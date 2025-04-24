Когда в Советской армии «молодые» командовали «дедами»

Неофициальная солдатская иерархия в Советской Армии окончательно сформировалась в 70-80-х годах. Именно на это время пришелся расцвет дедовщины. Почти полвека назад военнослужащие стали негласно делиться на категории «молодых» и «дедов», каждая из которых в свою очередь состояла из нескольких подгрупп.

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Самой привилегированной «кастой» в Советской Армии были «дембеля», срок службы которых подходил к концу. Так как срочная служба считалась «школой жизни», то «дембеля» приравнивались к выпускникам. Отсюда и множество традиций, часть из которых уже и объяснить не получится. Необходимость их соблюдения делала солдат особенными, своеобразным примером для подражания.

Но непосредственное влияние на формирование неуставных взаимоотношений, то есть дедовщины, оказала всё же военная реформа 1967 года, когда срок службы призывников был сокращён в армии до двух лет и до трёх — на флоте. Прибывшие новобранцы вызывали зависть у тех, кто уже служил. По их мнению, получалось несправедливо — кто-то в армии «от звонка до звонка», а кто-то…

Видимо, старослужащие настолько истосковались по дому, что были готовы считать дни. Ровно за сто суток до выхода приказа министра обороны об увольнении в запас срочников «дед» автоматически оказывался на самой верхней ступени негласной армейской иерархии.

Всё это время «дембеля» брили голову «под ноль», отдавали салагам масло (мол, скоро на гражданке отъедимся). А через 50 дней было принято меняться ролями. Старослужащие давали возможность молодым бойцам почувствовать себя в «шкуре» «дедов».

На один день «дембеля» становились «молодыми», а те — «дедами». Суть этого «ритуала» была в том, что 24 часа в казарме хозяйничали новобранцы. Фактически, они могли отдавать «дедам» какие угодно команды, а те были обязаны их исполнять. Но каждый новоиспечённый солдат понимал, что сутки пройдут и всё вернётся на круги своя. За оставшиеся 49 дней «деды» уж точно смогут поставить на место обнаглевшего «молодого». С учётом этого, данная традиция была скорее формальностью. Но такой день считался единственным, когда «дембеля» подчинялись «молодым».