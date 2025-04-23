«Мерч»: как правильно использовать термин

Одежда и не только: что означает слово «мерч» и когда его уместно использовать
В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «мерч», когда речь заходит о какой-либо продукции. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «мерч»
«Мерч» — это любая продукция с символикой организации или известной личности, которая зачастую распространяется самим владельцем этой символики.
Выражение произошло от английского слова merchandise, что переводится как «товар».
Когда уместно использовать
Слово используют в отношении продукции, связанной с кино, компьютерными играми, знаменитыми людьми, организациями и компаниями, а также мероприятиями, будь то фестивали или форумы. Продукция может быть одеждой, аксессуарами, посудой, предметами интерьера и многим другим.
Примеры употребления
- «Я купил мерч этой группы, так как она мне очень нравится»;
- «Завтра мы будем бесплатно раздавать мерч нашей компании»;
- «Подари мне мерч с этим сериалом»;
- «Среди нашего мерча есть футболки, кружки, ручки, наклейки и многое другое».