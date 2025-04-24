Филолог Мария Каленчук: ударение в слове «звонит» изменится

Русский язык ожидает очередное изменение правил. В ближайшем будущем ударение в слове «звонит» сместится на первый слог, сообщила доктор филологических наук Мария Каленчук, комментируя тенденции развития современного языка.

Сегодня широко распространены оба варианта произношения: традиционное «звонИт» и народное «звОнит». Многие воспринимают последнее как ошибку, однако эксперт пояснила, что данная тенденция отражает естественный процесс эволюции русской речи.

Она подчёркивает, что современные изменения происходят неспроста: на протяжении последних 100 лет глаголы на «-ить» стремятся перенести своё ударение с окончания на корень слова.

Изменение, по словам Марии Каленчук, идёт медленно, но уверенно.

Что тогда делать со словами «варит», «солит», «дружит» и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определённой модели, просто в слове «звонит» изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится.

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