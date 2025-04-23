Приметы и поверья на 24 апреля: что нельзя делать на Антипа Водогона

24 февраля по народному календарю отмечают Антипа Водогона. В старину верили, что в этот день просыпаются медведи и выходят из своих берлог. Поэтому в лес ходить боялись. Также считали, что вода в реках поднимается и начинается половодье, отсюда и название дня. Православные вспоминают святого мученика Антипа.

© Мир24

Принято в старину было заниматься генеральной уборкой. Считалось, что порядок привлечет в дом благополучие и счастье. А чтобы обрести удачу, нужно было покаяться во всех своих грехах. Также молились святому те, у кого болели зубы. Нужно было на несколько минут на больной зуб положить серебряную монету, затем убрать ее, просверлить в середине дырочку, сначала повесить на икону, а потом на шею человека с недугом. Вещь становилась оберегом и быстро облегчала боль.

Если затеяли заняться рукоделием, то это не лучшая идея. То же касается и использования прочих колюще-режущих предметов. Чтобы избежать неприятностей, люди в старину даже не резали хлеб, отламывая его руками. Не стоит в этот день мыть окна, а иначе нечисть сможет заглядывать в них и насылать проклятия. Если захотите пересчитать накопления, то лучше это делать в первой половине дня. А беременным женщинам и вовсе не следует прикасаться к финансам 24 апреля. Для крупных приобретений дата также не подходит. Новая вещь скорее всего будет некачественной.

День подходит и для примирения с тем, с кем в прошлом случилась ссора и недопонимание. Если вы мечтаете о повышении на работе, то обязательно покормите птиц. Есть еще один способ повысить свой доход и улучшить финансовую ситуацию отправляйтесь в магазин и выберите себе новый кошелек. Главный критерий цвет. Он должен быть желтым или красным.

Согласно приметам, маленькие тучки образуют крупные облака — к ливню, верба зацвела — к потеплению, если придут заморозки, значит, будет богатый урожай грибов. Утром небо розоватое или красноватое — к дождю или ливню, ива распушилась — зима больше не вернется, а если снег выпал после половодья — озимые не уродятся.