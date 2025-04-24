В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер. Граждане самой образованной страны в Европе, давшей миру великих ученых, просветителей, писателей и поэтов, феноменально быстро стали превращаться в нацию безжалостных солдат и смотрителей концлагерей.

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Выдающийся российский историк Василий Ключевский как-то заметил: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков". В Германии много лет считали, что все войны в истории этой страны выигрывали не прусские генералы, а школьные учителя. Наверное, это так. Однако у современной Германии нет ни приличной армии, ни запасов вооружений. Зато есть большое воображение, связанное с собственной ролью в современной истории. Что же касается учителей, то у Шольца, Бербок и Мерца они явно были никудышными, уроков истории современные руководители страны не усвоили. Дорога, по которой они ведут свой народ, немцам хорошо известна. Она закончилась в мае 1945 года в Берлине.

Для многих здравомыслящих людей и сегодня остается загадкой, что случилось с немцами в 1930-х годах. Изменения в мировоззрении, морали и нравственности нации произошли очень быстро. Журналист из США Уильям Ширер - автор уникального документа - личного дневника, который он вел в 1934-1940 годах, работая в Германии аккредитованным корреспондентом американских изданий. Вернувшись в Германию после недолгого отсутствия в 1934 году, он поразился, как изменилась эта страна: "У меня тяжелый случай депрессии. Скучаю по старому Берлину времен республики: атмосфера беззаботности, свободы и цивилизации, женщины с вздернутыми носиками и коротко стриженные "под мальчика" и молодые мужчины… - те, что сидели с тобой ночь напролет и что-то обсуждали умно и страстно… Постоянное "Хайль Гитлер!", щелканье каблуков и штурмовики в коричневых рубашках или эсэсовцы в черных плащах, марширующие туда-сюда, раздражают меня… Мы несколько раз прогуливались и дважды вынуждены были нырять в магазины, чтобы избежать либо необходимости салютовать штандарту проходящих батальонов СС или СА, либо перспективы быть избитым в том случае, если этого не сделаем".

На смену милым девушкам с "вздернутыми носиками" пришли воспитанные в истинно арийском духе дамы, которые не гнушались убивать, разумеется, из милосердия, пациентов психиатрических клиник, служили надзирательницами в концлагерях, доносили на соседей и родственников, а самое главное - безропотно рожали фюреру солдат. Исторически сложившиеся как моралисты и пуритане, немцы, тем не менее, были вынуждены во имя победы пожертвовать своими принципами. 28 октября 1939 года Йозеф Геббельс издал указ, в котором говорилось: "…переступая через, возможно, необходимые буржуазные законы, традиции и взгляды, поставить великую задачу перед девушками и женщинами благородной крови, даже не связанными узами брака, не по легкомыслию, а по глубокой моральной убежденности становиться матерями детей солдат, уходящих на войну… На тех мужчин и женщин, которые по воле государства остаются дома, нынешнее время тоже накладывает большую, чем когда-либо, священную обязанность становиться отцами и матерями детей". Геббельс пообещал, что СС позаботится обо всех законных и незаконных детях арийской крови, отцы которых погибнут на фронте. В конце войны Геббельс "позаботился" только о своих детях: по его приказу их убили, несмотря на мольбы врачей и стенографисток.

Даже после поражения в Первой мировой войне Германия оставалась большой европейской страной. Фашизм, который здесь вызревал, не мог остаться незамеченным народами Европы, их руководителями. Соседи Германии, имеющие на нее политическое, экономическое влияние, не только допустили рост нацистских, антисемитских идей, но и в 1930-е годы достаточно лояльно относились к профашистским партиям в своих странах: в Бельгии, Франции, Португалии, Австрии, Испании. Они участвовали в парламентской деятельности, свободно пропагандировали свои идеи, имели доступ к СМИ. Неслучайным видится странный полет главы канцелярии Гитлера - Рудольфа Гесса в Великобританию в 1941 году. Содержавшийся в привилегированных условиях в английском плену, Гесс попал в атмосферу, которая и не снилась пленным британским пилотам и морякам в германских концлагерях. Он питался по меню, пил марочные вина, а вечерами начальник тюрьмы играл дня него на рояле. Ближайший соратник фюрера хорошо знал, что летел он не к врагам, а к друзьям, к политикам, сочувствующим нацистским идеям. Надо сказать, та таинственная поездка и упорное нежелание англичан раскрыть союзникам ее детали выработали у Сталина устойчивое подозрение в двойной игре, которую вели в Лондоне.

Глава Великобритании король Эдуард VIII не скрывал своих пронацистских убеждений, открыто поддерживал Муссолини. После отречения от престола, оставаясь весьма значительной политической фигурой, бывший король в 1937 году посетил Германию, встречался с Гитлером, другими руководителями страны, а общаясь с толпой в Берлине, вскинул руку в нацистском приветствии.

Практически открыто поддерживал нацистов влиятельный английский политический деятель Ллойд Джордж. Известный своим русофобством, он приветствовал приход Гитлера к власти, считал справедливым территориальные претензии Германии и поддерживал стремление фюрера вернуть стране статус "сверхдержавы". Эрнст Ханфштангль, близкий человек из окружения Гитлера, вспоминал, что во время встречи с Ллойд Джорджем в Лондоне английский политик вручил ему подписанную фотографию. На ней значилось: "Канцлеру Гитлеру, в восхищении его смелостью, решимостью и лидерскими качествами". За исключением безграмотной Лиз Трасс, которая искренне считала Ростовскую и Воронежскую области частью Украины, и инфантильного Риши Сунака, который даже историю родины своих предков - Индии плохо знал, остальные руководители Великобритании - весьма образованные люди. Наверняка они помнят, что такое Мюнхенский договор и оккупация части России английскими войсками в период Гражданской войны. Не могут они не знать и чем все это закончилось.

Английский историк Ян Кершоу справедливо заметил, что "дорога в Освенцим была проложена ненавистью, но вымощена безразличием".

В нацистской Германии, как в пробирке, воспитывался особый тип даже не человека, а механической куклы, живущей инстинктами. Василий Гроссман в своей книге военных очерков "Годы войны" пишет: "Лишь изредка попадались фашисты, находившие мужество заявлять в плену о своей преданности Гитлеру, о своей вере в главенство германской расы, призванной поработить народы мира. …Они ничего не читали, даже фашистских брошюр и романов, не слышали не только о Гете и Бетховене, но и о таких деятелях германской государственности, как Бисмарк, и знаменитых среди военных именах Мольтке, Фридриха Великого, Шлиффена. Они знали лишь фамилию секретаря своей районной организации национал-социалистической партии. Немцы организованно и методически грабили, выжигали, бомбили, немцы умели организовать сбор пустых консервных банок на военных биваках, умели разработать план сложного движения огромной колонны с учетом тысяч деталей и пунктуально, с математической точностью, выполнять эти детали. В их способности механически подчиняться, бездумно маршировать, в сложном и огромном движении скованных дисциплиной миллионных солдатских масс было нечто низменное, не свойственное свободному разуму человека. Это была не культура разума, а цивилизация инстинктов, нечто идущее от организованности муравьев и стадных животных".

Если полагать, что Гитлер хотел вырастить перед войной поколение ничего не размышляющих солдат, нацеленных на смерть и уничтожение ради достижения его идей, можно считать, что это ему удалось.

Приход фюрера к власти стал страшным, сокрушающим уроком для левых партий Германии. В ноябре 1932 года на выборах в Рейхстаг коммунисты и социал-демократы получили 221 место, а нацисты 196. Еще не поздно было объединиться на общей идейной платформе, двигаться вместе. Но глубокое взаимное недоверие этому помешало. Коммунисты и социал-демократы не смогли договориться сесть рядом в Рейхстаге, очень скоро они делили нары в концлагерях и тюрьмах Третьего рейха. Так в истории бывает.

Гитлер возглавил страну, где были достаточно сильны демократические традиции. Успешно действовали, собирали голоса избирателей и были традиционно представлены в парламенте левые партии. Но очень скоро все изменилось. В Германии Гитлера голосование происходило поразительным образом. Во многих местах отдельных закрытых кабин, где можно было сделать личный выбор, просто не было, или на пороге возникал штурмовик. Иногда на кабинах висела табличка: "Сюда входят только предатели". На некоторых участках галочка "да" в бюллетене уже была проставлена, оставалось только вписать свои данные. Не желающих голосовать могли избить, превентивно арестовать, упрятать в психушку. Все это происходило в массовом порядке только в первые годы нацистской власти. Потому что совсем скоро дисциплинированные немцы поняли, как себя вести.

До Гитлера в Германии выходило немало газет и журналов, где можно было высказывать различные точки зрения. В этой стране творили и пользовались заслуженным успехом корифеи мировой науки и культуры с откровенно антинацистскими взглядами: Лион Фейхтвангер, Томас и Генрих Манны, Бертольд Брехт, Карл фон Осецки, Альберт Эйнштейн, Фриц Габер.

Пожалуй, это единственный пример в европейской истории, когда процветающая страна за несколько лет превратилась в военный лагерь и затеяла мировую войну при поддержке своего народа.

Казалось бы, аморальность, античеловечность нацистских идей должна была отпугнуть от фюрера большинство немецкого народа. Но случилось обратное. Нацисты смогли загипнотизировать и обмануть не только свой народ, но и соседей - европейцев, где у них появилось немало поклонников и союзников, прежде всего в Италии. Говорят, хищники чувствуют себе подобных на расстоянии. К Гитлеру потянулись, заключив с ним военный союз, Муссолини и японская военщина. По существу, фашистские режимы были в Португалии и Испании. Готовился передел мира.

Получив власть демократическим путем, нацисты достаточно быстро сначала скандально разогнали, а затем просто уничтожили оппозицию. Так же жестко они поступали с инакомыслием в собственных рядах. Любой, выражавший сомнения в действиях фюрера, вне зависимости от заслуг и положения, в лучшем случае задвигался на политические задворки, попадал неминуемо в поле зрения гестапо. Не так давно Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии немку фон дер Ляйен "фюрером Урсулой". В этой характеристике нет преувеличений. Посмотрите, как жестко поступают с оппозицией в Европарламенте. С ее точкой зрения не считаются, даже если в число несогласных входят главы государств, солидные и уважаемые в своих странах люди. Представители государств - лимитрофов Прибалтики, к удивлению европейцев, захватив ключевые позиции, диктуют остальным антироссийскую политику, подталкивают Европу к войне с Россией. При этом, что поразительно, они представляют крошечные нищие страны, не обладающие человеческим ресурсом, развитой экономикой, наконец, боеспособной армией.

В 1990-х годах, находясь в Германии, я встретился с Гансом-Дитрихом Геншером. Мы были немного знакомы, и г-н Геншер, в прошлом министр внутренних, иностранных дел и вице-канцлер ФРГ на протяжении 23(!) лет, тогда был депутатом Бундестага. У нас была достаточно откровенная беседа о природе нацизма, уроках Второй мировой войны. Когда я спросил, как случилось, что немцы, свято верившие Гитлеру, быстро смирились с его поражением, услышал очень емкий и короткий ответ выдающегося политического деятеля XX века: "Вы понимаете, немцы устали. При всей терпеливости, законопослушности немцев, начиная с 1933 по 1945 год они подвергались массированному, невиданному в мировой истории промыванию мозгов. Нельзя сказать, что все до одного мои сограждане поддерживали нацистов. Но те, кто их поддерживал, управляли страной и кричали на площадях. Те, кто был против, - молчали и сидели по домам. Поэтому, принимая во внимание исторические, политические, военные и экономические причины поражения Третьего рейха, повторю - была еще и усталость. Поэтому немцы так же дружно, как поддерживали нацистов, повсеместно от них отвернулись. Это не было предательством, это было прозрением".

Заканчивая эту тему, я бы хотел сказать, что убежден в прозрении европейцев в ближайшем будущем. Память о Второй мировой войне не умерла. Здравомыслящие люди, среди которых есть и европейские политики, не могут не понимать, что времена рейхсканцлеров прошли и не вернутся.