В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Ее финальным сражением стала битва за Берлин, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года. Можно ли было взять немецкую столицу еще зимой 1945 года? На что надеялся Гитлер в середине апреля 1945 года? Какой «подарок» преподнесли ему красноармейцы к последнему дню рождения? Сколько раз советские войска штурмовали здание Рейхстага? «Лента.ру» в рамках проекта «Победа» вспоминает ход событий.

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Последняя надежда Гитлера

В 2004 году в Германии вышел на экраны художественный фильм «Бункер» (немецкое название: Der Untergang — крушение, падение, гибель), съемки которого проходили в том числе в Санкт-Петербурге с участием российских актеров. Он рассказывает о последних неделях Третьего рейха в апреле-мае 1945 года. Картина наглядно, ярко и беспристрастно показывает агонию нацистского режима, ввергшего Германию и весь мир в кровавый круговорот Второй мировой войны. По сюжету фильма, советские войска рвутся к Берлину, оборонять немецкую столицу некем и нечем, а высшее руководство Третьего рейха вынуждено прятаться в подземелье — мрачном бункере Адольфа Гитлера под зданием Рейхсканцелярии.

Сам фюрер, давно находясь в своем подземном укрытии, совсем утратил связь с реальностью — он устраивает истерики своим генералам, его приказы отдаются в пустоту, контроль над ситуацией безнадежно утерян, а приближенные постепенно разбегаются в поисках личного спасения.

Утратив последнюю надежду и осознавая скорый неминуемый крах, Гитлер в порыве бессильной злобы и отчаяния пытается утянуть за собой в могилу и весь немецкий народ. Обезумевший диктатор не чувствует свою вину перед соотечественниками, а, наоборот, обвиняет немцев в том, они оказались недостойными для воплощения его грандиозных замыслов по переустройству мира.

Эта кинокартина интересна не только известной сценой, когда Гитлер в бешенстве устраивает разнос своим военачальникам, что потом породило в интернете множество вирусных пародийных видео и смешных мемов. Историк Илья Женин рассказывал «Ленте.ру», что выход фильма «Бункер» вызвал в Германии колоссальную общественную дискуссию. Особенно это касалось личности актера Бруно Ганца, исполнившего роль Гитлера, в контексте его предыдущих работ. Если в знаменитом «Небе над Берлином» он играл ангела, то теперь изображал самого настоящего демона.

По мнению Женина, самым важным высказыванием фильма «Бункер» являются документальные кадры в самом начале и в его конце с настоящей Траудль Юнге, последней секретаршей фюрера. Она рассказывала, что в личном общении Гитлер был милым и обходительным человеком. О том, каким на самом деле тот был чудовищем, она поняла только после Нюрнбергского процесса, когда узнала о лагерях смерти, о шести миллионах замученных евреев и прочих преступлениях нацистского режима. Заканчивается фильм такими ее словами:

Я радовалась, что лично мне не в чем себя упрекнуть, я ведь ничего не знала об этом… [Но потом] я поняла, что молодость не может служить оправданием. Стоило лишь захотеть, во всем можно было разобраться.

Большие споры вызвало и то, как в фильме «Бункер» расставлены акценты, из-за чего у некоторых зрителей фигура фюрера могла вызвать сочувствие. Например, это касается сцены, где Гитлер долго смотрит на портрет Фридриха Великого в надежде на повторение «Бранденбургского чуда».

В середине апреля 1945 года Гитлер, по-прежнему пребывая в параллельной реальности, действительно испытывал некоторые иллюзии о возможности внезапного перелома в ходе Второй мировой войны. Под третьим чудом Брандербургского дома он подразумевал скоропостижную кончину американского президента Франклина Делано Рузвельта, случившуюся 12 апреля 1945 года. Фюрер отчаянно надеялся, что это событие повлечет за собой распад антигитлеровской коалиции, ссору между ее участниками, и, как следствие, полное изменение расклада сил на театре военных действий.

«Рисковать следует, но нельзя зарываться»

Но ничего этого не случилось, а 16 апреля 1945 года началось заключительное сражение Великой Отечественной войны — битва за Берлин. Берлинская стратегическая наступательная операция Красной армии продолжалась 17 дней и завершилась взятием столицы Третьего рейха 2 мая 1945 года.

Накануне советского наступления, 15 апреля 1945 года, Гитлер обратился с последним пафосным посланием к солдатам Восточного фронта:

«Кто в этот момент не выполнит своего долга, действует как предатель своего народа... Прежде всего, следите за немногими офицерами и солдатами — предателями, которые, чтобы сохранить себе сносную жизнь в русском рабстве, возможно, будут воевать против нас в немецкой форме… Если в эти грядущие дни и недели каждый солдат на Восточном фронте выполнит свой долг, последний натиск азиатов разобьется о нашу оборону, равно как и вторжение наших врагов на Западе в конце концов потерпит провал… Берлин останется немецким, Вена снова будет немецкой, а Европа никогда не будет русской».

Как уже упоминала «Лента.ру», после войны среди части советского генералитета возобладало мнение, что в феврале 1945 года надо было не останавливаться на Одере после успешного проведения Висло-Одерской операции.

Сторонники этой точки зрения утверждали, что в той ситуации следовало бы рваться что есть силы вперед, на Берлин, не дожидаясь возведения на подступах к нему многоуровневой системы оборонительных рубежей, которые с большим трудом и ценой ощутимых потерь пришлось преодолевать советским войскам в апреле 1945 года.

Одним из приверженцев такого мнения был Василий Чуйков, ставший к тому времени маршалом Советского Союза. В своих мемуарах он утверждал, что в Висло-Одерскую наступательную операцию наши войска прошли уже свыше 500 километров, и от Одера до Берлина оставалось всего 60-80 километров:

Берлином можно было овладеть уже в феврале, а это, естественно, приблизило бы и окончание войны. Что касается риска, то на войне нередко приходится идти на него. Но в данном случае риск был вполне обоснован .

Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, который в 1945 году командовал 1-м Белорусским фронтом и был непосредственным начальником Чуйкова, пришлось в своих «Воспоминаниях и размышлениях» подробно ответить. Он пояснил, что глубина наступления советских войск в ходе Висло-Одерской операции значительно превысила планируемые показатели, и тылы отстали от стремительно продвигающихся войск, что сказалось на их снабжении, в первую очередь горючим. Без топлива главная ударная сила фронта — танковые армии — не могли дойти до Берлина.

Жуков напомнил о стремительном рейде войск Михаила Тухачевского на Варшаву во время советско-польской войны в 1920 году, который закончился для Красной армией крупным поражением на Висле, и добавил:

«Конечно, можно было бы пренебречь этой опасностью, пустить обе танковые армии и 3-4 общевойсковые армии напрямик на Берлин и подойти к нему. Но противник ударом с севера легко прорвал бы наше прикрытие, вышел к переправам на Одере и поставил бы войска фронта в районе Берлина в крайне тяжелое положение. Опыт войны показывает, что рисковать следует, но нельзя зарываться».

В подобных условиях предпринимать решительное наступление на Берлин было бы чистейшей авантюрой Георгий Жуков Маршал Советского Союза

Рейхстаг наш

Перед последним броском на столицу Третьего рейха впервые с начала Великой Отечественной войны Красная армия значительно превосходила вермахт в технике и живой силе. Для взятия Берлина к середине апреля 1945 года Ставка сосредоточила около двух миллионов солдат и офицеров, 41,6 орудий, более шести тысяч танков и 7,5 тысяч самолетов.

Командующий 1-м Украинским фронтом Иван Конев должен был окружить Берлин с юга, а командующим 1-м Белорусским фронтом Георгий Жуков — с севера. Замкнуть кольцо окружения вокруг германской столицы предполагалось западнее Берлина.

Войскам 1-го Белорусского фронта, действующим на направлении главного удара, удалось взломать глубокоэшелонированную оборону противника на Зееловских высотах не в первый день наступления, как изначально планировалось, а к утру 18 апреля после долгих ожесточенных боев. Первый артиллерийский обстрел Берлина произошел 20 апреля 1945 года — таким своеобразным способом воины Красной армии «поздравили» Гитлера с его последним днем рождения. Спустя пару дней, 22 апреля, сразу с нескольких сторон начался штурм города, перешедший в затяжные уличные бои.

Как писала «Лента.ру», основной ударной силой в этих боях стали специально созданные штурмовые отряды, состоявшие из стрелкового батальона, взвода саперов, отделения огнеметчиков, нескольких пушек, танков или самоходок. В отдельных случаях им придавались батареи 152-миллиметровых и 203-миллиметровых орудий, а также подразделения «Катюш».

Ядро штурмовых групп составляли два-три штурмующих отделения, вооруженные автоматами, гранатами, бутылками с зажигательной смесью, трофейными фаустпатронами, ножами и взрывчаткой. Их действия прикрывала огневая группа, имеющая пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые ружья.

Последняя попытка немцев хоть как-то повлиять на исход войны была предпринята 24 апреля. Чтобы помочь блокированной 9-й армии вермахта под командованием Теодора Буссе под Берлином, спешно переброшенная с Западного фронта 12-я армия генерала Вальтера Венка безуспешно атаковала позиции 4-й гвардейской танковой и 13-й советских армий.

В последние апрельские дни советские войска постепенно с боями продвигались к центру города. Их главной целью было здание Рейхстага, которое считалось символом нацизма и германского милитаризма.

Всего было три штурма Рейхстага

Первую попытку его захвата предприняли днем 29 апреля подразделения 150-й и 171-й стрелковых дивизий. Вечером штурм повторили, но он из-за плотного огня из соседних зданий вторая попытка тоже завершилась неудачей.

Третий штурм предприняли утром 30 апреля, при этом огонь прямой наводкой по зданию германского парламента вели, помимо танков и самоходок, несколько артиллерийских батарей. Вечером 30 апреля разведчики 1-го батальона 756-го полка капитана Степана Неустроева — младший сержант Мелитон Кантария, сержант Михаил Егоров под руководством лейтенанта Алексея Береста — водрузили красный стяг на куполе Рейхстага.

Этот флаг впоследствии и стал знаменем Победы

В этот же день Гитлер вместе со своей женой Евой Браун добровольно ушли из жизни. Утром 2 мая немецкий комендант Берлина генерал Хельмут Вейдлинг сдался в плен и в штабе 8-й гвардейской армии генерала Василия Чуйкова подписал приказ о капитуляции берлинского гарнизона. Разрозненные группы немецких военных, не пожелавших сдаваться в плен, вплоть до 5 мая пытались прорваться на запад, но были уничтожены или рассеяны.

Общие советские потери в битве за Берлин, включая польскую Армию Людова, составили более 364 тысяч человек, из которых были убиты почти 84 тысячи. Немцы потеряли 800 тысяч человек, значительную часть которых представляли раненные и пленные, погибли около 100 тысяч.

Первая послевоенная песня

Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил был подписан в берлинском пригороде Карлсхорсте в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. В числе прочих представителей прессы в качестве военного корреспондента на нем присутствовал советский писатель и поэт Цезарь Солодарь. Именно он передал сообщение об этом в Москву для газетной публикации.

Рано утром 9 мая 1945 года Солодарь проезжал по разрушенному Берлину к аэродрому, чтобы улететь домой в СССР. На одном из перекрестков поверженной столицы Третьего рейха военкор приметил молоденькую девушку в советской военной форме, которая энергично размахивала флажками, регулируя уличное движение. У нее это получалось так искусно и ловко, что на такое зрелище нельзя было не заглядеться.

Спустя 28 лет, в 1973 году, в беседе с Андреем Луковниковым, составителем сборника «Друзья-однополчане: о песнях, рожденных войной», Цезарь Самойлович об этом рассказывал так:

«Вдруг послышался цокот копыт, — мы увидели приближающуюся конную колонну. Большинство коней шло без седел. И только на флангах гарцевали молодые конники в кубанках набекрень. Это были казаки из кавалерийской части, начавшей боевой путь в заснеженных просторах Подмосковья в памятном декабре сорок первого года. Не знаю, о чем подумала тогда регулировщица с ефрейторскими погонами, но можно было заметить, что на какие-то секунды ее внимание безраздельно поглотила конница. Четким взмахом флажков и строгим взглядом больших глаз преградила она путь всем машинам и тягачам, остановила пехотинцев. И затем, откровенно улыбнувшись молодому казаку на поджаром дончаке, задиристо крикнула: — Давай, конница! Не задерживай! Казак быстро отъехал в сторону и подал команду: "Рысью!". Сменив тихий шаг на резвую рысь, колонна прошла мимо своего командира в направлении канала. А он, прежде чем двинуться вслед, обернулся и на прощание махнул рукой девушке…»

Эта картина первого послевоенного утра так запала в душу Солодарю, что прямо на борту военно-транспортного самолета он облек уведенное в поэтическую форму, набросав в своей тетради первые строки стихотворения. Когда оно было готово, в голову пришла мысль сделать из него песню. Сразу после прибытия в Москву писатель отправился к самым именитым композиторам того времени — братьям Покрасс, на счету которых уже были такие популярнейшие песни как «Марш Буденного» («Мы — красные кавалеристы»), «Москва майская» («Утро красит нежным светом») и «Три танкиста».

Дмитрию Яковлевичу и Даниилу Яковлевичу текст настолько понравился, что они сразу же с энтузиазмом взялись за работу. Композиторы только предложили добавить в песню залихватский припев:

Казаки, казаки! Едут, едут по Берлину Наши казаки

Вечером в квартире Солодаря раздался звонок — братья Покрасс сообщили, что мелодия для песни готова. Композиторы добавили, что прямо сейчас к ним можно приехать и ее послушать, что писатель немедленно и сделал, несмотря на поздний час.

"Казаки в Берлине" не только была рождена в первый мирный день, но и стала первой песней, созданной непосредственно сразу после Победы

Впервые ее исполнил по радио знаменитый эстрадный певец Иван Шмелев, после чего песня, наполненная жизнерадостным упоением и лирическим восторгом, сразу ушла в народ. Написанная на скорую руку под свежим впечатлением от долгожданного окончания жестокой и страшной войны, она не потеряла своей популярности и по сей день.