Ученые показали, как со дна Байкала сочится нефть

Московский Комсомолец

Ученые показали природные выбросы нефти со дна озера Байкал. Фотографии необычного явления опубликовал Байкальский музей.

Почему со дна Байкала сочится нефть
© Московский Комсомолец

Сообщается, что феномен нефтепроявлений в озере впервые описал известный естествоиспытатель Иоган Георг Гмелин в 1773 году. Ученые Байкальского музея в ходе экспедиций по изучению байкальской нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где скопившаяся за зиму подо льдом нефть вышла наружу.

Сообщается, что природные нефтяные выходы составляют около четырех тонн в год. Они не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которое ученые изучают до их пор для понимания процессов геологии и экологии самого глубокого озера России.

По словам ученых, несмотря на наличие нефти, водоем включен в число одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире.

Озеро Байкал

Озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири. Находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия в Российской Федерации.

Его площадь составляет 31722 квадратных километра, длина – 636 километров, ширина – до 79 километров. Объем водной массы Байкала составляет порядка 20% мировых и более 85% российских запасов поверхностной пресной воды. Средняя глубина — 744 м, максимальная — 1642 м (в средней части котловины).

В 1996 году ЮНЕСКО объявило Байкал объектом Всемирного наследия.

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