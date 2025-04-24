Найденный документ поставил под сомнение общепринятую версию о браке Шекспира

Московский Комсомолец

Долгие годы биографы и историки рассматривали образ Уильяма Шекспира как человека, жившего в разлуке со своей женой Энн Хэтэуэй, что подкреплялось отсутствием письменных свидетельств о совместной жизни супругов в Лондоне и домыслами об их раздельных судьбах. Однако новое исследование британского филолога Мэтью Стеггла, основанное на уникальном фрагменте письма, кардинально изменило это представление.

Письмо Шекспира перевернуло представления об отношениях драматурга с супругой
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Исследование историка Мэтью Стеггла представляет собой развернутый анализ давно забытого письма, который указывает на то, что Уильям Шекспир и его жена могли проводить время вместе в Лондоне, особенно когда талантливый драматург создал «Гамлета» и «Отелло». На этом основании ученый предполагает, что, хотя детали их совместной жизни остаются частично неизвестными, есть основания полагать, что их брак был не таким «отдаленным», как ранее считалось. В центре исследования — письмо, адресованное «Доброй миссис Шекспир», обнаруженное в библиотеке Херефордского собора, которое, по мнению Стеггла, может подтвердить факт совместного проживания супружеской пары в Лондоне.

Эта находка вызвала бурное обсуждение в академическом мире, поскольку оно разрушает каноническое восприятие брака Шекспира как конфликтного или холодного союза, в котором оба партнера жили раздельно, занимались своими делами, а связь поддерживалась только редкими встречами. Традиционная версия, закрепленная в многочисленных биографиях за последние два столетия, основывалась, в частности, на записи в так называемом «подлом завещании» Шекспира, где он оставлял своей жене «вторую лучшую кровать», что воспринималось как знак отсутствия теплых чувств и близкого совместного быта.

Новый анализ, проведенный Стегглом, на основе более тщательного изучения документов и археологических данных, показывает, что такие интерпретации могли быть ошибочными или слишком упрощенными. В письме, по его словам, содержится ссылка на место под названием «Тринити-лейн», расположенное внутри Лондона, что говорит о реальном совместном проживании супругов в этом районе. Важно, что это подтверждается сопутствующими историческими данными и уникальными образом почерка, а также другими археологическими находками.

«Это не просто документ, — рассказывает Стеггл. — Это ключ к пониманию того, как могла выглядеть жизнь Шекспира и его жены».

В основном, подчеркивает исследователь, мы знали лишь о его работе, сценических постановках и творческом гении, а о семейной жизни было очень мало достоверных фактов. Теперь мы начинаем видеть более сложную картину, где их отношения могли быть более живыми и близкими, чем принято полагать.

Ученый отмечает, что письмо датировано примерно 1600 годом, что совпадает с периодом написания ключевых пьес. В нем говорится о долге, который, по всей видимости, имелся у супругов перед неким учеником или доверенным лицом, оставшимся без отца. Его звали Джон Батт. В письме появляется упоминание о том, что «ваш муж должен выплатить нам деньги, и если он этого не сделает, то сделаем это мы», а также о том, что «вы, как доверенное лицо, должны помочь нам».

Это свидетельство, по мнению исследователя, указывает на то, что в тот момент пара могла жить вместе, заниматься семейными и финансовыми вопросами, а не разлучена, как это предполагается в традиционной версии. Более того, Стеггл предполагает, что эта географическая отметка «Тринити-лейн» — улица, существующая в центре Лондона и находящаяся в непосредственной близости от нынешнего реконструированного театра «Глобус», — дает важный вещественный след, подтверждающий возможность совместного проживания пары.

Некоторые эксперты отмечают: если гипотеза Стеггла подтвердится, это станет настоящей революцией в изучении жизни Шекспира. Историк Джеймс Шапиро подчеркнул, что такие находки, вероятно, перевернут многие представления о личной жизни драматурга.

Тем не менее, ученые отмечают, что по-прежнему остаются вопросы, требующие подтверждения: например, были ли в эти годы в Лондоне дети у пары, или они решали жить раздельно в пригородах, что тоже было характерно для того времени. Также остается открытым вопрос, почему в официальных документах почти нет прямых свидетельств совместной жизни.

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