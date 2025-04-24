Данцигский «черный ящик»: секретная спецоперация усилила подводный флот СССР

Уже полвека политики и историки твердят нам: «Никто не забыт, ничто не забыто!» Но при попытке разобраться с тем или иным моментом Второй мировой войны постоянно всплывают белые пятна и нестыковки.

Когда известны предшествующие события и их исход, но непонятна суть происходящего, физики именуют это «чёрным ящиком».

С таким вот «чёрным ящиком» я столкнулся, исследуя взятие Красной Армией «вольного города», но к тому моменту уже просто немецкого Данцига. Задача оказалась крепким орешком – но давайте обо всем по порядку.

В середине марта 1945 года Красная Армия вышла к Балтийскому морю и отрезала район Данцига от остальной Германии. 25 марта 1945 года началось наступление на сам Данциг. В нём приняли участие 96,5 тысяч советских солдат, 750 танков, 2,5 тысячи орудий.

Город защищали остатки девяти германских дивизий общей численностью около 25 тысяч человек. С 25 по 30 марта германские крейсера «Принц Ойген», «Лютцов» и «Лейпциг», а также 5-7 эсминцев поддерживали артиллерийским огнём германские войска, защищавшие Данциг.

Командование Красной Армии достаточно грамотно организовало штурм города. Так, были созданы штурмовые группы из 10-30 солдат, тяжёлого танка ИС-2 или самоходки СУ-122, а иногда к штурмовым группам добавляли 203-мм гаубицу Б-4. Эффективно использовались огнемётные танки ОТ-34 510-го отдельного огнемётного танкового полка.

По советским данным Данциг был разрушен на 70-80%. 30 марта Красной Армии удалось полностью овладеть городом и портом.

Я внимательно посмотрел десятки материалов, связанных с взятием Данцига. В них много интересных деталей, но нет ничего принципиально нового.

И почему-то нигде не фигурирует огромная (7663 рабочих на сентябрь 1944 года) верфь «Шихау». Её основал ещё в 1852 году германский фабрикант Фердинанд Шихау. Именно на этой верфи в 1900 году был построен «Новик» – самый быстроходный крейсер русского флота.

С сентября 1943 года по октябрь 1944 года верфи «Шихау» было заказано 184 океанских подводных лодок XXI серии. Эти лодки называют первыми в мире реально подводными лодками, поскольку весь поход они могли идти под водой. Все остальные лодки мира на тот момент были «ныряющими».

И каким-то «чудом» верфь «Шихау» с подводными лодками XXI серии оказалась целёхонькой в городе, разрушенном на 80%»!

После войны ходила байка, что взрыв предотвратил служивший на верфи «Шихау» белый эмигрант инженер Зайцев. Естественно, это фейк, поскольку верфь, а главное, подводные лодки, имели громадное стратегическое значение. Вспомним, что в ходе Второй мировой войны и после неё Уинстон Черчилль несколько раз повторял:

«Единственная вещь, которая по-настоящему тревожила меня в ходе войны – это опасность, исходящая от немецких подводных лодок».

Естественно, немцы для уничтожения верфи заложили тонны взрывчатки в десятках различных мест. А по ним бегал Зайцев и выкручивал взрыватели? Да и вообще, оборона огромной промзоны верфи «Шихау» могла длиться недели. Вспомним промзоны завода «Баррикады» и «Красный Октябрь» в Сталинграде в 1942 году, завода «Азовсталь» в 2022 году и т.д.

И вот 30 марта Красная Армия захватила верфь «Шихау», где находилось 40 целёхоньких подводных лодок XXI серии (U-3531 – U-3571). Сборка лодок U-3572 – U-3595 ещё не началась, но многие секции их уже были на месте.

Я не оговорился, на верфях подводные лодки XXI серии не строились, а собирались из заранее изготовленных на других заводах секций. По официальному графику на сборку подводных лодок XXI серии уходило 50 дней, но в ряде случаев верфи управлялись и за 30 дней.

Судьбу семи подводных лодок (U-3531 – U-3537) мне выяснить не удалось, о них молчат и германские, и советские источники (включая секретные).

Двадцать же подводных лодок (U-3538 – 3557) были зачислены в списки советского ВМФ. После достройки их планировали ввести в состав Балтийского флота.

Лодки получили, соответственно, номера ТС-5 – ТС-13, ТС-15, ТС-17, ТС-18, ТС-19, ТС-32 – ТС-38. (ТС – трофейное судно). 8 марта 1947 года подводные лодки ТС-5 – ТС-12 (U-3538 – U-3545) были переименованы в Р-1 – Р-8.

Пять подводных лодок (U-3538 – U-3542) 15 июля 1945 года были спущены на воду и достраивались на плаву. Затем их перевели в Ленинград для окончательной достройки.

Дальнейшая судьба подводных лодок, на которых были подняты бело-голубые флаги советского ВМФ, тема отдельного рассказа.

Имеющиеся данные говорят о том, что в Данциге 30 марта 1945 года была проведена грандиозная и весьма успешная спецоперация, сведения о которой до сих пор неизвестны. Итак, до конца раскупорить этот данцигский «чёрный ящик» мне не удалось.