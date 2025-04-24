Почему Андропов лично расследовал дело убийц Калининых

В июле 1983 года в квартире, расположенной на Тверском бульваре, в луже крови было найдено тело вице-адмирала, Героя Советского Союза, Георгия Холостякова. Рядом лежала супруга видного военачальника. Убитых обнаружила их внучка Наташа, которая проживала там же.

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Расследованием резонансного двойного убийства занимался лично Юрий Андропов. В состав же следственной группы вошёл оперуполномоченный ОВД Пресненского района Москвы Алексей Пель-Дмитриев.

Сначала попытались составить список подозреваемых. Правоохранители изучили биографию, после чего стало понятно — чисто теоретически расправиться с пенсионером могли желать многие. Совершенно случайно наводку дала внучка.

Наташа вспомнила, что несколько недель назад пожилых супругов посетили двое студентов журфака МГУ. Молодые люди якобы решили сделать о герое материал и собирали необходимые для статьи сведения. Беседовали будущие журналисты долго — они расспрашивали Георгия Никитича о его боевом пути и восторженно ахали, рассматривая награды.

Незамедлительно был сделан запрос в университет, в котором пояснили — с подобным заданием оттуда никого к Холостяковым не направляли. Далее было установлено, что из квартиры пропал китель вместе с наградами, которых у убитого было множество. Самые значимые из них — три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова 1 степени, два ордена Ушакова 1 степени, орден Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды. Точное количество медалей, а также орденов других стран, не знал, наверное, и сам Холостяков.

Похищенное можно было реализовать за огромные деньги. Чтобы понять размер потенциальной «выручки», достаточно знать — кавалеров ордена Ушакова в Советском Союзе было всего 23 человека. Георгий Никитич же обладал двумя такими орденами.

Клубок начал распутываться. Одна из его ниточек и привела следователей в Иваново, где проживали супруги Калинины: Геннадий и Инна. То, что сбыт военных наград сулит лёгкую прибыль, они поняли ещё в студенческие годы. Кстати, за кражу и спекуляцию Гену отчислили сначала из военного училища, а потом и из университета.

Действовали супруги так: на квартиру к пожилым людям приходили вежливые парень с девушкой, представлялись журналистами или «красными следопытами». Старики, как правило, рассказывали им всё, демонстрировали награды (если они, конечно же, имелись), после чего происходило убийство. Чета Холостяковых не стала исключением. Калинины действовали по хорошо отлаженной схеме. Всего же «сладкая парочка» успела совершить более 10 ограблений ветеранов.

Суд приговорил Геннадия Калинина к высшей мере наказания, а Инну Калинину — к 15 годам, с конфискацией имущества. В ответ же на вопрос Пель-Дмитриева о том, как они могли решиться на такие чудовищные преступления, Геннадий лаконично заявил: