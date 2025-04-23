«Мерч»: как правильно использовать термин

В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «мерч», когда речь заходит о какой-либо продукции. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «мерч»

«Мерч» — это любая продукция с символикой организации или известной личности, которая зачастую распространяется самим владельцем этой символики.

Выражение произошло от английского слова merchandise, что переводится как «товар».

Когда уместно использовать

Слово используют в отношении продукции, связанной с кино, компьютерными играми, знаменитыми людьми, организациями и компаниями, а также мероприятиями, будь то фестивали или форумы. Продукция может быть одеждой, аксессуарами, посудой, предметами интерьера и многим другим.

Примеры употребления