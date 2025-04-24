Почему со дна Байкала сочится нефть

Ученые показали природные выбросы нефти со дна озера Байкал. Фотографии необычного явления опубликовал Байкальский музей.

Сообщается, что феномен нефтепроявлений в озере впервые описал известный естествоиспытатель Иоган Георг Гмелин в 1773 году. Ученые Байкальского музея в ходе экспедиций по изучению байкальской нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где скопившаяся за зиму подо льдом нефть вышла наружу.

Сообщается, что природные нефтяные выходы составляют около четырех тонн в год. Они не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которое ученые изучают до их пор для понимания процессов геологии и экологии самого глубокого озера России.

По словам ученых, несмотря на наличие нефти, водоем включен в число одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире.

Озеро Байкал

Озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири. Находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия в Российской Федерации.

Его площадь составляет 31722 квадратных километра, длина – 636 километров, ширина – до 79 километров. Объем водной массы Байкала составляет порядка 20% мировых и более 85% российских запасов поверхностной пресной воды. Средняя глубина — 744 м, максимальная — 1642 м (в средней части котловины).

В 1996 году ЮНЕСКО объявило Байкал объектом Всемирного наследия.