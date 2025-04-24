Какую фамилию писали почти на всех заборах СССР

Надписи «Ушац» в советские годы украшали дома, квартиры, учреждения и памятники. Эту фамилию можно увидеть даже в кинокартинах «Афоня» и «Мимино». Самое удивительное, что странная традиция, о которой идет речь, появилась в СССР благодаря обыкновенному студенту Мише Ушацу.

© Кадр из фильма "Афоня"

Один застолбил, другой пошутил

О ранней биографии человека-легенды известно немного. Родился Михаил Лазаревич Ушац в Симферополе в 1927 году. Во второй половине 1940-х он поступил в Московский архитектурный институт (МАрхИ). Именно в стенах этого вуза фамилия Ушац и стала штампом вроде «Здесь был Вася». Как пишет в своей книге «Рождественка. Прогулки по Москве» Алексей Митрофанов, началось все с того, что как-то раз Миша Ушац пробрался в аудиторию для рисования и оставил свой автограф на приглянувшемся ему мольберте, тем самым его застолбив. Другой студент заметил фамилию Ушаца на мольберте и сделал аналогичные надписи на всех остальных. Таким образом все мольберты стали «принадлежать» Михаилу Лазаревичу.

Впрочем, Юрий Черепанов, который учился вместе с Михаилом Ушацем в МАрхИ, в своих мемуарах «Репортаж из «Крокодила»» приводит несколько иную версию этой истории. Так, по словам Черепанова, студенты в то время трудились над своими курсовыми проектами в специально отведенных аудиториях. Данный период работы назывался «сплошняком». Каждый участник «сплошняка» норовил занять местечко поудобнее, как правило, возле окна. Ушац же, которого Черепанов охарактеризовал как скромного и даже застенчивого человека, решил занять «позицию» загодя, нацарапав на понравившемся ему столе подпись «М. Ушац». Утром, когда Михаил Лазаревич явился в институт, все столы были испещрены его фамилией.[С-BLOCK]

«Ушац» шествует по миру

Как бы то ни было, шутка пришлась по душе студенческой братии. Как утверждал Черепанов, с тех пор не проходило ни дня, чтобы уборщицы не обращались в деканат с жалобами на появление все новых и новых надписей. Однажды какого-то студента задержали в тот момент, когда он пытался нацарапать фамилию Ушаца на двери кабинета директора. Так надпись «Ушац» (или «Ушацъ») стала, как выражается Виктория Кутузова, автор издания «Самоводитель по Москве», своеобразной визитной карточкой Московского архитектурного института. По негласной традиции, где бы ни побывал студент или уже выпускник МАрхИ, он был обязан оставить после себя автограф «Ушац».

Видимо, те, кто получал образование в этом столичном вузе, побывали в самых разных уголках мира. По крайней мере, известный режиссер кукольного театра Марта Цифринович в своей книге «У кукол все как у людей» упоминает о том, что надпись «Ушац» видели и на вершинах гор, и во Флоренции в галерее «Уффици» и даже на Эйфелевой башне. Примечательно, что другой режиссер Георгий Данелия тоже в свое время окончил МАрхИ, причем с разницей всего в один год с Михаилом Ушацем. И данное обстоятельство не могло не отразиться на творчестве режиссера. Так, в кинокартинах «Афоня» и «Мимино» внимательный зритель обязательно разглядит надписи «Ушац».[С-BLOCK]

Заслуженный «крокодилец»

Впрочем, прославила Михаила Ушаца не только студенческая забава, превратившаяся в традицию. Михаил Лазаревич окончил архитектурный институт в 1954 году. Как указано в «Российской еврейской энциклопедии» (Российско-израильский энциклопедический центр «Эпос»), в 1956 году Ушац опубликовал свой первый сатирический рисунок в журнале «Крокодил». Так началась карьера Ушаца, как карикатуриста. И это неудивительно: по словам того же Юрия Черепанова, Михаил Лазаревич обладал отменным чувством юмора. Так, однажды Ушац, иронизируя над псевдомудростью, напечатал в журнале: «Мало риса — малый плов, много риса — большой плов. Восточная мудрость». Каково же было его удивление, когда позже он увидел эту сентенцию во многих серьезных сборниках.

Михаил Ушац являлся лауреатом международных выставок и имел несколько персональных выставок. В основном же известность Ушацу принес театр. Первой его постановкой оказался балет «Тропою грома» в Таджикском театре оперы и балета. Всего Михаил Лазаревич оформил более 100 спектаклей. Борис Голодовский в своей энциклопедии «Куклы» рассказывает о том, что Ушац еще и создавал кукол и писал тексты для кукольных миниатюр. Сотрудничал он и с упомянутой выше Мартой Цифринович. Кроме того, Михаил Ушац написал несколько сценариев для киножурнала «Фитиль», а также множество юмористических стихов и эпиграмм. Хотя Ушаца, скончавшегося в 2012 году, все равно запомнили именно как «крокодильца» и, конечно, как «виновника» надписей по всему миру.