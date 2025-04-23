«Что дозволено Юпитеру...» Как жили богачи в разные времена

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» — так гласил древнеримское крылатое выражение. Суть этой мудрости в том, что если нечто позволено одним, то необязательно это разрешено всем. Эта формула как нельзя лучше описывает законы о роскоши, действовавшие на протяжении всего существования человечества. В чем они заключались, и какие следы оставили в истории?

Лимитированные застолья в Древнем Риме

В основе законов о роскоши лежать религиозные каноны и моральные кодексы, ограничивающие свободу потребления. Особенно ярко это выражалось в правилах, касающихся одежды. Среди них были как вполне разумные, так и совершенно нелепые. Большое количество разных законов об одежде и украшениях принимали в Древнем Риме.

В 215 году до нашей эры появился Закон Оппия. Он вводил ограничения на роскошную одежду и украшения для римлянок всех сословий. Связано это было с глубоким финансовым кризисом, вызванным Второй Пунической войной против Карфагена. В ходе этого противостояния Рим оказался в руинах. Таким образом власти пытались направить ценности на приоритетные для государства дела.

Спустя время в Риме появились законы консула Марка Порция Катона. Этот политик ополчился на роскошь и ее любителей. Дошло до того, что в 182 году до нашей эры появился закон, ограничивающий количество гостей за столом. Закон Фанния от 161 года до нашей эры еще сильнее «закрутил гайки» насчет банкетов. Закон 143 года до нашей эры ввел эти ограничения за пределами Вечного города, по всей Римской империи.

Блеск и нищета Средневековья

В Средние века возник настоящий культ богатства. Разделение общества достигло максимальных значений. В то время как крестьяне работали не покладая рук, чтобы удовлетворить свои основные потребности, аристократы состязались между собой в роскоши и экстравагантности. Основными способами самовыражения у элиты были еда и одежда.

Пошив одежды и ее окрашивание было в те времена дорогим удовольствием. Не сильно поношенная и яркая вещь говорила окружающим о платежеспособности владельца. Пиры — еще один способ показать свой достаток. Повара по требованию хозяев готовили самые невероятные блюда, далеко не всегда съедобные. Чего только стоят запеченные вместе с перьями лебеди с позолоченными клювами.

Больше всего демонстрация роскоши беспокоила духовенство. Священнослужители высокого ранга сами были не прочь накрыть стол с фантазией, но это другое. Иисус учил скромности и сдержанности в одежде и пище, поэтому принимались церковные законы, направленные против показного богатства. Работали они очень плохо, вплоть до 1347 года.

Пришедшая с Востока в середине 14 века чума убила от 40 до 60 процентов населения Европы. Из-за этого катастрофически не хватало рабочих рук. В связи с этим крестьяне могли требовать у своих лордов лучших условий труда и более высокой его оплаты. Доходило до того, что некоторые простолюдины одевались и питались не хуже господ. Конечно же, это возмущало господ. Они вводили законы и правила, ограничивающие возможности черни в одежде и прочих сферах жизни.

«Щучьи башмаки» и религиозные дресс-коды

Получалось так, что духовенство пыталось ограничить дворян, а те, в свою очередь, простой народ. Отдельно существовали в Средние века законы, регулирующие дресс-код отдельных этнических и религиозных групп. Евреям и мусульманам в Европе полагалось носить особую одежду. Также существовали правила, касающиеся здоровья и безопасности. В особую одежду были облачены больные проказой.

В разных местах Европы были приняты свои правила. Но в большинстве королевств евреям предписывалось носить высокие конические шляпы и желтые нашивки на одежде. Мусульмане пришивали к своему платью на видном месте полумесяц. В Англии куртизанки носили полосатые капюшоны, а рыцарям строго запрещалось использовать в гардеробе мех ласки.

Особым признаком знати был так называемый «щучий башмак». Это была обувь с носами невероятной длины, в которой было очень неудобно ходить. Несмотря на дискомфорт, благородные англичане и французы соревновались между собой в длине башмаков. Считалось, что чем длиннее носы обуви, тем более знатен и богат их владелец.

Странности эпохи Тюдоров

Для позднего Средневековья характерны законы о роскоши и дресс-кодах, имеющие экономическую основу. В 1571 году в Англии ввели закон, обязывающий все мужское население королевства, за исключением дворян, носить шерстяные шапки. Эти головные уборы были обязательны в воскресные и праздничные дни. Закон кажется странным, но он имел определенную цель. С его помощью власти стимулировали шерстопрядильную промышленность.

Этот закон о шерстяных шапках, отмененный, кстати, в 1597 году — отличный пример того, как старинные законодатели смогли повлиять на современность. Именно благодаря ему в Великобритании до сих пор в моде шерстяные кепи. Но это лишь один их множества законов, которые принимались в 16-17 веках десятками.

В эпоху Тюдоров издавались целые сборники правил, в которых было указано, кто, что и когда имел право носить. Учитывалось даже то, где изготовлены те или иные предметы гардероба, украшения или продукты питания. Британский парламент месяцами обсуждал разные странные инициативы, вместо того, чтобы заниматься делом.

Основатель современной экономики Адам Смит писал, что это были максимально дискриминирующие законы. Высшие классы, бывшие самыми большими расточителями, пытались контролировать средний класс и бедноту, которые и так не шиковали. Все это подавалось под видом заботы о шаткой экономике, но если она и рушилась, то только пор вине богачей.

Во Франции также боролись с роскошью среди более низких классов. Король Людовик XIII в 1629 и 1633 годах принимал законы, направленные на «борьбу с излишествами». Они запрещали простолюдинам носить кружева и… вышивку золотом и серебром. Совершенно ясно, что это правило соблюдать было несложно.

Азиатская роскошь

В Азии большинство законов о роскоши принимались в Китае. В 221 году до нашей эры, в эпоху династии Цинь, были введены первые известные правила такого плана. Они основывались на концепции конфуцианской сдержанности и презрения к роскоши. Касались законы не только одежды, но и похорон. В частности, ограничивались затраты на проведение церемоний и излишне монументальные надгробия.

Во время династии Мин ввели строгие дресс-коды. Они были призваны устранить монгольское влияние предыдущей династии Юань в Поднебесной. Борьба за традиционные китайские ценности привела к тому, что за монгольскую одежду можно было получить крупный штраф и даже телесные наказания.

В феодальной Японии действовала сложная система запретов на те или иные вещи и действия. Законы были рассчитаны на четкое разделение населения страны по классам и сословиям. Учитывались даже размеры домов и материалы, из которых их возводили. Так продолжалось столетиями, пока на рубеже 18 и 19 веков давление не ослабло.

В конце 18 века в Стране восходящего солнца окреп купеческий класс. Торговцы были успешнее аристократов и могли себе позволить многое. Со временем купечество получило и влияние на власть, которую использовало в своих целях. Многие законы были ослаблены и отменены, в угоду торговцам. В начале 19 века произошло неслыханное — сегунат разрешил торговому люду носить мечи!

Кое-где в Азии законы о роскоши действуют и сейчас. Как вы уже догадались, речь идет о КНДР и ее бессменном лидере. Однажды Ким Чен Ын вышел в свет в длинном кожаном пальто. Это сразу же вызвало волну подражаний среди тех немногих, кто может себе такую вещь позволить. Но вождь решил остаться неповторимым и кожаные пальто и плащи в стране оказались под запретом.