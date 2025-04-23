Тайны Сфинкса: что скрывает древний страж пустыни на плато Гиза

Сфинкс на плато Гиза — одно из самых таинственных сооружений Древнего Египта. Уже около 4500 лет он взирает в пустыню, вызывая споры среди исследователей. Кто его создал, чьё лицо запечатлено в камне и зачем он был воздвигнут — эти вопросы до сих пор остаются без точных ответов. Тайны Сфинкса: что скрывает древний страж пирамид — об этом подробнее можно узнать на сайте Туристас.

Считается, что Сфинкс был создан во времена фараона Хефрена и изображает именно его. Однако некоторые предполагают, что лицо могли изменить позже. Статуя, высеченная из цельной скалы, впечатляет своими размерами — 73 метра в длину и 20 в высоту. В течение веков она подвергалась разрушению: исчез нос, а фрагмент бороды находится в музее.

Особый интерес вызывает теория о «Зале знаний» — таинственной камере под Сфинксом, где, по легенде, хранятся древние рукописи и артефакты. Пока это лишь гипотеза, но интерес к загадочному стражу Гизы не угасает. Сфинкс и сегодня остаётся немым хранителем тайн прошлого.